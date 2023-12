La sede de la Universidad Miguel Hernández en la plaça de Baix de Elche era escenario esta tarde de martes de la presentación del libro "Correr es de cobardes. Romero, un 10 de Leyenda", que homenajea al que fuera atacante del Elche Juan Ángel Romero. Su hijo, el periodista Juan Carlos Romero, ha sido el encargado de escribir esta obra cargada de contenidos y fotografías inéditas del delantero.

El origen de este trabajo fue el que después resultaría ser su editor, la Cátedra Pere Ibarra o su responsable, Miguel Ors. "Fue él quien hace algo más de un año me tiró el guante cuando se presentó el libro de Miguel Quirant. Me dijo que ahora sólo faltaba el de mi padre... Y le dije que tenía razón. Ese fue el acicate. Y a partir de ahí, aquí estamos", recordaba el compañero de la cadena Cope.

Romero hijo dio un primer paso que lo convenció: "Contacté con gente del Nacional de Montevideo, para ver si encontraban fotos y datos de todo lo que había hecho allí. Fernando Villana, miembro de la junta directiva, me proporcionó muchísimo material nunca visto. Y eso me pareció interesante. Sobre la etapa de Romero en el Elche se ha hablado mucho, en trabajos realmente extraordinarios como el último de Santiago Gambín sobre el Centenario. Yo no quería hacer lo mismo, porque lo realizado ya es muy bueno", remarca el reportero.

Campeón de la Copa América

Juan Carlos Romero recuerda que el franjiverde "empezó en Paraguay. Fue campeón de la Copa América ganando a Brasil en el 54 contra una poderosísima selección. Ese fue el espaldarazo para fichar por Nacional de Montenivideo y después de haberlo conseguido prácticamente todo allí, le surgió la posibilidad de venir a España". En este aspecto concreto, un hecho muy curioso. "Hay quien no sabe que cuando el Nacional va a jugar el Teresa Herrrea en La Coruña, había sido invitado José Esquitino, presidente del Elche, que le dijo a Boghossian que si viene a España Romero lo llama en seguida. Había interés por parte del Barcelona, pero no sale. Y Boghossian tenía el as bajo la manga del Elche. Mi padre llamó a su madre y le dijo que le ofrecían las mismas condiciones, por lo que se vino. El resto de la historia ya es conocida por todos", apunta el periodista.

El autor del libro desvela que en su trabajo, de 102 páginas, "se recuerda cómo metió el famoso tanto al Real Murcia, agachado en la línea de gol y la jugada con la que Vavá hace el primer pichichi de la historia del Elche. Arranca con esto, pero a continuación hay datos de su historia en Paraguay, Uruguay, en el Elche, el año en el Hércules y ya su etapa con el Ilicitano y su etapa de entrenador con Albacete, Villena, Eldense... Como segundo del Elche...".

Para el escritor, el lector "va a conocer al Romero que vino de Uruguay sin saber exactamente dónde estaba Elche, pero que siempre se consideró un ilicitano más y tuvo la fortuna de que en vida disfrutó del homenaje de un grupo de magníficos aficionados. De su cariño".

Fotos curiosas

Con el apoyo "fundamental" de la cátedra Pedro Ibarra, que es quien edita el libro dentro de la colección Gent d'Elx, la obra recoge "fotos inéditas de Uruguay, Paraguay, de cuando era pequeño, en el Elche, como entrenador en los equipos, recortes de prensa que hablan de él. Del Ilicitano, en blanco y negro y color. Telegramas que en su fallecimiento envió el presidente del Real Madrid Florentino Pérez y Di Stefano. Fotos sin publicar de la familia y otras cedidas desde Paraguay y Nacional. Un libro asequible en tamaño. A la gente le va a gustar porque va a descubrir quieén era uno de los grandes jugadores o el mejor de la historia del Elche CF", concluye su hijo.