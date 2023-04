La agencia comarcal de la ONCE en Elche tiene nueva directora. La granadina Anabel Morente ha tomado posesión del cargo en un acto que tuvo lugar en las instalaciones de la nueva sede de en la calle Antonio Antón Asencio. Sustituye a Mari Carmen Belmonte como directora. Morente tiene 42 años y se afilió a la ONCE en diciembre de 1988.

Comenzó a trabajar en la organización en 1999 como vendedora. En 2005 pasa a ser auxiliar administrativa en la agencia de la ONCE de Loja para, en ese mismo año, ocupar el mismo puesto en Granada. Tras volver a ser agente vendedora, en 2019 regresa al puesto de auxiliar administrativa de la ONCE en Granada. En 2020 pasa a ser directora de la ONCE en Benidorm, tras realizar el Curso de Formación en Dirección de Agencias de la ONCE.

Un total de 403 personas con deficiencia visual grave y ceguera son las que atiende la ONCE en Elche. Y para proveerlas de los servicios que la organización pone a su disposición, se cuenta con un equipo técnico compuesto por maestros, instructor tiflotécnico, trabajador social, técnico de rehabilitación, psicóloga, especialista de apoyo al empleo y animadora sociocultural.

La persona más joven afiliada en Elche tiene 2 años, y la más mayor 99 años. La ONCE cuenta con 205 vendedores en el Baix Vinalopó, un colaborador, tres administrativas, dos gestores comerciales y una promotora.

El edil de Derechos Sociales, Mariano Valera, recordó que los afiliados a la ONCE reciben una cobertura y un acompañamiento global, «desde la educación, el acceso al empleo, la autonomía personal, la movilidad, el conocimiento de nuevas tecnologías, el manejo del lenguaje braille, el ocio o el deporte, para que las personas con discapacidad visual puedan llevar una vida lo más inclusiva posible».

El edil añadió que el Grupo Social la ONCE "siempre ha sido uno de los principales puntos de apoyo para desarrollar las políticas de discapacidad y accesibilidad en nuestra ciudad. No se podría entender los principios básicos de las mismas sin sus aportaciones". Valera calificó esta entidad como "un recurso muy valioso y de vital importancia, no solo para las personas con discapacidad visual, sino para el resto de personas afectadas por discapacidades distintas a la ceguera, llevando a cabo actuaciones inclusivas con la diversidad".

El concejal mostró la disposición del Ayuntamiento a seguir colaborando con los recursos que dispone, como son la Oficina de la Discapacidad y el Consejo de Discapacidad, entre otros.

Anabel Morente, por su parte, reiteró su intención de aumentar el número de afiliados y de empleos. Al acto acudió Maria Gesse, vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en la Comunidad Valenciana, y Antonio Ibarra, colaborador de la Agencia de la ONCE en Elche.

Actuación teatral

El próximo viernes la ONCE en Elche celebrará la XVIII Bienal de Teatro en el Gran Teatro de Elche a las 20 horas. Las entradas con libres y gratuitas hasta completar aforo y se pueden recoger en la sede de la agencia el miércoles y jueves de 16 horas a 18 horas y el viernes hasta las 14.30 horas, o en la misma taquilla del Gran Teatro hasta una hora antes del inicio.

La ONCE y el Instituto Valenciano de Cultura promocionan esta muestra de teatro que recorre los escenarios de trece ciudades, entre ellas Elche. Son presentaciones a cargo de diez compañías, compuestas en su mayoría por actores y actrices ciegos o con discapacidad visual.

En Elche la interpretación correrá a cargo de La Ruina Teatro de Albacete con la obra «Una hora Lorca», con la que exaltan el gran trabajo del dramaturgo granadino, bajo la dirección de Juanma Cifuentes. La Ruina nace en 1990, caracterizándose por trabajar, de la mano de distintos directores, el género cómico.

Destacan sus obras "Aquí no paga nadie", "La importancia de llamarse Ernesto" o "Las cinco advertencias de Satanás". En 2017 se consolidó como agrupación artística a través de la representación de dos de sus obras más emblemáticas, "Ensayando un Don Juan" y "Coplas y Romances de Cordel", esta última representada en el Festival de Teatro Clásico de Almagro.

En 2019 la compañía es galardonada con varios premios como el otorgado por la Fundación Virgen de Fuensanta o en el Festival de teatro Francisco Nieva.

La organización de la 18 Bienal de Teatro ONCE cuenta con la colaboración de la Generalitat Valenciana, el Institut Valencià de Cultura y los diferentes Ayuntamientos y salas de teatro donde se desarrollará.

Premios

En el año 2013, los Grupos de Teatro de la ONCE fueron reconocidos con el Premio Max de Teatro Aficionado; en 2021, la mayoría de los que participan en esta Bienal formaron parte de la producción audiovisual Si Talía fuera ciega, y a finales de ese mismo año, la ONCE recibió la Medalla de Oro de la Academia de las Artes Escénicas de España, en reconocimiento a la labor que desarrolla la Organización en el ámbito cultural, en general, y en particular, al apoyo y la colaboración para la inclusión de las personas con discapacidad visual en el mundo del teatro.