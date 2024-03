Mourad: "He tenido que madurar mucho cuando las cosas no salían bien"

Mourad El Ghezouani fue uno de los grandes protagonistas en la importante victoria que el Elche C.F. consiguió este domingo frente al Albacete (3-2). Fue el autor del gol del triunfo, solo tres minutos después de que los manchegos empataran el encuentro a dos. Los celebró sacando una camiseta con el número 2027, que es el año hasta el que renovó la semana pasada, aunque el club no lo había hecho público, porque lo quería hacer de manera especial. Cuando fue sustituido por Borja Garcés recibió el aplauso atronadora de todo el estadio Martínez Valero.

El canterano franjiverde se mostró "muy contento" al final del choque ante los albaceteños y explicó como surgió la idea de anunciar su renovación así: "Al principio, se planteó una cosa, pero no se pudo llevar a cabo. El club me propuso esta idea, salió así y la verdad que fue genial".

Mourad reconoció que el partido ante el Albacete "se nos puso muy complicado. Remontamos, nos empataron, tuvimos que volver a marcar. El Albacete nos exigió bastante y, al final, pudimos sacar adelante los tres puntos, que se quedaron a casa", comentó tras el choque-

El delantero franjiverde anotó su tercera diana de la temporada y ha cambiado las dudas por el cariño de toda la afición. "Desde el primer momento he sentido el cariño tanto del club como de la afición, como de todos mis compañeros. Tanto yo como la gente de mi alrededor sabíamos que, tarde o temprano, iban a llegar los goles. Lo que no podía fallar era en el trabajo", afirmó.

El atacante del conjunto franjiverde agradeció la confianza que desde el primer momento, a pesar de no marcar, le ha mostrado el entrenador Sebastián Beccacece. "Lo valoro mucho. Por eso, da igual los minutos que me ponga. Siempre le voy a dar el máximo, dejándolo todo en el campo".

Al mismo, tiempo desveló que en los momentos de críticas y presión por no marcar "he tenido que madurar mucho en ese aspecto. Aceptar las cosas como eran y trabajar. Dejar que me ayuden, aceptar consejos y, afortunadamente, las cosas están saliendo muy bien".

Por último, Mourad señaló que el triunfo ante el Albacete "significa seguir hacia el sueño. Para nosotros, para la ciudad, para la afición. Estamos muy contentos".