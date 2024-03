Mantecón: "Afrontamos la opción del ascenso como un deseo y no como una urgencia"

El máximo representante de la dirección deportiva del Elche, Sergio Mantecón, analizó, a diez jornadas para la conclusión del campeonato, las opciones de ascenso de su equipo y desveló el modelo de gestión y negocio que ha implantado en el club el propietario, el argentino Christian Bragarnik.

El madrileño, en una entrevista concedida a la agencia EFE, elogió el método de su entrenador, Sebastián Beccacece, justificó los movimientos en la plantilla y aseguró que, gracias a la sostenibilidad financiera de la entidad, el ascenso es un deseo, pero no una urgencia, como sí ocurre en otros clubes históricos de la categoría.

Pregunta.- Sólo quedan 10 jornadas y el Elche es tercero, con los mismos puntos que el segundo, y depende de sí mismo para ascender. ¿Está el equipo donde esperaba?

Respuesta.- Después de descender, el objetivo era estar en la parte de arriba. Éramos conscientes de que tras un cambio drástico de jugadores y la nueva metodología del entrenador, que necesitaba su tiempo, la primera vuelta no iba a ser fácil. Sabíamos que la afición y el entorno querían ver al equipo arriba desde el principio, pero siempre dijimos que el Elche iba a ir de menos a más. Ahora estamos en una situación idílica. Todo está muy igualado, pero estamos con los mejores y todo se va a decidir en el esprint final.

¿Ve a algún equipo actualmente superior al Elche?

Veo mucha igualdad. No veo a nadie que tenga una gran solvencia para ganar sus partidos. Quizás el Leganés, el líder, es el que ha mostrado mayor regularidad durante el año, pero le va a costar sumar hasta el final, como a todos.

¿Cree que los duelos directos entre aspirantes al ascenso serán decisivos?

Son importantes ya que tienen valor doble, porque tú sumas y el rival no, pero cada partido y cada jornada será una batalla. Nosotros no hemos ganado algunos de los duelos directos ante Espanyol, Valladolid o Eibar y estamos ahí. Lo que nos viene bien es que la pelea por el descenso esté viva, porque muchos de nuestros rivales van a jugar ante estos equipos.

En el mercado de invierno, el club abrió la puerta a jugadores importantes e históricos, como Edgar Badía, Fidel o Sergio León, en una decisión que sorprendió a la afición. ¿Por qué se tomó esa medida?

Fue un momento difícil, porque eran jugadores con una gran trayectoria. Pero fue una decisión adoptada de la mano con el cuerpo técnico. El entrenador quería mejorar esos perfiles y rejuvenecer la plantilla por la demanda física que exige a sus jugadores. Fue un cambio drástico, pero ellos lo entendieron. Si tienes un objetivo claro y sabes lo que quieres, todo es más sencillo.

Hace unos días, el Elche, sin esperar a ver qué sucede al final de la temporada, anunció la renovación de John y Mourad. ¿Los considera estructurales para el futuro?

Es gente joven que responde a la línea que queremos marcar. Son dos jugadores con un crecimiento exponencial y dos activos importantes, potenciados desde la llegada del míster, de presente y futuro. Tenemos que estar preparados, además, para abrirles las puertas ante la posibilidad de recibir ingresos económicos por ellos, como le pasa al 90% de los clubes en España.

El club recibió críticas por no fichar a un delantero diferencial en el mercado de invierno a pesar de tener dinero y estar corto de efectivos en esa posición. ¿Por qué no se hizo esa operación?

Siempre se pueden marcar diferencias con un delantero determinante o de gran currículum, pero en esta categoría es difícil contar con ese tipo de futbolistas. Es complicado convencer a un jugador de Primera, con los salarios que se pagan y desde que se pueden hacer cinco cambios en los partidos, de que baje a Segunda. No compensaba hacer una inversión que podía desestabilizar el nivel salarial del grupo. Aunque la lesión de Óscar Plano nos hizo daño, estábamos contentos con los jugadores que teníamos y confiábamos en que la segunda línea, formada por Nico Castro, Nico Fernández, Tete Morente o Josan, fuera aportando sus goles.

Con el caudal ofensivo que genera el Elche, ¿dónde estaría el equipo con un delantero de 15 goles por temporada?

El modelo de juego que nosotros utilizamos provoca un desgaste importante para el delantero centro. A veces no puedes tener esa tipología de delantero rematador. Tuvimos a Lucas Boyé, con el que todo el mundo estuvo encantado, y no tenía una trayectoria de goles importante.

Tanto el entrenador como los jugadores apuntan a que una de las claves del éxito está en el buen ambiente del vestuario. ¿Ese ecosistema se crea o es espontáneo?

Las direcciones deportivas tomamos decisiones deportivas, pero cada vez tiene más peso lo personal. Desde hace cinco o seis años hemos logrado un núcleo de vestuario muy sano. Se ha ido gente importante, pero hacemos hincapié en que el que venga también tenga ese perfil. Se piden referencias a nivel personal, tanto de compañeros como de agentes. La experiencia te dice que al final rinde más este tipo de perfil que jugadores con más nombre, pero conflictivos.

Beccacece dirige un entrenamiento del Elche / Áxel Álvarez

Sebastián Beccacece ha cumplido un año en el club. ¿Qué ha aportado el argentino desde su llegada?

Más allá de resultados, un modelo. Yo creo que fue un acierto que llegara al final de la pasada temporada a pesar del descenso. Podía haberse quemado, pero era necesario que pasara esa adaptación para afianzar su modelo. Jugar como él pretende es algo complicado en Segunda. Conozco bien la categoría, tanto de jugador como en la dirección deportiva, y un gran porcentaje de equipos no plantea lo mismo que nosotros.

Pocos conjuntos han triunfado en Segunda con una propuesta tan estética y ofensiva, es algo casi contracultural. ¿No hubo dudas?

Su modelo era lo que queríamos. Todos estábamos convencidos, pero había que darle las herramientas necesarias para que pudiera desarrollarlo. Creo que se han cambiado a 19 jugadores, más o menos, desde que llegó. Mi labor ha sido informarle del mercado español y encontrar esos jugadores que podían encajar.

El Elche ya está trabajando para el futuro. ¿Le preocupa que Clerc y Tete Morente, dos piezas claves del equipo, no hayan renovado?

Les hemos trasladado nuestro interés y nos gustaría que siguieran, pero también están en su derecho de pensárselo. No nos han dado una negativa, sólo prefieren esperar. Y es lícito, porque acaban contrato. Seguramente querrán ver dónde estamos y qué proyecto tenemos. Me gustaría que continuaran, pero estoy tranquilo porque son de los que dan el 200% en el campo y no se guardan nada. Hay cero dudas sobre su implicación, aunque es lógico que nosotros comencemos a mirar posibles opciones.

Ha dejado de ser solista en la dirección deportiva para formar parte de un organigrama técnico. ¿Cómo se siente en la nueva estructura?

Llevo siete años en el club y se trata de adaptarse a lo que quiere la propiedad. Con Christian estoy a gusto. Era importante aumentar los recursos humanos, porque hasta hace poco estaba prácticamente solo y desbordado. Mauro Óbolo, Pepe Contreras y Antonio Barragán se han incorporado y ocho ojos ven más que dos. Este crecimiento muestra el desarrollo del club, que va de menos a más, aumentando organigramas e infraestructuras.

Mantecón sonríe mientras accede a la grada del Díez Iborra / Áxel Álvarez

El Elche pasa por ser el club más saneado de la categoría y el que dispone de más capacidad para gastar. ¿Por qué no se invirtió más en la plantilla?

El club va pasito a pasito y aprendiendo de los errores que se han cometido. El Elche está creciendo y, aunque un ascenso lo acelera todo por el tema económico, se está apostando por la sostenibilidad económica. El ascenso es un deseo, pero no una emergencia, como puede suceder en otros clubes. Queremos que la estabilidad del club vaya más allá de un par de años.

Siempre se ha dicho que para los equipos descendidos no regresar a Primera de forma inmediata es un drama. ¿Por qué no lo sería para el Elche?

Porque esos equipos apuestan al máximo de su límite para regresar de forma inmediata. Es una forma de verlo. El club que lo consiga, lo dará por bien empleado. Pero nosotros, en la línea de la propiedad, hemos apostado por la sostenibilidad. Nadie te garantiza que gastándolo todo vayas a subir. Christian lo tiene claro. A lo mejor el aficionado echa de menos ese delantero estrella o un fichaje importante, pero lo que queremos es un Elche para muchos años y que siga creciendo en infraestructuras y a nivel deportivo. Aquí ya sabemos lo que es bajar administrativamente. Creo que con estabilidad institucional y económica es más fácil que lleguen, antes o después, los objetivos deportivos.

