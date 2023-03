El PSOE en el Senado ha sido el único grupo parlamentario que esta tarde se ha abstenido en una votación sobre cinco propuestas que el senador del PP, Pablo Ruz, había realizado para saber qué pasa con proyectos olvidados para la ciudad. A esta circunstancia se ha llegado hoy después de que a comienzos de mes el candidato de los populares a la Alcaldía de Elche interpelara al Gobierno sobre estos mismos asuntos sin recibir respuesta.

Por este motivo, lo que entonces era una interpelación se ha convertido en una moción, que Ruz ha defendido hoy prácticamente con los mismos argumentos: "necesidades" y "demandas" para la ciudad. Todos los grupos de la Cámara Alta, incluido Compromís, cuyo senador Carles Mulet ha criticado en un comunicado el cambio de posición del alcaldable de los populares sobre el regreso de la Dama -que si cesión o que si devolución-, que era uno de los puntos que Ruz planteaba, han respaldado.

Red de Cercanías

Ruz ha empleado un tono en algunos momentos mitinero en su moción, con referencias al alcalde, Carlos González, o al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero sin perder de vista en todo momento los asuntos que le llevaban a la Cámara, que eran la "muy deficiente" red de Cercanías, "de una sola vía, sin electrificar y sin conexión con el aeropuerto, con el Parque Empresarial o con la Estación del AVE", asegurando que se han volatizado una consignación presupuestaria de 600 millones de euros para su modernización.

Por ello ha pedido desdoblar la red de cercanías y la electrificación de la red y agilizar el estudio informativo para la conexión con el aeropuerto "en un plazo máximo de un año". También ha preguntado sobre la inversión anunciada de 200 millones de euros para la ampliación de un tercer carril en la autovía A-7, en el tramo entre Elche y Murcia, así como en la A-31, hasta Villena y entre Elche y Alicante, "sin que se sepa nada de este proyecto" por lo que exige que se retome la inversión.

Mulet acusa a Ruz de "desdecirse sobre la Dama" El senador de Compromís, Carles Mulet, ha tildado de “despropósito” y de “falta de rigor” la actuación del PP valenciano y de la ciudad de Elx al “desdecirse en el Senado de la Declaración Institucional aprobada por unanimidad en la que se reclamaba al Ministerio de Cultura la cesión definitiva de la Dama”. La tercera población de la autonomía valenciana aprobó el 3 de mayo de 2022 una petición reclamando esta cesión a Elx como correspondería en el marco de una política cultural descentralizada y como merece este municipio por ser el lugar de aparición del busto. “Ahora sin ocultar su hipocresía Pablo Ruz y el PP, que nada hicieron por la Dama, rechazan pedir esta cesión definitiva que hemos propuesto a través de enmiendas. Ya traicionaron a su ciudad al no pedir para la Dama d’Elx la cesión que pidieron para la de Baza, cuya moción se aprobó por unanimidad en el Senado en 2020 a iniciativa de Adelante Andalucía y el Grupo de la Izquierda Confederal. Ahora solo piden una cesión temporal. ¿Qué poca memoria, no?. ¿Tiene miedo que le estiren de las orejas?”, le ha recriminado Mulet. Para Compromís la Dama d’Elx es el símbolo del espolio cultural del País Valenciano, que tiene más de 12.000 piezas de arte expuestas en museos del Estado en Madrid. “Ya está bien. Las tienen escondidas o expuestas deficientemente mientras infrafinancian nuestros museos e instituciones valencianas”, ha denunciado. Por otro lado, el portavoz de Compromís ha afeado a Pablo Ruz que intente obviar la realidad política “como si el PP no hubiera gobernado jamás en España o en la ciudad de Elx, donde no solucionaron nada y ahora se cogen a la cuerda de la reivindicación histórica realizada por Compromís para pedir el soterramiento y electrificación de la C1 Alacant-Murcia, así como el déficit en infraestructuras ferroviarias de la ciudad y en la conexión con el aeropuerto, que ha sido votada en contra por el bipartidismo y por el PP durante los 7 años de gobierno de Rajoy. Estuvieron callados y son cómplices de la situación. A pesar de ello votaremos a favor porque compartimos las peticiones de más agua de calidad y a un precio justo para el trasvase Tajo-Segura o de agilizar estudios e inversiones en estas conexiones y desdoblamientos”, ha indicado.

Dama de Elche

Ruz también ha pedido que se apruebe la exhibición de la Dama de Elche en el Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE) después de que hace menos de un mes se negara a ello el ministro de Cultura, Miquel Iceta, en un acto en Casa Mediterráneo, en Alicante. Sobre este asunto se ha explayado al asegurar que esta iniciativa contempla la exhibición temporal de la Dama de Elche, un “símbolo” para la ciudad.

“Permitirá que muchas más personas conozcan esta valiosa pieza del arte íbero y atraerá numerosos visitantes a nuestra ciudad, lo que dinamizará la creación de empleo y mejorará la calidad de vida de muchos ilicitanos”, ha explicado. Al respecto, Ruz ha señalado que la vuelta de la Dama de Elche se supedita a los oportunos informes técnicos, pero ha recordado que estos podrán avalar el traslado temporal de la Dama, como lo avalaron en 2006. “Es el primer paso para que Elche se convierta en la subsede del Museo Arqueológico Nacional”, ha añadido.

Agua y trasvase

Por último, solicita promover un Plan Nacional del Agua que garantice el abastecimiento mediante la inversión en tecnologías y que se muestre "sensible con las necesidades hídricas de las cuencas". Al término de la sesión, Ruz ha declarado que la abstención de la fila socialista ha “demostrado una vez más que el PSOE se pone de lado, que no cree y no apoya a los ilicitanos ni a los intereses de Elche”. La comparecencia de hoy se produce después de que, en el anterior pleno, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana “echó un jarro de agua fría” a las expectativas de los vecinos de Elche. En concreto el “desprecio” que tiene el Gobierno con las infraestructuras, los transportes o la negativa del ministro de Cultura para exhibir temporalmente la Dama de Elche, explicó.

Los motivos de Ruz

En la sesión Ruz se ha dirigido en algunos momentos a los más de 235.000 ilicitanos a los que ha además de recordarles la importancia de esta moción ha dicho que “tienen motivos para confiar en los compromisos explícitos del PP con el municipio”. Antes de concluir, el presidente popular se ha referido al compromiso de su partido con el Pacto Nacional del Agua. En este sentido ha recordado que hubo acuerdo en el Plan Hidrológico Nacional, que el PSOE derogó al llegar al Gobierno en 2004. Y ha recodado que para el PP “el agua ha sido siempre un instrumento de cohesión con los españoles y siempre hemos propiciado el acuerdo”.

“Sabemos que el actual Gobierno no va atender las principales reivindicaciones de Elche, porque así lo ha dicho y además lo ha reflejado constantemente con sus hechos. Pero son compromisos que asume y que atenderá un gobierno del PP para promover justicia con Elche, la provincia de Elche y el conjunto de la región”, ha finalizado.