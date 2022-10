El grupo municipal socialista de Elche, en el pleno de este lunes, trató de salvar la cara a nivel local y en la medida de lo posible al presentar una moción para solicitar la mejora presupuestaria para la provincia de Alicante en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado 2023. La moción, de ámbito local, solo es una declaración de intenciones, es decir, no sirve de presión real al Gobierno central. Es un gesto, sobre todo a nivel interno, de cara a los votantes de Elche, muchos de ellos conocedores a estas alturas de que los Presupuestos del Estado han dejado en el olvido, un ejercicio más y a menos que se remedie con la aceptación de enmiendas, a la provincia de Alicante, tal y como reconocieron todos los grupos.

Los socialistas, en el pleno, trataron de entonar el mea culpa, pero de forma tímida. Y es que en primer lugar quisieron destacar cómo estas cuentas del Estado suponen un avance en general para el conjunto del país.

“El 6 de octubre presentó su proyecto de Presupuestos Generales del Estado que supone en términos generales seguir avanzando y dar respuesta a las dificultades que atraviesan los ciudadanos por el incremento de precios por la invasión de Rusia”, se arrancaba el edil Héctor Díez en su defensa de la moción.

En este sentido destacó aspectos como que se incrementan las pensiones un 8,5%, de lo que se beneficiarán más de 40.000 ilicitanos, y también en el mismo porcentaje la renta mínima vital, además de reforzarse la Ley de Dependencia, “que alcanza una cifra histórica de 3.500 millones de euros” o la educación, por citar algunos aspectos.

“Estos, desde el punto de vista social y ordinario, son unos buenos presupuestos. No podemos decir lo mismo en cuanto a inversiones e infraestructuras en esta provincia”, empezaba a reconocer Díez, quien calificó este proyecto de cuentas de “no aceptable” e “incomprensible”. “Ante eso necesitamos de una mayor consignación presupuestaria para deshacer este agravio. Las infraestructuras tienen que ver con el mañana y con que esta provincia crezca”, expresaba el concejal socialista.

Ferrocarril, autovías, aeropuerto, conexiones de enclaves industriales… los socialistas señalaban los principales olvidos. “Estos presupuestos deben ser enmendados y hay que reparar el agravio ahora que se inicia el trámite de enmiendas en las Cortes, para que se pueda mejorar y que la provincia tenga los presupuestos que se merecen”, agregaba Héctor Díez.

El edil no adscrito Eduardo García-Ontiveros remarcó que la provincia de Alicante está infrafinanciada y que a su juicio “son unos presupuestos del yin y del yang”, para añadir que no es de recibo que la Generalitat vaya ahora a compensar lo que no aporta el Estado, como por ejemplo completar la Ronda Sur.

Desde Vox, Aurora Rodil indicó que se quita competitividad a la provincia y se la empobrece, además de considerar que en la moción se hace una loa excesiva al Gobierno central. “Mienten en la partida de ingresos y lo saben y ocultan también datos de pronóstico de insolvencia empresarial”, agregó entre otras cosas la concejala.

“Que se tomen más en serio al pueblo valenciano”, indicó por su parte Felip Sànchez, de Compromís, quien, entre otras cuestiones remarcó los problemas con el tren cercanías o la Ronda Sur.

Pablo Ruz, del PP, indicó que frente a unos 300 euros de inversión media por ciudadano en España cada alicantino va a recibir, en cambio, 85 euros. Y también afirmó que los diputados alicantinos se enteraron de lo que se iba a invertir en la provincia de Alicante cuando les presentaron el anteproyecto. “¿Se imaginan ustedes que el presupuesto del Ayuntamiento se hiciera sin contar con los concejales?”, añadía.

Ruz también quiso saber qué enmiendas iba a presentar el diputado nacional ilicitano Alejandro Soler para defender las inversiones en Elche y a la provincia, a la vez que daba por hecho de que Compromís y el PSOE iban a votar a favor de las enmiendas que presentara el PP en Madrid en beneficio de la provincia.

Héctor Díez pidió humildad a Pablo Ruz. “Le veo hinchado. No sé si se ha desayunado a usted mismo señor Ruz, porque le veo hinchado”, declaró el concejal, para regresar al “y tú más” al recordar que cuando Mariano Rajoy gobernó no se subieron las pensiones. Y le devolvió la pelota: “¿Cuántas mociones presentó el PP a los presupuestos del señor Rajoy? Ni una”.

“Son unos presupuestos desastrosos para la ciudad de Elche ¿Y quién hace los presupuestos?: el Partido Socialista”, replicaba Pablo Ruz.

Héctor Díez se dirigía seguidamente al senador popular para reprocharle que confundiera la verdad con su realidad: "178 millones de euros en 2018 para la provincia de Alicante. Estamos exactamente igual y solo tiene que leerse el Boletín Oficial del Estado", detallaba Héctor Díez para demostrar que con el PP en el Gobierno central la inversión en la provincia también era ínfima.

En la siguiente moción, del PP y también sobre obras pendientes a reivindicar para Elche y la provincia a reclamar a los gobiernos autonómico y central, Pablo Ruz replicó que el Gobierno de Rajoy contemplaba el plan del tren de cercanías que el Gobierno de Pedro Sánchez lo quitó de un plumazo, dijo. Financiación directa de La Festa, terminar la Ronda Sur o reforma de la línea de Cercanías eran algunas de las reivindicaciones de los populares en esta moción.

Fracasos colectivos

Aurora Rodil, de Vox, apuntaba que todo esto demostraba los fracasos colectivos de los gobernantes en estos años para mejorar las dotaciones de este territorio.

Para Esther Díez, de Compromís, la provincia y Elche viven en el “día de la marmota” y lamentó que al hacerse las cuentas no se tiene en cuenta ni el número de habitantes ni lo que aporta, además de tener una infrafinanciación y presentar infraestructuras obsoletas. Compromís tampoco dejó pasar la oportunidad de criticar a cómo se comportó el Gobierno de Rajoy con la provincia.

Desde las filas del PSOE Héctor Díez recriminó a Ruz que no explicara la moción, que no dijera en qué consistía, al tiempo que le reprochó que no supiera cómo está la Ronda Sur, el centro de salud de Altabix, la ampliación de la carretera de Santa Pola o el colegio de Perleta. El socialista trató de dejar en evidencia a Ruz al señalar la falta de rigor a la hora de presentar esta moción y la falta de conocimiento de algunas de las obras en Elche.

Pablo Ruz, sabedor de que no se lo iban a aceptar, en su último turno de palabra se ofreció al equipo de gobierno a enmendar la moción del PP, incluso quitando las peticiones al Consell y dejando solo las exigencias al Gobierno central, para sacar por unanimidad esta moción reivindicativa relacionada con los Presupuestos Generales del Estado. “Si ustedes querían negociar podían haberlo hecho durante estas dos semanas”, le contestó el propio alcalde antes de iniciarse la votación y quedar rechazada la iniciativa de los populares.

Posteriormente, el grupo municipal popular emitió un comunicado en el que se señalaba que Pablo Ruz valoraba y lamentaba la actitud del equipo de gobierno de PSOE y Compromís por lo que entendían como un rechazo a “un manifiesto que ha sido trabajado por la sociedad civil ilicitana para exigir más inversiones en Elche. Una vez más el PSOE y Compromís dejan de lado los intereses de los ilicitanos y se ponen de parte de Pedro Sánchez”.

En el comunicado de prensa se agregaba: “Con el voto en contra de esta moción que presentamos el Partido Popular dando voz a la sociedad ilicitana. Votan en contra de una subvención directa al Misteri, contra la conclusión de la Ronda Sur, contra la creación de tanques de tormentas para el barranco de San Antón o, también, entre otras, contra la modernización de la línea de cercanías”.

Los populares trataba de hacer sangre al manifestar: “Esta es la actitud de un partido socialista que antepone la ideología y las siglas al bien común de la ciudad y a los intereses de los ilicitanos. Es exigible, tanto a Soler como a González, que rectifiquen y corrijan, al mismo tiempo que exigimos que demuestren que por encima de las siglas del Partido Socialista está Elche”.