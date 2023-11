El Elche CF no está teniendo un buen principio de temporada, pero la suerte también está siendo esquiva con el conjunto ilicitano. Las desgracias son interminables y las expulsiones y las lesiones están lastrando, de forma considerable, el potencial del equipo de Sebastián Beccacece y mermando a la plantilla.

Pedro Bigas y Nico Castro se unieron el pasado sábado, en el encuentro del Carlos Belmonte, contra el Albacete, a la larga lista de damnificados de la presente campaña.

El central mallorquín tuvo que abandonar el terreno de juego, a los 24 minutos, por una lesión y está pendiente de pruebas médicas para conocer el alcance. Bigas ha sido un jugador propenso a lesionarse, pero esta temporada estaba aguantando muy bien y no había sufrido ninguna. El futbolista balear es un jugador clave para Beccacece en el centro de la zaga y muy probablemente se perderá el próximo partido contra el Zaragoza.

Quien será baja segura ante a los aragoneses es Nico Castro. El argentino fue expulsado en el Carlos Belmonte, en una acción infantil e innecesaria, tras realizar una dura entrada a un rival, cuando ya llevaba una tarjeta amarilla. Vio la segunda y, por consiguiente la roja. El centrocampista del Elche se dio cuenta, rápidamente, de su error y que había perjudicado a su equipo, que iba ganando 0-1, tenía el choque controlado y terminó empatando.

Los casos de Bigas y Castro se unen a las de otros componentes de la plantilla, quienes también ha sufrido lesiones y expulsiones esta temporada.

El primero de ellos fue John Chetauya. El canterano recayó en la pretemporada de su lesión en el peroné y tuvo que pasar por el quirófano el 19 de julio. Se encuentra ya en la fase final de su recuperación y en un par de semanas podría estar disponible.

En la jornada 4, frente al Racing de Santander, Carlos Clerc también tuvo que abandonar el terreno de juego a los 75 minutos, al ver la tarjeta roja, por frenar a un rival cuando se iba de cara puerta, en una jugada que el árbitro entendió que era manifiesta de gol. El resultado era de 1-1 y el conjunto ilicitano no se pudo lanzar a por la victoria en los últimos minutos, por terminó jugando con uno menos.

En la jornada 5, en el Nuevo José Zorrilla, ante el Valladolid, la desgracia fue doble. Primero, cuando no se había llegado a la media hora de juego, Borja Garcés, que debutaba ese día como franjiverde, sufrió una rotura miotendiosa en el soleo derecho, que le apartó de los terrenos de juego durante un mes.

El delantero cedido por el Atlético de Madrid volvió en la jornada 10 ante el Andorra, marcó un gol, luego jugó contra el Eldense y hace dos jornadas, frente al Tenerife, volvió a caer lesionado. En esta ocasión, padece una rotura de grado I en el bíceps femoral y estará varias semanas de sin poder jugar.

En el choque de Pucela también fue expulsado Mario Gaspar, por darle un empujón brusco a un rival, antes de un saque de esquina, en una acción también pueril e innecesaria y más para un jugador de su experiencia. El noveldense tuvo que perderse dos encuentros.

Otro de los que ha caído lesionado ha sido el capitán Fidel Chaves. Frenó y no viajó a Huesca por preocupación. Jugó los últimos minutos ante el Tenerife, pero no tuvo buenas sensaciones y las pruebas médicas determinaron una rotura de grado I en el soleo izquierdo. El pasado sábado estuvo en el banquillo frente al Albacete, pero no estaba para jugar. Se espera que pueda estar recuperado ante el Zaragoza.

Junto a estos contratiempos también ha habido otros menos graves, como han sido las molestias de Álex Martín, Cristian Salvador o Salinas, pero estas son más rutinarias, aunque les han obligado a perderse varios encuentros.

LAS DESGRACIAS DEL ELCHE:

LESIONES

1 John Chetauya. El canterano recayó en pretemporada de su lesión en el peroné, tuvo que pasar por el quirófano y aún no ha podido debutar.

2 Borja Garcés. El delantero sufrió en la quinta jornada una lesión en el gemelo, estuvo un mes fuera y tras su regresó, se ha vuelto a lesionar.

3 Sergio León. El cordobés sufrió en el derbi ante el Eldense una importante lesión en el músculo isquiotibial y estará varios meses de baja.

4 Fidel Chaves. El capitán paró, pero no se recuperó y ahora sufre una rotura fibrilar en el gemelo izquierdo, estuvo en Albacete, pero no podía jugar.

5 Pedro Bigas. El pasado sábado en Albacete se tuvo que retirar a los 20 minutos por problemas musculares y está pendiente de pruebas médicas.

EXPULSIONES

1 Carlos Clerc. En la jornada 4 ante el Racing de Santander fue expulsado, en el minuto 75, con roja directa por frenar a un rival de cara a gol.

2 Mario Gaspar. El noveldense vio la cartulina roja, en la quinta jornada, ante el Valladolid, en el minuto 51, por dar un empujón brusco a un rival, en una acción bastante infantil.

3 Nico Castro. El argentino también cometió el pasado sábado en Albacete una acción impropia de un jugador profesional. Hizo una dura entrada, llevando amarilla, y en el minuto 56, vio la segunda.