Ni los propios trabajadores del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) en València entendieron el que tuvieran que asumir la labor que se estaba prestando desde las dependencias de Alicante. Un proyecto este de centralización que desde hacía más de dos años llevaba en marcha la Conselleria de Sanidad y que no se ejecutó hasta el pasado mes de enero, después de bastantes críticas e incluso protestas.

El fallecimiento de un vecino de la pedanía de La Marina, en Elche, este pasado fin de semana después de que se enviara una ambulancia SAMU para atenderle desde la base de Elche, que tardó cerca de media hora, cuando, según el Sindicato Médico, había otra más próxima, a unos siete kilómetros en una base del servicio en la Vega Baja, ha reactivado esta polémica y cuestionado si tomar decisiones a 170 kilómetros de distancia funciona, como sostiene la Conselleria de Sanidad; o no, como aseguran los facultativos que ya alertaron de que supondría una descoordinación y peores tiempos de respuesta.

Tuit en redes sociales

Un tuit en redes sociales de un trabajador del propio CICU en València, hecho público después de que se asumiera el servicio de las emergencias de la provincia de Alicante, es decir, cuando ya se estaba trabajando con emergencias alicantinas, no hizo más que sembrar aún más la polémica porque era muy clarividente y decía así:

"Esta noche toca cicu, en Alicante, genial, maravilloso, ilusionada? Pues no la verdad, pero toca por imposición, porque es lo que es. Prefiero mi valencia que es lo que domino que cualquier otra cosa, pero a alguien le importa? Ya os digo yo que no. Resignación y espero que no muera nadie por este despropósito. También os digo que el último responsable de todo es mc, si me equivoco ya me lo dirán, llego hasta donde llego. Centralización (añade el gesto de un pulgar hacia abajo". Más estrés que no necesitamos".

"València es lo que domino..."

El texto del trabajador no puede ser más elocuente. "Imposición", "resignación", "espero que no muera nadie", "a quién le importa", "despropósito", "llego hasta donde llego", son alguna de las expresiones que vuelcan en el citado texto. Pero llama la atención cuando asegura que "Prefiero mi València que es lo que domino..."; es decir, que el trabajador en el comentario hace implícita la importancia de saber el terreno que se pisa. La Conselleria de Sanidad, que esta mañana ha defendido la gestión de esa ambulancia que desde València se envió desde la base de Elche a una finca de La Marina, ha insistido en una idea: "No hace falta conocer la provincia de Alicante para enviar una ambulancia".

Polémica servida

La polémica sobre este asunto está más que servida. El Sindicato Médico ha reiterado que seguirá denunciando las descoordinaciones en el trabajo de emergencias que siga detectando, aunque la Conselleria sostenga que la geolocalización y la información de que disponen los trabajadores del CICU no deja lugar a la duda sobre qué ambulancia y desde dónde enviarla.