Mourad se hace mayor en el Elche

Mourad Daoudi El Ghezouani (Balsapintada-Murcia, 27 de mayo de 1998) es el claro ejemplo de un futbolista que soñaba con llegar a profesional y se ha abierto paso a base de mucho esfuerzo, sacrificio y trabajo.

De muy joven ingresó en la cantera del Villarreal, de la que salió para recalar en el Orihuela. En la temporada 2019-2020, tras una buena campaña en equipo escorpión, los ojeadores del Elche C.F. lo ficharon para el filial. Ese mismo curso debutó con el primer equipo, de la mano de Pacheta, y fue participe, aunque con un papel secundario, del ascenso a Primera División.

La temporada siguiente, con los franjiverdes en la máxima categoría y el Ilicitano en Tercera División, no encontró su sitio, ni en la primera plantilla, que se le quedaba grande; ni en el filial, que se le quedaba pequeño. Vicente Parras, que lo conocía de su paso por la cantera ilicitana, lo reclutó para el Alcoyano, en el que jugó 22 partidos, 14 como titular, y marcó cuatro goles. Volvió al Elche, pero estaba en la misma situación que el año anterior y regresó a El Collao, donde fue titular indiscutible, con 34 encuentros, 34 titularidades y siete goles. Además, vivió momento mágicos, como fue la histórica la eliminación al Real Madrid en la Copa del Rey.

En el verano de 2022 volvió de nuevo al Martínez Valero y realizó la pretemporada con el primer equipo. Lucas Boyé, Ezequiel Ponce y Pere Milla le cerraban la puerta y hubo un conflicto entre sus anteriores representantes -ahora está en otra agencia- y el club. No quería bajar al filial y en el primer equipo tampoco iba a tener ficha.

Le obligaron a entrenar con el Ilicitano y, al final, después de tensar mucho la cuerda, amplió su contrato hasta 2025 y fue cedido al Burgos, en lo que fue su primera experiencia, en el fútbol profesional. En el conjunto castellano participó en 35 partidos, 13 de ellos en el once inicial y marcó tres goles.

Por fin en la primera plantilla

Esta temporada, después de muchos intentos y tras el descenso a Segunda División, por fin, encontró un sitio en la primera plantilla.

El comienzo no fue bueno, al igual que el de todo el equipo. Pero su sacrificio a la hora de correr y ayudar en defensa le permitió ganarse la confianza de Beccacece, que lo veía como la pieza ideal para su estilo de juego. Sin embargo, a un delantero se le piden goles y Mourad no marcaba.

Se estrenó en noviembre, en la eliminatoria de la Copa del Rey, contra el Europa, en Barcelona, abriendo el camino del triunfo, a las diez minutos. Pero en la Liga se le resistían las dianas. Hubo que esperar hasta la jornada 25, del pasado 3 de febrero, para ver su primer tanto. Fue, precisamente, contra el Burgos y de penalti. Con 1-0 y en el tiempo de descuento, Beccacece pidió que lo lanzase, para que pudiera marcar su primer gol y coger confianza. Le dio al balón con todas sus fuerzas y recibió el cariño de todos sus compañeros.

A partir de ahí, todo ha ido a mejor. Hace cuatro jornadas, ante el Alcorcón, volvió a marcar. Fue el 1-0 que abría la goleada (3-0). Su juego ha ido creciendo en los últimos envites y el pasado domingo, frente al Albacete, anotó la diana del triunfo. Todas las dudas que había entorno a la figura del hispano-marroquí han ido disipándose y, cuando fue sustituido, la afición le tributó una sonora ovación. La celebración fue especial, porque días antes había sellado su renovación hasta 2027. Sacó una camiseta con el año hasta el que ha ampliado su contrato.

"Al principio, se planteó una cosa, pero no se pudo llevar a cabo. El club me propuso esta idea, salió así y la verdad que fue genial", explicó sobre su celebración.

Mourad, con la camiseta con el 2027, con la que celebró el gol frente al Albacete / MATIAS SEGARRA

Mourad reconoce que vivió momentos difíciles, cuando el gol se le resistía. "He tenido que madurar mucho en ese aspecto. Aceptar las cosas como eran y trabajar. Dejar que me ayuden, aceptar consejos y, afortunadamente, las cosas están saliendo muy bien". Aunque, al mismo tiempo, comentó que "desde el primer momento he sentido el cariño tanto del club como de la afición, como de todos mis compañeros. Tanto la gente de mi alrededor como yo, sabíamos que, tarde o temprano, iban a llegar los goles. Lo que no podía fallar era en el trabajo".

El canterano agradece la confianza de Beccacece. "Lo valoro mucho. Por eso, da igual los minutos que me ponga. Siempre le voy a dar el máximo, dejándolo todo en el campo". Ahora sueña con ascender otra vez Primera con el Elche, en esta ocasión, con un papel de protagonista.