Todos los grupos municipales de Elche, incluido el PSOE, han votado a favor de solicitar al Gobierno central no solo que defienda la línea de Cercanías entre Alicante-Elche y Murcia, sino que incluso la mejore.

La propuesta emanaba del PP, a la que se sumaba luego con una enmienda Vox, e incluso el PSOE presentaba otra enmienda de adición con dos puntos, de los cuales finalmente solo se aceptaba por parte del PP el primero y no aceptaba por tanto la petición de prolongar el túnel para no dividir en dos el barrio de Altabix, algo que no entendieron ni los socialistas ni Compromís y que luego trataría de aclarar el PP.

“Es el PSOE el que nos ha quitado el trasvase del Ebro, el del Tajo, la Agencia Espacial, el que ha convertido la línea de Cercanías en línea residual, el que nos ha dejado sin Dama”, se arrancaba en señalar el líder popular Pablo Ruz, quien aseguraba que la línea que nació en 1884 y que une Alicante con Elche, Crevillent, San Isidro, Orihuela y Murcia “va a ver reducida a la mitad las frecuencias que unen Alicante con Murcia”. En concreto, aseguró que de las 46 frecuencias de 2015 se ha pasado ahora a 26.

Y dijo más: “La línea va a ser sustituida por una línea Avant que da toda la vuelta al municipio ilicitano y que pasa por Monforte”, lo que a juicio de Ruz lo que se pretende desde Madrid es “cargarse por la puerta de atrás la línea de Cercanías”.

El popular insistió además que en los Presupuestos Generales del Estado “no hay ni un solo euro consignado para la línea de Cercanías”, de ahí que pidiera al resto de formaciones políticas municipales “un pacto para la defensa de esta línea de cercanías”.

PSOE y Compromís se sorprendieron de que el PP no aceptara el segundo punto de la enmienda de adición de los socialistas para que Madrid estudie la prolongación del túnel de Elche de manera que con el nuevo desarrollo de Altabix las vías no separen al barrio. Los populares trataron de explicar que se lleva cuatro años anunciando la pasarela de conexión sobre las vías en Altabix y que eso ahora sería tirar a la basura los 120.000 euros previstos para ese paso elevado.

Eva Crisol, de Ciudadanos, recordó que es “una línea tercermundista” y que con los nuevos Avant los ilicitanos deben ahora dirigirse a la estación de Matola para viajar a Murcia o Alicante.

Desde Vox se destacó la larga lista de “agravios y ninguneos a Elche”, y se invitó a los vecinos de Torrellano y de Elche a que salgan a protestar.

Compromís, por su parte, criticó a PSOE y PP por lo que han hecho cuando gobernaban: abandonar a cerca de tres millones de pasajeros y un servicio que ha perdido cerca de un millón de pasajeros por la falta de inversiones y modernización.

Su portavoz, Esther Díez, detallaba que lo que hace falta es electrificar y desdoblar la línea, aumentar los servicios, conectar con Elche Parque Empresarial y con el aeropuerto, soterrar las vías en Torrellano y prolongar el túnel para que el barrio de Altabix no quede partido en dos. Desde Compromís se recriminaba a ambos partidos que hubieran votado en Madrid contra de las enmiendas de su fuerza para incluir las partidas correspondientes en los Presupuestos Generales del Estado.

No obstante, recordó que la semana pasada hubo una reunión con técnicos del ministerio, Renfe y Adif sobre el futuro de las conexiones ferroviarias que incumben a Elche y “la planificación sí satisface con las necesidades. El problema es que llega tarde”, además de remarcar: “Llevamos décadas sufriendo esta desatención”.

Héctor Díez, desde el PSOE, quiso poner en valor que se han puesto en marcha los nuevos trenes Avant y que están con los trabajos de la variante de Torrellano, por importe de 80 millones de euros, lo que permitirá conectar con el aeropuerto. “Y desde Adif se nos confirmó que la línea Alicante-Elche-Murcia es una línea de futuro, que se va a potenciar, se va a electrificar y se va a cambiar el ancho de vía”, agregó Díez a raíz de la reunión de la pasada semana en Elche con los administradores de las infraestructuras ferroviarias.

“A día de hoy no hay presupuesto para invertir en la línea de cercanías”, insistía el popular Pablo Ruiz, mientras que Héctor Díez aprovechaba que los populares no habían aceptado la segunda parte de su enmienda de adición, la de prolongar el túnel en Altabix, al asegurar que el proyecto de pasarela de Altabix está entregado, qye es para el medio plazo y que para el largo plazo debe estar contemplado el soterramiento de la vía en Altabix. Asimismo, los socialistas defendieron que los únicos avances con el tren han venido de la mano de los socialistas.

Pablo Ruz prometía por último que si ganaban en mayo, en verano invitarían a la ciudadanía ilicitana a manifestarse, junto con el equipo de gobierno, ante el Ministerio de Gobierno para reivindicar la inversión en la línea de Cercanías.