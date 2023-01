Los políticos se han mezclado con sanitarios y sindicatos a las puertas del Hospital General de Alicante, donde tiene su sede el Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la provincia de Alicante (CICU), para clamar contra el desmantelamiento de este servicio, que desde el próximo miércoles se centralizará desde Valencia, y que entienden supondrá una pérdida de eficacia y una peor respuesta.

Pese a que el personal de Emergencias lleva más de un año de movilizaciones contra esta medida, finalmente parece que no se podrá parar como sí ocurrió con un primer intento por el Botànic en 2016. La protesta del PP se produce a 48 horas del cierre del servicio.

La medida, convocada por el PP y encabezada por el presidente del PP en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha supuesto todo un desembarco popular con la asistencia del presidente provincial Toni Pérez; el alcalde de Alicante y presidente local del PP, Luis Barcala; y otros ediles, portavoces de distintos municipios y otros representantes; y ha sido secundada por algunos representantes sindicales y personal sanitarios, que, no obstante, han recalcado que "es más un acto político que una realidad, porque esto llega tarde y porque este apoyo debería haberlo dado al principio cuando esto iba a ocurrir".

Asimismo, sindicatos han puesto el acento en que el PP introdujo el teléfono 112 de Emergencias hace casi una década lo que entienden fue la primera piedra de la centralización en Valencia. Hasta 2013 las llamadas de los ciudadanos entraban directamente en el CICU de Alicante y desde la creación del servicio con sede en L'Eliana (Valencia) se filtran desde allí. También han recordado los citados representantes que existía "una propuesta que iba conjunta con la del 112 pero se consiguió paralizar y el documento nunca salió a la luz".

Durante la protesta, se han visto pancartas con mensajes como "Puig elimina en Alicante lo que quiere para Valencia", "No al cierre del CICU" o "Contra el desmantelamiento de las emergencias sanitarias en Alicante". Mazón ha defendido el "no al desmantelamiento de la coordinación de Urgencias en la provincia de Alicante, no a la merma de capacidad de reacción, no a la falta de atención sanitaria urgente, que es fundamental, y basta ya de ambulancias SAMU sin médicos, que en cualquier caso campan a sus anchas por la provincia. Revertiremos la situación de manera inmediata".

Durante la protesta, el secretario general de CCOO de Sanidad de L'Alacantí-Les Marines, Francisco Tébar, ha asegurado que "algo tan sensible como la asistencia de urgencias y de emergencias no debería estar centralizado y dirigirse desde València" y ha incidido en que esta centralización "no hace sino disminuir recursos, perder plantilla en Alicante y dificultar la acción que se hace en las emergencias".

"Al centralizar este sistema habrá muchas distorsiones en las emergencias, en las que un minuto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte", ha lamentado Tébar, que ha expuesto a los periodistas que la gestión de recursos ya esta centralizada, lo que implica que "tanto los recursos materiales como los recursos ya han disminuido y sean menos eficaces".

Asimismo, ha denunciado que cuando este miércoles esta figura provincial de coordinación de Urgencias desaparezca, "los compañeros tendrán que ir destinados todos obligatoriamente a València, y el que no quiera ir allí, o se va a la plaza anterior, o se le despide directamente si es contratado", y ha cifrado en unos veinte los posibles despidos o traslados de empleo que perderá Alicante. Unas 300 personas trabajan en el servicio de Emergencias.

El secretario general de CCOO ha precisado que todos los escritos que se han dirigido a la Generalitat, tanto desde los sindicatos como de Junta de Personal, no han tenido ninguna respuesta: "se nos ha dado largas de que estaban en estudio, cuando la realidad es que el servicio ha empeorado", ha asegurado.

Así, ha afirmado que es "una lamentable hipocresía" por parte del Consell "pedir la descentralización a Madrid y centralizar aquí", un hecho que, según ha dicho, no entienden, sobre todo porque es un Gobierno "que dice ser progresista".

No obstante, ha subrayado que el hecho de que el PP haya convocado esta manifestación "es más un acto político que una realidad, porque esto llega un poquito tarde".

Comarcalización del servicio

Volviendo a Mazón, ha asegurado que "revertirá, reforzará y comarcalizará" el servicio en caso de gobernar la Generalitat y ha criticado la "falta de vocación vertebradora" por parte de la Generalitat, al "dañar gravemente las posibilidades sanitarias de los alicantinos". Asimismo, considera que "hay absoluta opacidad respecto a lo que está sucediendo, lo que sí sabemos es que hay desmantelamiento, menos profesionales atendiendo las Urgencias, y pasado mañana se desconectará, se desenchufará desde Valencia, la coordinación de las Urgencias desde la provincia de Alicante".

En este sentido, ha señalado que València ya tiene su propio centro de coordinación, por lo que no necesita otro más "y lo que ocurre es el desmantelamiento de la vertebración, el peor trato por de Alicante o Castellón (también se desmantela su CICU) en una decisión no explicada, no consultada, no trabajada y caprichosa y que degrada profundamente la asistencia sanitaria a los ciudadanos de la provincia de Alicante".

"Desde el gobierno de la Generalitat, el Partido Popular devolverá los centros de emergencias y los centros de coordinación de urgencias a Alicante y a Castellón y además los reforzará y los comarcalizará para hacer una atención directa en el terreno", se ha comprometido.

El portavoz de Sanidad del PPCV, Juan José Zaplana, ha leído un manifiesto en nombre del PPCV en el que se pide paralizar "el desmantelamiento del centro de Alicante y se active la reapertura inmediata del de Castellón con la mirada puesta en una sanidad compacta, coordinada, moderna y cercana a los problemas y realidades de la población".

Respuesta de Sanidad

El conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, ha defendido la centralización del CICU en València porque "mejorará la eficiencia de la coordinación de los servicios de emergencias" y al respecto ha recalcado que los servicios de atención inmediata --los SAMU y los SVB-- "no solo no se han modificado en absoluto sino que en los últimos años se han aumentado tanto en unidades como en horas de funcionamiento".

Mínguez ha destacado que se han aumentado el número de ambulancias SAMU hasta las 50 terrestres actuales y dos helicópteros; y hay tres unidades de SVB (Soporte Vital Básico) con enfermería cuando antes no había ninguno, y aumentado las ambulancias hasta las 109 cuando antes estaban por debajo del centenar.

Por ello, ha recalcado que esta unificación tiene "un futuro muy prometedor" porque el CICU dispondrá de mejores infraestructuras para el año 2023 en el Centro de Emergencias Ernest Lluch, donde contará con una planta con "la mejor tecnología posible" para que los médicos coordinadores, ante cualquier llamada al 112, "coordinen de la mejor forma los medios que están distribuidos en las cercanía absoluta del ciudadano que tiene una emergencia".

"Funcionará muchísimo mejor porque lo que hace que la atención al usuario sea lo más inmediato posible es el recurso periférico --SAMU o el SVB-- que han aumentado, lo único que ha cambiado es la mejora en la coordinación centralizada", ha apostillado.

En la misma línea, la directora territorial de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública en Alicante, Encarna Llinares, ha destacado en un comunicado que la "modernización" del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana "permitirá una respuesta más operativa, rápida y eficaz en todo el territorio".

"La mejora se concreta en la coordinación de la respuesta ante la emergencia sanitaria, que se ha unificado en el Centro de Información y Coordinación de Urgencias de Valencia (CICU)", asegura la Generalitat, que explica que "se establece así un paralelismo con el funcionamiento del Centro de Coordinación de Emergencias 112 CV, que también cuenta con un centro de respuesta unificado".

"La medida implica únicamente una mejora en el proceso de respuesta a la emergencia, es decir, ser más operativos en la movilización de los recursos más adecuados para atender la urgencia, ya sea SAMU, Soporte Vital Básico (SVB) o cualquier otro, y en ningún caso afecta a los recursos.

Datos manipulados

Por su parte, la portavoz de Sanidad del PSPV-PSOE en Les Corts, Carmen Martínez, ha afeado hoy al Partido Popular que “manipule datos y esté en contra de mejorar la gestión del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU)”. “Ampliamos el personal, modernizamos el servicio y lo hacemos más eficiente”, ha destacado Martínez tras las declaraciones de los populares sobre la centralización del CICU.

La dirigente socialista ha destacado que “la nueva estructura del CICU mejorará la coordinación de la atención a las urgencias y emergencias sanitarias, así como el proceso de respuesta, que será más eficaz y rápido”: “Se trata de una medida que en ningún caso mermará la calidad del servicio y que no afectará en absoluto a los recursos existentes o a su distribución territorial”.

En este sentido, ha recordado, como también ha hecho el conseller, que “en la actualidad hay 50 unidades SAMU, tres unidades de Soporte Vitral avanzado de enfermeras y 102 unidades de Soporte Vital Básico, más dos helicópteros medicalizados, uno en la provincia de Castellón y otro en la provincia de Alicante”. Además, ha añadido que “con la centralización del CICU se pasa de 68 trabajadores a 109”.

“Desde 2015 el Consell del presidente Ximo Puig ha hecho un esfuerzo ingente por incrementar el número de unidades SAMU en la Comunidad Valenciana y por la mejora de las retribuciones de los trabajadores. Si algún gobierno ha demostrado una defensa contundente del servicio de emergencias, ha sido este gobierno presidido por los y las socialistas”, ha resaltado.

Finalmente, la portavoz de Sanidad del PSPV-PSOE en Les Corts ha criticado que “el mismo PP que ahora censura la centralización del CICU es el que ordenó esa misma operación con el servicio de Emergencias del 112”. “La falta de argumentos y de proyecto lleva a los populares a la contradicción constante. Están instalados en el catastrofismo, cuando esta centralización es una buena noticia para los valencianos y las valencianas porque se mejora el servicio”, ha concluido.