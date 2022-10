El tiempo que se tarda en renovar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y la falta de información al respecto ha enfadado al senador y portavoz de Compromís, Carles Mulet, quien ha reclamado hoy más personal de Policía Nacional destinado a renovar los documentos de identidad y una modernización de la red de puntos, tanto en la desconcentración de los existentes como en la web y oficinas que podrían considerarse como auxiliares en la expedición de estos documentos.

"Tras tener la coalición conocimiento de la odisea que supone la renovación de estos documentos obligatorios, especialmente en determinadas comisarías o poblaciones alejadas de los núcleos poblacionales de mayor tamaño, como consecuencia de bajas no sustituidas, plazas de poco interés para los agentes que están al frente de las mismas, etc, formalizaron una pregunta en la que solicitaban conocer, por comisarías y en los últimos cinco años el tiempo medio de espera para obtener cita y los motivos por los que en ocasiones no existen fechas disponibles para ello, lo que obliga a la ciudadanía a deambular de unas comisarías a otras para encontrar citas.

Tiempos del DNI en la provincia

En la provincia, hoy mismo, solo Elche y Denia presentan tiempos más que aceptables que son los siguientes

Elche, 3 de noviembre

Denia, 2 de noviembre

Elda, 23 de noviembre

Benidorm, 13 de diciembre

Alcoy, 20 de diciembre,

Alicante, 26 de diciembre,

Torrevieja y Orihuela, no tienen fecha disponible.

Desde Compromis explican que "estos hechos denunciados, cuya veracidad pudimos comprobar de primera mano, ya fueron denunciados durante la anterior legislatura del PP y vemos que ni mejoran el sistema ni las formas de dar a conocer las explicaciones, ya que lejos de facilitarnos la información solicitada a la que tenemos derecho de acceder, tan solo nos contestan que disponen de los medios materiales y humanos necesarios para el eficaz ejercicio de su misión”, indica el senador valencianista. El pasado viernes 21 la cita previa en la web funcionaba incorrectamente, aseguran desde la formación nacionalista.

Comisarías

El portavoz de Compromís ha remarcado que “en su respuesta culpabilizan, aunque sin asumir ninguna culpa, que el 25% de las citas no fueron utilizadas por quienes las solicitaron, que las quejas (en un país que huye culturalmente de dedicar tiempo a quejarse o denunciar de forma oficial) son irrelevantes y que existe un plazo de seis meses anterior a la caducidad suficiente como para planificar una cita, todo ello sin dar los datos que les reclamábamos”.

Desde Compromís consideran “inaplazable ” en la era de las telecomunicaciones y en la lucha contra las emisiones y el cambio climático se agilice la renovación de documentos como el DNI o el pasaporte aprovechando los cuarteles existentes por toda la geografía. “ para ello es necesario formar algunos agentes para que periódicamente puedan renovar estos documentos a los vecinos de los pueblos del entorno, para evitar costosos desplazamientos, brindar servicios en las poblaciones y descongestionar las colas que tienen lugar en momentos del año, como en verano, cuando se renuevan pasaportes. Siempre apoyaremos medidas que garanticen servicios esenciales en el mundo rural y lo doten de seguridad”, ha señalado Mulet.

Renovación

Por otro lado, el senador ha recordado al Gobierno que sigue pendiente que se permita la renovación u obtención del DNI en las representaciones diplomáticas y consulares de España, tal y como sí se permite con los pasaportes españoles y es factible en países como Portugal, Francia, Bélgica o Alemania y sus consulados.

Mulet ha explicado que se ha obtenido la queja de españoles residentes en el extranjero, que se ven ante el surrealismo de poder renovar en su embajada el pasaporte, pero no el DNI, obligándoles a desplazarse para este trámite a España. “Estamos hablando, por lo tanto, de 2,4 millones de personas con nacionalidad española que residen en el exterior, según datos del INE en 2018, el 61,8% con residencia en América, el 34,7% en Europa y el resto en los otros continentes, obligarles a hacer un desplazamiento absurdo.

Consulados

Los consulados y embajadas cuentan con los medios técnicos y la seguridad suficiente, puesto que ya emiten pasaportes. No ampliar esta opción solamente perjudica a las personas afectadas”, ha concluido.