Beccacece: “Hay que darle un valor enorme a esta victoria”.

El técnico del Elche C.F., Sebastián Beccacece, se mostró, al final del encuentro en el estadio de La Cerámica, enormemente satisfecho por el importante triunfo conseguido en Villarreal. Destacó el juego mostrado en la primera parte y la capacidad de sufrimiento en el segundo.

“Hay que darle un valor enorme a esta victoria. Hicimos un gran primer tiempo y, luego, con algunos imponderables, como las lesiones, tuvimos que modificar cosas. En el segundo tiempo nos costó más. El rival nos superó, tuvo que estar ahí Matías (Dituro) para intervenir. No pudimos organizar el juego que nos gusta y, tampoco, defender como nos gusta. Pero, si tenemos en cuenta que el Elche nunca había ganado al Villarreal B en su casa, en los cinco partidos anteriores, y que hacían cuatro meses y siete encuentros que no perdían como local; es para estar satisfechos. Es cierto que sufrimos en el segundo tiempo , pero por el fútbol que desarrollamos en la primera parte es el camino que tenemos que seguir, más allá de la victoria”, comentó.

El técnico franjiverde no cambió su guion, pese a estar cada vez más cerca de los puestos de ascenso directo: “Lo importante es ir partido a partido. No podemos pensar más allá y de lo que pueda venir. Esa emoción hermosa la tiene que tener el hincha. Nosotros somos profesionales. Nos gusta gusta que nuestra gente este feliz y quieran y adoren a nuestros futbolistas. Trabajamos para eso. Estoy orgulloso, pero, a la vez, tranquilo, porque sé ganar un partido te mete en la pelea por el ascenso, ganando te metes… no hay margen para hacer especulaciones. Lo más conveniente es ir partido a partido”.

De la misma manera, aunque lo valoró positivamente, resto cierta importancia al hecho de haber sumado 20 de los 27 posibles en los partidos que se llevan disputado en 2024. “Una alegría. Para ser el mejor, uno tiene que trabajar todos los días. No solo tiene que ser hoy. Son estadísticas que pueden variar. Cada punto se disputa al máximo. Siempre mostramos una linda versión del equipo. En esta ocasión nos tocó la otra cara (sufrir) y ser más dominados. Supimos convivir con eso”, destacó.

El preparador argentino también resaltó el hecho de tener a todos sus jugadores enchufados y que futbolistas como Diego González tuviera que salir, tras el descanso, sustituyendo a Bigas, después de mucho tiempo sin jugar. “Eso es muy favorable. Salinas por derecha, luego por izquierda. Tete Morente, al revés. Diego (González), después de una difícil situación personal, que está llevando como un excelente profesional, llevaba mucho tiempo sin jugar. Los de los dos Nicos, Febas cuando entró… Si es por actitud y compromiso, es conmovedor”. Pero, al mismo tiempo, indicó que “somos consciente de que hay que darle más solvencia al juego, como hicimos en el primer tiempo. Con actitud y ganas, como en la segunda parte, va a costar más. Estoy orgulloso de la entrega, que hayamos cambiado tres veces el esquema y se han adaptado rápido, pero hay que ser reflexivo en eso”.

En cuanto a la lesión de Bigas explicó que “tuvo un problema en el aductor en el momento del disparo de la última jugada del primer tiempo. No sentía muy bien para seguir y no dudamos del cambio. Tomamos la decisión rápida y veremos cómo transcurre la semana para saber si puede estar en el próximo partido.

Por último Beccacece agradeció el apoyo de la afición, que volvió corear su nombre. “Están extremadamente conectados con el equipo. Agradezco el cariño. No solo ahora que las cosas están saliendo, siempre se han acercado a mostrar su apoyo cuando los momentos no eran tan buenos . Han tenido paciencia para que el desarrollo tengan su proceso natural. Siempre han apoyado y han acompañado y estoy muy agradecido”.