Beccacece: "Queremos encontrar el equilibrio entre la tranquilidad que transmiten los jugadores y la euforia de la afición"

El técnico del Elche, Sebastián Beccacece, ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación en la previa del partido que su equipo disputará este domingo (18:30 horas) en el estadio Martínez Valero contra el Albacete, correspondiente a la jornada 31 de Segunda División, en el que los suyos tratarán de continuar con la buena dinámica que les ha llevado hasta la zona de ascenso directo.

En su análisis semanal, el preparador argentino destacó el buen momento que siente que está viviendo la institución ilicitana, más allá de los resultados, sobre el proceso y el proyecto actual, que él capitanea desde el banquillo. Beccacece quiso quitar importancia a su regreso al banquillo tras haber cumplido sus tres partidos de sanción y dejó abierta la puerta a la recuperación de Pedro Bigas de cara al duelo contra el Albacete.

Ambiente de trabajo

"Es una mezcla de todo: tranquilidad que nos transmiten los futbolistas y la euforia y expectativa incontrolable de la gente, que está bien que suceda. En lo personal intentamos encontrar el equilibrio porque sabemos de la paridad que existe en esta división porque a nosotros nos ha tocado ya caer contra colistas como el Cartagena o el Amorebieta. El mensaje sigue siendo el mismo, siempre nos hemos enfocado en una idea: crecer. Los hinchas por la calle me dicen que no recuerdan una afición tan involucrada con el equipo como ahora porque están expectantes por encontrar lo que les ofrecen los futbolistas".

"No hay motivo para pensar que esto se terminó, nos faltan 12 escalones y tenemos que ir pasito a pasito. Nosotros estamos muy contentos de que la gente se sienta comprometida, pero queremos transmitir un mensaje de prudencia y calma porque esto puede cambiar, un día estás primero o segundo, puedes salir del play-off... Que la gente sueñe y esté feliz es buenísimo".

Bajas para el partido

"Veremos como están Mario Gaspar y Carreira. Pedro Bigas entrenó hoy. Ver si podemos recuperar a alguno de estos futbolistas y armar el plan conveniente contra este rival que siempre compite".

"Óscar Plano está haciendo calentamiento y luego hace trabajo específico con los readaptadores. Es una buena señal y él es un jugador inteligente. Bigas veremos cómo evoluciona mañana, no puedo decir más. Con Mario y Carreira soy optimista, dos días es un tiempo importante".

Vuelta al banquillo tras sanción

"Para mí no tiene trascendencia, aquí nadie es imprescindible, ni siquiera el entrenador. Lo importante es la institución. Es anecdótico, como que entre un jugador u otro. Lo importante es lo colectivo y tener claro cuáles son nuestros valores. El día que piense que soy más importante que una institución será el inicio de un fracaso".

Confianza en el entrenador

"Generalmente en los momentos de dificultad el primero que vuela por los aires es el entrenador. Nosotros veníamos de un proceso muy transformador y creo que no teníamos los puntos que merecíamos. Jugábamos muy bien en casa y fuera nos costaba, pero teníamos buenos argumentos. Nuestro mensaje después de Gijón nos hizo bien por la respuesta de los jugadores. A partir de ahí, con este grupo hasta el final. Ahora atravesamos un momento lindo, pero todavía falta mucho. Creo que todos salimos favorecidos de aquel proceso".

"Nosotros lo que estamos haciendo es unir y formar parte de este proyecto no solo deportivo, también humanístico y social. Este vestuario recibe mucho cariño de la gente y saber que te quieren de forma espontánea y no porque ganaste hace que des un plus".

Albacete

"El partido será muy complicado. Fuster, Fidel, Quiles, Medina, laterales que van y vienen. Es cierto que no han sumado últimamente, pero creo que han merecido más. Es un equipo que compite muy bien, aunque no atraviese su mejor momento. El año pasado jugo play-off y mantiene muchos jugadores. En su casa nos tocó sufrir mucho tras la expulsión de Nico Castro. Nosotros respetamos al máximo a cada rival, sentimos de corazón que ningún partido se gana sin haberlo jugado".

Nico Castro

"Me encanta que un jugador como Nico Castro, al que seguí mucho en Argentina, renueve. Me llena de orgullo que esté tan involucrado y feliz en un lugar porque es muy introvertido y le puede costar más. Se siente identificado con el lugar. Combinó lo futbolístico con el cariño de la afición. Los talentosos necesitan eso. Está encontrando la regularidad deseada por los futbolistas y espero que siga en esa línea".

Identidad de juego del club

"El camino recorrido en este año nos lleva a esa conexión de estilo que identifique a la gente con la idea del director deportivo, al propiedad, el entrenador y los jugadores. Con Bragarnik nos une también un vínculo personal, pero tengo claro que si no funciona no seguiré aquí. Vamos paso a paso para conseguir ese estilo".

"La credibilidad es clave en un entrenador y trato de mantener esa línea, aunque me pueda equivocar. Sentir y vivir la pasión que uno tiene dentro, a veces hay que dejarse llevar por lo que uno siente, como Simeone, siempre que no haga daño a otro. Este tipo de entrenadores, como Bielsa, Klopp o Guardiola, cada uno con su estilo, son un ejemplo porque guían a procesos y nos llevan al bien común y no a dividir".

Beccacece se hace un selfie con un aficionado franjiverde / Áxel Álvarez

Regreso de Fidel Chaves

"Lo recibiremos con mucho cariño porque es muy querido por el vestuario y por la afición. Tiene el respeto ganado y merecido por lo que nos ha entregado".