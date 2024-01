El Elche entrenaba esta mañana en el campo de fútbol Díez Iborra con la mirada puesta en el próximo partido de LaLiga, el que le enfrentará este domingo al Real Valladolid en el Martínez Valero a las 21 horas. Y Beccacece ha contado con todos -los disponibles, pues tiene a Óscar Plano y Diego González de baja -, para el entrenamiento, pese a que tres de sus hombres están pendientes de que se produzcan las circunstancias para salir del club en este mercado de invierno -Raúl Guti, Lautaro Blanco y Sergio León-.

Quiere seguir

De estos tres posibles descartes, el delantero ya expuso en su momento que su intención es seguir en el equipo. Su bajo rendimiento -dos goles- sin olvidar su grave lesión muscular -dos meses largos de baja- parece que lo tienen lejos del estado de forma que Beccacece exige. Sergio León ya no tiene tan claro que seguirá en el equipo y esta misma mañana reconocía a INFORMACIÓN que "ya no sé si me voy a ir o me voy a quedar. Un día parece que sigo y otro que me voy".

Pero su intención sigue firme: "Quiero quedarme", aseguraba tras despedirse entre risas del director deportivo Mario Óbolo. Ahora tiene que demostrar a Beccacece algo más, puesto lo que hasta ahora mismo ha mostrado en los entrenamientos y en el terreno de juego parece no convencer al míster que, a la postre, será el que decida si cuenta o no con él.

Por ello, la convocatoria que este viernes dé a conocer el míster -si hace lo mismo que la pasada semana- será determinante. Si no está entre los elegidos, Sergio León tendrá que buscar otro destino.

Entrenos junto al resto

Tanto el atacante como Guti y Lautaro están entrenando con normalidad junto al resto de sus compañeros durante toda la semana. Este viernes, Sebastián Beccacece desvelará si cuenta con ellos para el partido ante el Real Valladolid o si considera que es mejor contar con otros jugadores. La semana pasada habló de "compromiso". Aseguró preferir a los que de veras se entreguen, pero también comentó que les daría unos pocos días para que decidieran su futuro y, si no se concretaba, debían volver listos para jugar.