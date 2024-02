Una de las imágenes que ha dejado el encuentro de este sábado entre el Amorebieta y el Elche se ha producido al final del encuentro disputado en las instalaciones del Athletic Club de Bilbao en Lezama. El entrenador del conjunto vasco, Jandro Castro ha ido a saludar el técnico del cuadro ilicitano, Sebastián Beccacece, quien se lo ha quitado de encima y ha declinado saludarlo. Metiéndose en el vesutarios.

Cuando en la rueda de Prensa le han preguntado el preparador argentino del Elche por esa situación, no ha querido echar más leña al fuego. "No ha pasado absolutamente nada. Son cosas que quedan en el campo y lo importante son los futbolistas y la idea de juego. No le doy valor a lo que ha pasado", ha comentado Beccacece.

Sin embargo, Jandro sí que ha querido explicar lo sucedido y ha asegurado que todo ha sido "un mal entendido" porque no había saludado al técnico del Elche antes del encuentro.

"Suelo saludar a todos los entrenadores antes de cada partido. He pasado por su banquillo y he visto a un miembro del cuerpo técnico, pero no he conocido al míster. Lo había visto siempre, por la tele y en vídeos, con el pelo largo. Tenía el pelo recogido. Pasé de largo y, luego, me quedé en el banquillo mirando, a ver si venía. Cuando empezó el encuentro, me levanté y vi que él se levantaba con la coleta y me di cuenta de que no lo había saludado. Al final del partido, fui a saludarle y me dijo, de malas maneras, que no me saludaba, porque yo antes del inicio del choque no lo saludé. Yo no lo conocí y él a mí tampoco. ¿También él me puede saludar a mí?. No me parece normal. Yo pasé de largo porque no lo conocí, pero él también me puede saludar a mí. ¿O tengo que ir yo a saludarle a él? No lo sé", comentó el preparador del Amorebieta en la sala de Prensa de Lezama.

En opinión de Jandro, " creo que, también, había un poco de nerviosismo, porque han perdido y era una encuentro que ellos no esperaban perder. Conozco Elche porque jugué allí, sé como es la gente de allí y a la prensa. Perder con el Amorebieta no va a ser fácil de asimilar, pero fue un mal entendido total. Yo no lo he conocido y se queda ahí. Tampoco ha ido más allá. Entiendo la situación de alguien que acaba de perder. A mí me ha tocado también perder, pero yo saludo a todo el mundo, antes y después de los partidos y, al final, a lo mejor, hablando se entiende la gente. Ha sido un mal entendido y que cada uno se lo tome como quiera. Pero igual que yo no he ido, él tampoco ha venido saludarme a mí. No tengo la obligación de ir a suldar a nadie", concluyó el técnico del conjunto vasco.