Compromiso inquebrantable con las personas consumidoras

De nuevo 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras. En esta jornada queremos alzar la voz para recordar a la ciudadanía que debemos seguir luchando por el ejercicio de esos derechos. Desde el Ayuntamiento de Elche, y en especial desde esta Concejalía de Consumo, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), ofrecemos diariamente la vía para canalizar el ejercicio de los mismos.

Continuamos con medidas restrictivas, que cada vez son menores. Y nos vamos acercando hacia lo que era nuestra vida cotidiana antes de la pandemia, aunque algunos se empeñan en oscurecer el futuro por medio de acciones violentas que a la postre nos afectan a todos y todas de forma directa o indirecta. Quiero hacer una mención especial a las personas consumidoras y a la ciudadanía ucraniana, trasladándoles nuestra solidaridad y nuestro rechazo a la agresión que están sufriendo.

En los dos últimos años hemos padecido cambios en nuestros hábitos de consumo y en el modo de acceder a bienes y/o servicios. También ha habido modificaciones en la normativa que nos afecta al respecto. Se hace necesario que la administración sea todavía más garantista de nuestros derechos para evitar que algunos, unos pocos ciertamente, intenten beneficiarse de esta vorágine que nos envuelve.

La nueva normativa ha venido a luchar contra la obsolescencia programada, algo que las empresas niegan, pero que nos afecta; también se ha mejorado el plazo y las condiciones de las garantías de los productos y limitado el modo de ofrecer contrataciones, restringiendo, en especial para electricidad y gas, las visitas a domicilio, entre otras medidas.

Más difícil es huir de las llamadas telefónicas, en horas intempestivas por lo general, pero hemos de recordar la posibilidad de inscribirnos en las «Listas Robinson» surgidas en principio para evitar correspondencia comercial en nuestro buzón de correo postal y ampliadas ahora para las llamadas telefónicas comerciales. No se puede hacer que desaparezcan, aunque sí minimizarlas mucho.

Por consiguiente, pese a las limitaciones sufridas, no se ha producido una disminución en los derechos de las personas consumidoras, aunque se haya hecho necesario conservar diversas medidas conducentes a reducir las aglomeraciones y los contagios. Se mantiene en nuestra OMIC y en el resto de dependencias públicas el servicio de cita previa, dedicado casi en exclusiva a la recepción de reclamaciones, mientras que las consultas se han derivado a la atención telefónica o al correo electrónico. El pasado año se cerró con un total de 2.090 expedientes de reclamación y conseguimos recuperar en beneficio del consumidor un total de 221.769 euros.

Como cada año, desde esta tribuna, reiteramos con firmeza nuestro inquebrantable compromiso con las personas consumidoras, con toda la ciudadanía de Elche, todos y cada uno de los días del año; un compromiso que es de toda la corporación, no exclusivamente de esta Concejalía.

Este compromiso se materializa a través de la OMIC, donde el asesoramiento, la formación y la defensa de las personas consumidoras siguen siendo objetivos prioritarios.

También incide en la defensa de nuestros derechos el compromiso de muchos comerciantes mediante su adhesión pública al sistema arbitral de consumo añadiendo a su comercio un plus de calidad para la clientela, garantizando que cualquier conflicto que se plantee y no se pueda resolver directamente en el establecimiento obtendrá una resolución adecuada en la Junta Arbitral de Consumo. Aunque ello no significa necesaria y obligatoriamente obtener una respuesta satisfactoria a la pretensión, sí supone que la resolución será lo más justa y ecuánime posible para ambas partes, siempre dentro de la ley.

Reiteramos nuestra invitación a comerciantes y prestadores de servicios a adherirse a este sistema extrajudicial y gratuito de resolución de conflictos entre ellos y las personas consumidoras, a las que aconsejamos valorar especialmente a los establecimientos adheridos a la hora de tener que decidir en donde realizar sus compras.

En este aspecto me gustaría recordar el especial cuidado que hay que tener a la hora de efectuar las compras online. Si lo hacemos a través de una web, debemos cerciorarnos previamente de que la misma tiene su domicilio en España o al menos en la Unión Europea. Esta información la obtendremos en los apartados «Aviso Legal» o «Política de Privacidad». Si la página no los tiene deberíamos desconfiar de la misma.

También hay que tener cuidado con las páginas no seguras o clonadas y con los emplazamientos comerciales en páginas conocidas; es decir, vendedores que usan un espacio cedido por el titular de la página para comercializar sus productos, pero que no son el titular de la página. Finalmente, sobre este asunto hay que destacar que las compras a través de aplicaciones, la mayoría de veces se hacen a particulares y por tanto ahí no podremos reclamar como consumidores, se debería acudir a la vía judicial.

Sabemos de la complejidad de todo el mundo del consumo que nos rodea, por lo que nuestra tarea de formación se va a ver reforzada, si las circunstancias nos lo permiten, con una serie de charlas entre mayo y septiembre en diferentes centros sociales de la ciudad, abiertas a las personas consumidoras de todas las edades.

Para concluir, dada nuestra preocupación por el medio ambiente, también hago un llamamiento para realizar un consumo sostenible, tratando de consumir productos que no resulten agresivos para el medio ambiente en sus fases de elaboración, consumo o eliminación de los residuos generados.

Reiterándoles nuestro compromiso, quedamos a su entera disposición en nuestra OMIC.