Por más inclusión, visibilidad, apoyo de administraciones e inserción laboral. Estas son algunas de las metas que queda por conseguir para que las personas con diversidad funcional puedan tener una vida lo más plena posible. Y para recordar que sigue faltando camino por recorrer, 35 asociaciones de Elche y comarca se han citado este sábado, 3 de diciembre, en La Glorieta, para conmemorar el Día Internacional de las personas con discapacidad.

Un encuentro con mesas informativas, promovido por el consejo municipal de discapacidad, que persigue aprovechar la visibilidad que da el centro de la ciudad para que la población conozca la infinidad de programas y la necesidad latente que sigue habiendo para que una parte de la población no se quede en la sombra. De igual forma, el próximo 12 de diciembre tendrá lugar la la VI Jornada de Discapacidad, Cultura y Ocio en el Centro de Congresos.

Esta efeméride lleva tres décadas celebrándose desde que la Asamblea General de Naciones Unidas acordó esta fecha para reivindicar la igualdad de oportunidades.

Aunque la jornada ha estado amenazada por la lluvia, finalmente ha podido desarrollarse según lo previsto, y en un ambiente festivo se ha podido ver a los propios usuarios de asociaciones en primera línea mostrando, por ejemplo, algunos de los productos que elaboran en talleres.

Una fiesta para reivindicar

"Esta fiesta es bonita porque nos ayuda a da visibilidad, estamos compartiendo momentos con otras asociaciones, tratando de demostrar labores, detalles que nuestros chicos realizan para las navidades y me parece necesaria porque es muy inclusiva", señala Raquel Gómez Blasco, presidenta de Anoa Elche, asociación que ayuda usuarios con diversidad familiar y familiares.

"Luchamos para que tengan la mejor calidad de vida, por lo que queremos darles las atenciones necesarias y que no retrocedan" Raquel Blasco - Presidenta Anoa Elx

Desde su colectivo trabajan con 80 familias e incluso han logrado ampliar servicios a través del centro de actividades diurnas "Andrea Velasco" en el que se realizan terapias de fisioterapia, integración social, o terapia ocupacional.

Entiende esta representante, como seguramente coinciden en otras tantas asociaciones participantes, que luchan para que "tengan la mejor calidad de vida, hay algunos usuarios que tienen más o menos autonomía porque tienen diferentes patologías, por lo que queremos darles las atenciones necesarias y que no retrocedan".

De igual forma, destaca la importancia de realizar campamentos para que las familias puedan tener también un respiro mientras los usuarios disfrutan de ocio con monitores.

Arte por la inclusión

La asociación ARTES, Cultura y Ocio, ha sido la encargada de leer el manifiesto. Este colectivo también ha mostrado a través de su puesto la contribución que hacen para que las personas con discapacidad puedan mejorar sus competencias personales y sociales, su inclusión social y su satisfacción vital.

Precisamente este sábado, en el marco de la celebración, van a desarrollar la quinta muestra de Escuela de Artes en l'Escorxador, que tendrá pases a las 18 y a las 20 horas.

Nati López, vicepresidenta del Ampa del colegio Virgen de la Luz de Elche, reconocía que sigue haciendo falta que se piense más en la diversidad funcional. "La inclusión es tarea pendiente, son chavales con discapacidad un poco más severa y nos cuesta lo que es el ocio, es muy difícil, y los papás estamos muy cansados todo el día luchando para tener una visibilidad". Este colegio de educación especial que trabaja el aspecto cognitivo y la autonomía personal desde los 3 hasta 21 años.

"La inclusión es tarea pendiente, son chavales con discapacidad un poco más severa y nos cuesta que disfruten del ocio, es muy difícil" Nati López - Ampa colegio Virgen de la Luz

Esta madre explicaba que el escaparate con el mercadillo puede contribuir a acceder a más ayudas, que al final repercutan en las actuaciones para el centro. "Estamos al final para hacer salidas al entorno, ser más autónomos, para tener un poco de visibilidad, porque estamos un poco olvidados en ese sentido de que se hacen muchas cosas en Elche y cuesta mucho que se nos tenga en cuenta a la diversidad funcional".

Invisibilizados

Miguel Ángel Agulló, director y psicólogo de la asociación Tamarit, destaca que la discapacidad límite y ligera está invisibilizada a nivel social, por eso hoy los usuarios han mostrado todos los productos y plantas de Navidad que han preparado, "porque ellos atienden a los clientes, dan información y sensibilizan sobre nuestra asociación, para que la gente de a pie vea la capacidad de realizar muchísimas tareas", y además la forma de autofinanciarse que tienen, cuando un grueso de estas entidades atraviesan dificultades económicas para subsistir.

Matiza que en la mayoría de casos desarrollan estas actividades con personas que no tienen reconocidas prestaciones, por no alcanzar los porcentajes que marcan las leyes, por lo que valora que la inserción laboral debe ser esencial. Resaltan que en lo que va de año se han posibilitado tres contrataciones de miembros de la asociación. En este sentido agradecen que cada vez más empresas están concienciadas, y que se implican a la hora de buscar asesoramiento para adecuar puestos a personas con diversidad funcional.

"Falta conocimiento sobre la discapacidad y de las capacidades que tienen, si las instrucciones están claras y el trabajo está bien estructurado pueden trabajar al nivel o en mejores condiciones que otras personas" Miguel Ángel Agulló - director asociación Tamarit

"Falta conocimiento sobre la discapacidad y de las capacidades que tienen, si las instrucciones están claras y las tareas son repetitivas, si el trabajo está bien estructurado pueden trabajar al nivel o en mejores condiciones que otras personas que podrían considerar aburrido el trabajo", indica el profesional.

"Tener una discapacidad no describe a nadie"

Tal y como se desprende del manifiesto que las entidades han leído este sábado, acompañadas de representantes municipales como el alcalde, Carlos González, o el edil de Igualdad, Mariano Valera, se ha destacado que la Agenda 2030 aboga por incorporar medidas para "evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, económica, cultural y social.”

"Tener una discapacidad no describe a nadie, no le da identidad, no lo define, no explica sus valores como persona, sus deseos, sus miedos, sus pasiones, sus incertidumbres, sus debilidades o sus fortalezas. La discapacidad no es cuestión de sí o no. Es cuestión de personas, por supuesto, pero también de tiempo y espacio". Los colectivos resaltan que "el espacio, el hábitat y el entorno condicionan y modulan el impacto de las limitaciones. Una ciudad amable, integradora, habitable, diversa y solidaria ayuda a diluir la propia discapacidad".

"¿Qué mueve a una persona con discapacidad? Lo mismo que a cualquier otra: el deseo de expresarse libremente, de alcanzar sus metas, de rebelarse contra los convencionalismos"

Proseguían resaltando: "¿Qué mueve a una persona con discapacidad? Lo mismo que a cualquier otra: el deseo de expresarse libremente, de alcanzar sus metas, de rebelarse contra los convencionalismos, prejuicios e imposiciones sociales, de dejarse llevar por los sentimientos y la pasión, de ser uno mismo, sin miedos, sin máscaras y sin barreras".

Deseo de superación

Y es que han dejado claro que el hecho de estar hoy aquí no tenía otra razón de ser que "mostrar que lo que mueve a un ser humano, lo que lo motiva, es el deseo de superación, de ser mejor, de contribuir al bienestar, de enfrentarse a los retos, de buscar ayuda, de ofrecerla, de compartir, de colaborar, de proyectarse…Estamos aquí para defender la visibilidad, la vitalidad, el protagonismo y el ser uno mismo".