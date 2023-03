Iceta: “Mientras los técnicos desaconsejen el traslado de la Dama de Elche este ministro no lo va a hacer” “Mucha gente pensará que es una decisión estrictamente política, pero no es así. Me encantaría poder inaugurar una exposición en el lugar donde fue encontrada, pero no puedo saltarme ese informe”, ha afirmado en este foro organizado por el Club INFORMACIÓN y Casa Mediterráneo