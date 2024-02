El entrenadora del Elche, Sebastián Beccacece, quiso comenzar su comparecencia de prensa, posterior al encuentro que ha enfrentado a su equipo este sábado con el Amorebieta (1-0), felicitando a sus jugadores "porque mostramos una superioridad en el desarrollo del juego como nos gusta y como queremos".

El mismo tiempo, el preparador franjiverde lamentó que "el fútbol tiene que ver también con concretar la superioridad que uno genera. No pudimos y el rival, en la única ocasiónd que tuvo, sí que concretó. El fútbol tiene esto. Así como nosotros, en el partido de la primera vuelta en casa no estuvimos tan finos y fuimos contundentes, en esta ocasión, fuimos superiores de principio a fin, pero el resultado no refleja lo que fue el juego".

Ante esa situación, Beccacece insistió en que "no me queda otra que felicitar a los chicos mostraron, en todo momento, que, a pesar de la adversidad, con el resultado en contra, lo buscaron hasta el final. Terminamos jugando con todos los futbolistas en el área rival, teniendo el control y abriendo el juego por las bandas. Y, sobre todo, en las cuatro situaciones claras del primer tiempo, de haber concretado una, hubiera sido diferente. Pero esto es fúbol y asumimos como tal. Veo entereza en mis jugadores y dolor por la derrota. Pero me quedo con la identidad que mostramos, que me da tranquilidad para lo que viene".

El técnico argentino quiso restar importancia al haber roto la racha de cinco partidos sin perder y sin encajar goles: "Creo que no tiene nada que ver con este momento puntual. Hicimos todos los méritos para ganar. Estuvimos por debajo de la media de los disparos a puerta que suele hacer el Amorebieta. En el único disparo al arco tuvieron puntería y eso es mérito del rival. Nosotros nos tenemos que centrar en lo que hicimos bien y en lo que tenemos que hacer mejor. No tiene mucho sentido hablar de lo numérico, cuando el desarrollo ha sido más favorable. Hay que poner enfasis en lo que hicimos bien y continuar por ese camino".

Cuando le preguntaron si le había sorprendido el planteamiento del conjunto vasco en el segundo tiempo, cuando estiró líneas y marcó el gol, indicó que "soy muy respetuoso con los rivales. Cada uno hace lo que puede con las armas que tiene y todo es válido dentro del reglamento"