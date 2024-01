El entrenador del Elche Sebastián Beccacece ha analizado esta mañana en rueda de Prensa el momento del club en cuanto a entradas y salidas se refiere. La situación de hoy es la misma que la de hace una semana, cuando el técnico dejó fuera de la convocatoria a tres hombres que siguen estando igual que estaban, sin aclarar su futuro. Estos tres futbolistas son Lautaro Blanco, Raúl Guti y Sergio León. Llegadas no ha habido ninguna y, por lo que que parece, sus salidas se complican si antes no se refuerza el equipo. Así lo dijo, de hecho, el director deportivo Sergio Mantecón.

El preparador argentino ha mostrado su confianza en que el equipo va contar con más caras nuevas, pero también ha reconocido la dificultad del mercado de invierno en este sentido. Preguntado concretamente por si confía en que el club le va a proporcionar a los jugadores que mejoren el plantel, Beccacece ha dicho que "soy optimista, tengo fe e ilusión. Si después pasa lo contrario me tendré que hacer cargo de la desilusión. Pero trato de confiar porque conozco a Bragarnik y me llevo muy bien con Mantecón. Pero a veces el querer no es el factor necesario".

Solicitudes

El entrenador rosarino recuerda que desde el cuerpo técnico "pedimos 5 o 6 refuerzos, pero en el caso de que no lleguen nosotros vamos a continuar compitiendo. Estamos muy contentos con lo que vemos en el día a día y con los jugadores que tenemos". El equipo necesita, según Beccacece, "un central, dos extremos, un medio centro...".

El mercado de invierno sigue abierto hasta que finalice enero, pero los días van pasando y ya quedan lejos la marcha de Edgar Badia y las incorporaciones del portero Matías Dituro y del atacante Manu Nieto. Mientras tanto, la victoria en Tenerife sirvió de bálsamo para la afición y el partido ante el Real Valladolid este domingo puede ser clave para el futuro del club en muchos aspectos, no sólo en el clasificatorio.

Posibles salidas

Con respecto a la situación de los jugadores que podrían salir, Beccacece ha sido bastante menos claro que la semana pasada, cuando directamente aseguró que no los convocaba para darles un tiempo para decidir su futuro -en el caso de Guti y Lautaro- o porque no estaban en el nivel de exigencia que requería la categoría -caso de Sergio León-. Esta vez, el entrenador franjiverde ha dicho del centrocampista maño que "está considerado para ser una opción, está muy bien" para jugar ante el Valladolid. Lo mismo que el argentino, aunque de éste reflejó que una molestia muscular le había hecho perderse los dos últimos entrenamientos y, por tanto, es duda.

Sobre el delantero, Beccacece tampoco fue tan claro como en la previa del Tenerife-Elche: "Sergio (León), esta semana hizo un esfuerzo superior al de la semana anterior y lo veo mejor, lo cual me entusiasma. Y tiene margen de mejora. Que haya 4 o 5 delanteros no tiene que ver con la situación a la hora de decidir si viene", aunque lo cierto es que el míster reconocía que "hablé con él y le dije que para este mercado pedimos dos centroatacantes. A lo mejor no viene ninguno, pero él lo sabe y todo está claro. Valoro su esfuerzo. Creo que todavía debe seguir creciendo, tiene margen de mejora. Para estar en la lista de convocados hay que ganárselo. Si no vamos con 15, con 16 o 17".

En general, dijo de ellos que "están todos con posibilidad de ser convocados y después, si vienen o no, tendrá que ver con decisiones que tomemos".