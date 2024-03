Arnau Puigmal: "Sabemos los errores que cometimos y ya pensamos en el próximo partido"

Arnau Puigmal, centrocampista del Elche, compareció este miércoles en rueda de prensa tras el entrenamiento del día, en el que la plantilla franjiverde ha empezado a preparar el partido que le medirá al Racing de Ferrol (domingo, 16.15 horas) en tierras gallegas y en el que los ilicitanos quieren resarcirse de la inesperada derrota sufrida el fin de semana pasado en València contra el Levante.

Puigmal, que acumula cuatro titularidades consecutivas (Alcorcón, Villarreal B, Albacete y Levante) espera seguir contando con la confianza de Sebastián Beccacece, pese a que el técnico argentino ha recuperado efectivos en el centro del campo. El catalán ha disputado 281 minutos hasta el momento, siendo el pasado domingo el primer encuentro que completó de principio a fin.

Rueda de prensa de Arnau Puigmal

El centrocampista del conjunto ilicitano apuntó en su comparecencia que el equipo es consciente de los errores cometidos contra el Levante que costaron los tres puntos a los franjiverdes y destacó la necesidad de pensar en lo que viene por delante y no en el pasado para continuar en la lucha por el objetivo de ascender a Primera División.

Derrota contra el Levante

"A veces es mejor no pensar. Sucedió así. Sabemos los errores que cometimos en los goles y tenemos que corregir, es lo importante. Ya estamos pensando en el próximo partido y no en el pasado".

"Duele mucho, sobre todo por la manera que perdimos, dando la cara en todo momento y sin perder nuestra identidad. No hay que perder la esperanza y seguir corrigiendo los errores, aunque suene a tópico no queda otra que mirar hacia adelante".

Respuesta de la afición

"Es bonito el ambiente que se ha creado. Cómo nos recibieron después de una derrota, hacía tiempo que no lo veía. Esta unión espero que no se pierda porque es muy importante para hacer cosas bonitas".

"Se respira un ambiente familiar, al menos es lo que he percibido desde mi llegada y me impresionó. Es muy importante para conseguir los objetivos".

Momento personal tras su lesión

"Estoy muy agradecido por darme la oportunidad tras una situación un poco complicada por la lesión. Pude entrar rápido en el equipo y aunque cuesta coger el ritmo de competición tras estar un tiempo parado estoy haciendo todo lo posible para hacerlo".

"Me encuentro muy bien en la ciudad. Se vive muy bien, es tranquila. He estado en Semana Santa y me gustó el ambiente".

Competencia en centro del campo y banda

"Ahora mismo se me está necesitando por fuera. Siempre me he adaptado a las dos posiciones, me encuentro cómodo por dentro, pero siendo sincero, por la manera que tenemos de jugar intercambiando posiciones también me sigo encontrando cómodo".

Recta final de la temporada

"Podemos ascender, pero la realidad tiene que ser Ferrol. No hay otro partido. Creo que en este equipo, pero quedan muchos partidos y tenemos que sumar en Ferrol".

Arnau Puigmal, futbolista del Elche / ECF

Beccacece y cuerpo técnico

"Lo que más me ha impresionado es la intensidad en los entrenamientos. Luego llegan los partidos y es más fácil entrar en la intensidad de los mismos".

Opción de compra y futuro

"No he hablado con nadie. Estoy feliz aquí, pero soy jugador del Almería, estoy cedido. Quiero seguir en esta línea".

