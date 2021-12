Uno de cada seis euros del presupuesto de 2022 del Ayuntamiento de Elche se destinará a la limpieza

Uno de cada seis euros del presupuesto del Ayuntamiento el próximo año será para pagar la limpieza de las calles, de edificios públicos y de colegios, para la recogida de basura y para la eliminación de residuos sólidos. Todo ello va a costar 39,4 millones de euros, de los 231,8 millones que ha presupuestado el equipo de gobierno para 2022 (sin contar a las empresas públicas). Respecto a 2021, el gasto total en limpieza va a subir 3,2 millones de euros, lo que se traduce en un 6,3% más.

En ese aumento del gasto, uno de los más costosos para las arcas municipales, mucho tendrá que ver el incremento que va a experimentar la nueva contrata puesta en marcha en mayo del año pasado, tal y como estaba previsto por la implantación de mejoras y así lo hasta que todas las prestaciones estén implementadas. En este sentido, el equipo de gobierno firmó un contrato por el que el precio del servicio se va a incrementar año tras año hasta que cueste 30,1 millones anuales y esté definitivamente implantado en todo el municipio el quinto contenedor para residuos orgánicos.

Para 2022, el servicio que presta la UTE Elche va suponer un desembolso de 28,7 millones de euros (11,6 millones para la recogida y 17 millones para la limpieza). Según el edil del área, Héctor Díez, va subir un 7,8% respecto a lo que han pagado los ilicitanos por este servicio este año, un total de 26,5 millones de euros (9,95 millones de recogida y 16, 6 millones de euros de la limpieza). Si bien es cierto que este ejercicio, la contrata empezó a funcionar en mayo, por lo que el Ayuntamiento pagó los primeros cuatro meses al precio de la anterior contrata que prestaba Urbaser y los ocho siguientes a la UTE cuyo servicio no estaba funcionando al 100%.

Y esto es así porque hasta mayo de 2022 no se espera que esté toda la maquinaria renovada y habrá que esperar hasta un lustro para que el contrato esté a pleno rendimiento por que ese es el tiempo que hay para instalar progresivamente el contenedor marrón en la ciudad y en las pedanías.

Las mejoras

Por lo pronto, para el año que viene, el concejal Héctor Díez justifica ese aumento del precio de la limpieza viaria y en la recogida de basura en la puesta en marcha de mejoras previstas en el contrato. En primer lugar, en la renovación de todos los camiones de basura. La flota va a contar con 30 nuevos vehículos que van a sustituir a los actuales obsoletos y algunos de ellos con dos décadas funcionando. La gran diferencia con los de ahora es que estarán propulsados por gas natural, estarán localizados de gps para la optimización de rutas, cinco cámaras y la reducción del tiempo de recogida del contenedor a 44 segundos.

Las otra medida que va a implantarse y que explica ese aumento del gasto es la llegada de los contenedores para la basura orgánica que comenzará en El Pla (entre la calle Antonio Machado, lindando al este por el río y al oeste por el Hospital del Vinalopó). También se implantará junto a zonas comerciales, hospitales, aeropuerto y colegios. Este proyecto arrancará finalmente el 1 de marzo y no este año como estaba previsto inicialmente. El edil de Limpieza justificó el retraso en que han visto oportuno hacer una campaña de concienciación primero para enseñar a la gente para que va a servir este contenedor y esa sensibilización comenzará el 17 de enero y no antes para no coincidir con el periodo navideño y «que pueda ser más efectiva», argumenta Díez.

La nueva línea de recogida de residuos del centro y una diferenciada para la basura que genere la hostelería serán otras mejoras que están previstas para 2022, así como la modernización del punto limpio del Parque Agroalimentario de la Alcudia para que pueda admitir más residuos y otros servicios menores.

Otros gastos

De esos 39,4 millones que va a costar la limpieza de la ciudad el próximo año, 4 millones van a ir a parar a la eliminación de residuos sólidos urbanos, frente a los 3,4 millones que ha costado este ejercicio. Ese incremento, que podría ser incluso mayor conforme avancen los meses, se debe, según Díez, a que se espera que se genere más basura, pero sobre todo, a que está prevista la entrada en vigor de un nuevo impuesto estatal que penaliza la cantidad de basura que se entierra (ahora mismo es el 46%).

Por otro lado, deshacerse de los residuos sólidos industriales costará 1,3 millones de euros; la limpieza de dependencias municipales y colegios 5,4 millones de euros y la limpieza y eliminación de vertidos incontrolados, 30.000 euros.