«Creo que voy a ser el Cantó más joven y me gustaría ayudar a que otros se animen»

Fisioterapeuta de profesión y jinete amante de los caballos en su tiempo libre. Iván Pomares tiene el reto de dejar un buen recuerdo de estas próximas fiestas de la Venida de la Virgen como nuevo Cantó. Este joven de 27 años está muy vinculado a tradiciones locales, ya que ha sido socio de los belenistas y capataz de la hermandad Sagrada Lanzada. En unos días será protagonista de uno de los momentos más esperados del año para los ilicitanos.

P-Desde 2017 se está preparando para el cargo, ¿pero desde cuando soñaba con conseguirlo?

R-Al final soñar es desde pequeñito, es algo que me ha gustado siempre mucho, siempre que veía a Cantó pasar por la calle, soñaba como cualquier niño ilicitano y al que le gusta la fiesta.

P-¿De donde le viene esta pasión por la tradición?

R-Monto a caballo desde los ocho años. Veía a Cantó a caballo y quería ser igual. Por parte de mi familia materna, mi abuelo vivía en el Huerto de la Virgen y siempre he participado hasta que en 2017 me apunté para suplente, me puse en la lista de espera hasta que me ha tocado.

P-¿Qué relación tiene con la Venida de la Virgen?

R-Siempre he ido a la romería y la playa y en estos últimos cinco años he estado al lado de Francisco San Martín (último Francesc Cantó) aprendiendo todo lo que lleva la fiesta, los ensayos, viendo cómo entrenaba él, he participado metiendo y sacando a la virgen del mar también.

P-¿Le ha pedido consejo a sus predecesores?

R-Tanto Jerónimo Tripiana como Francisco me han apoyado, me han dado consejos sobre cómo hacer la carrera. Hablo mucho con ellos, los tengo cerca. Sí es verdad que la presión conforme se acerca la fecha es mayor, hasta hace unas semanas no estaba nervioso y como tengo mucha preparación quiero que salga bien.

P-¿Qué valora como más importante en la preparación?

R-Al final como cuando eres suplente siempre te dicen que tienes que estar preparado... estoy preparándome desde 2017 aunque este año mucho más, estudiando la carrera con los caballos, y practicando también la voz para no quedarme afónico.

P-¿Cuál es la mayor dificultad?

R-Diría que son las dos curvas de El Raval, es lo que más dificulta de la carrera. En realidad lo más complicado es correr con el caballo porque tienes miedo de que alguien se ponga por el medio, y espero que no sea el caso porque nunca ha pasado nada.

P-¿Cómo le gustaría pasar a la historia de la Venida?

R-Con el cariño con el que voy a representar el papel, el sentimiento que tengo a la virgen, quiero representar bien el papel, luego el tema de conseguir la mejor marca hace mucho tiempo que no se lleva. Antiguamente sí que se controlaba pero creo que lo primordial ahora es la seguridad de la gente, del caballo y mía, y desde la Sociedad inciden mucho en ese punto de la seguridad.

P-¿Confía en abrir camino con su participación?

R-Yo espero que sí, voy a ser quizá el Cantó más joven de los que ha habido y creo que puedo ayudar a que otras personas se animen a representar el papel.

P-¿Cómo son los caballos que verán los ilicitanos?

R-Sacaré tres. A «Lucera», una yegua negra, que saldrá en la playa y la romería; luego a «Vencedor», un caballo blanco, para la carrera, y a «Único», de color negro, para la mañana y tarde del 28. Llevo montándolos mucho tiempo, los tengo bastante controlados, porque además he salido en Moros y Cristianos con ellos, por lo que están acostumbrados a salir en fiestas.

P-¿Cree que sigue haciendo falta algo para difundir más la tradición?

R-Al final que haya más divulgación y publicidad sobre esta fiesta. Hay que tener que gracias a la Venida de la Virgen existe el Misteri, desde la Sociedad se hace muy buen trabajo con las visitas a los colegios.

P-¿Qué ha aprendido en las visitas a centros escolares?

R-La cara de ilusión de los niños se te queda grabada, las preguntas típicas es cuantos años tiene el caballo, cómo se llaman, también cuándo es la Venida de la Virgen, les explicamos, se les enseñan vídeos. Con lo que más me quedo es que les gusta mucho que vayamos, es algo muy importante porque llegan a casa y hablan con los padres, al final se hace que se divulgue la fiesta.