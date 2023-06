"Esperemos que a la tercera vaya la vencida". Con estas palabras se despedían de la retransmisión del lanzamiento del primer cohete espacial español, el Miura 1, fabricado en Elche por la empresa ilicitana PLD Space, Sara Poveda, primera empleada de la empresa, y Roberto Palacios, ingeniero de sistemas de Miura 5. El Miura 1 ha vuelto a quedarse en tierra por segunda vez y ahora tras llegar a 0 la secuencia de lanzamiento, y con el encendido total de los motores.

Un problema en la aeronave ha obligado a suspender el despegue cuando quedaban pocas centésimas de segundo para volar. "Aborta", se escuchaba en la sala de operaciones con la adrenalina por las nubes puesto que estaba a punto de producirse el despegue. El propio cohete es el que ha abortado el despegue al detectar el fallo.

El CEO de PLD Space, Raúl Torres, anunciaba poco después en las redes sociales que el problema se debía a la no liberación de los umbilicales de aviónica. "Hemos tenido un Abort automático debido a la NO liberación de los umbilicales de aviónica, el resto estaban libres y el motor a empuje nominal. 0,25 segundos de margen. #MIURA1 está sano. Analizamos los datos para disponer de más información". De esta manera, Torres tranquilizaba al señalar que el cohete no ha sufrido ningún daño y que, por tanto, está listo para el próximo intento.

En esta ocasión, una vez que ha finalizado la cuenta atrás de la autosecuencia de lanzamiento de 1'40'', a las 2.42 horas, el cohete no ha mostrado ningún signo de despegue y han abortado la operación de forma inmediata. Una vez que todos los pasos previos se habían completado y cada una de las unidades de trabajo habían dado su "listo" a las 2.36 horas, el lanzamiento fue abortado en el último momento.

Es la segunda vez que se produce el aborto del despegue, del que también es el primer vuelo experimental de un cohete espacial privado en Europa, cuando todo estaba listo en las instalaciones de El Arenosillo en Huelva para el vuelo. El pasado 31 de mayo fue culpa de la mala meteorología, con fuertes rachas de viento en altura. La misma causa que obligó a no usar la ventana de lanzamiento prevista la pasada semana. Sin embargo, esta vez sí que el tiempo acompañaba y todos los parámetros del cohete tenían la luz verde. Sin embargo, un fallo ha obligado a cancelar el lanzamiento.

PLD Space tenía autorizada esta ventana de lanzamiento por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). Ahora deberá solicitar otra ventana para poder lanzar el que será el primer cohete español en llegar al espacio.

Estaba previsto que la aeronave realizara un vuelo ascendente hasta 80 kilómetros de altura para captar datos en microgravedad, en la que estaría entre tres y cuatro minutos, y volcarlos en el desarrollo del que será el primer cohete que se pondrá en órbita, el Miura 5, con el que la empresa de Elche empezará a realizar misiones comerciales de carga y cuya puesta en marcha se prevé para 2025. La idea es que en este último se aplique lo aprendido con su hermano pequeño, el Miura 1, y lanzarlo al espacio desde el Puerto Espacial Europeo en Kourou, en la Guayana Francesa.

A las 2.42 horas

Con una emocionante cuenta atrás hasta llegar a T0 que al unísono se oía en la retransmisión, la empresa ilicitana aeroespacial PLD Space iba a despegar el cohete diseñado y construido en Elche, el Miura 1. A las 2.42 horas se iba a iniciar el histórico despegue desde la base militar de Médano del Loro, unas instalaciones próximas al Centro de Experimentación de El Arenosillo, en la localidad onubense de Moguer. Pero ha tenido que abortar y un rótulo que parpadeaba con la palabra "ignition" (encendido) quedaba en la pantalla. Instantes después procedían a la despresurización de la aeronave.

De esta manera, España iba a pasar a formar parte de la élite espacial, en el selecto club de las diez naciones mundiales con capacidad para realizar transportes al espacio de forma autónoma, junto a Estados Unidos, Rusia, China, India, Corea del Sur, Francia, Italia, Nueva Zelanda y Japón. Algo que tendrá que esperar, pero que se conseguirá.

Histórico

Iban a ser seis emocionantes minutos del histórico vuelo del Miura 1 tras 12 años de trabajo diseñando el lanzador por parte de la empresa ubicada en el Parque Empresarial de Torrellano y nacida en el seno del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche en 2011 por parte de sus fundadores, Raúl Torres y Raúl Verdú, "los raúles", como los conocen en la compañía. Ambos han seguido desde la sala de control el intento de despegue, con tensión, junto a Ezequiel Sánchez, presidente ejecutivo de PLD Space.

Empleados de la empresa seguían en su sede de Elche el que iba a ser el esperado lanzamiento del también primer cohete privado europeo. Con ellos se conectaba en el streaming y no contenían la euforia.

PLD Space es la primera empresa privada de micro lanzadores que buscaba alcanzar este hito histórico en la carrera espacial europea, y que ahora tendrá que esperar, pero que al final lo logrará.

Tras seis minutos de vuelo, aunque técnicamente estaba preparado para hasta 12 minutos, estaba previsto el regreso del lanzador con un paracaídas en el Atlántico, a unos 70 kilómetros del punto de su lanzamiento, donde lo recogería un barco, el Libertad 6, con el apoyo de otro, llamado Nervio, que ya habían salido a sus puntos en el océano, junto a un equipo de buceadores y miembros de PLD Space.

El cohete, que recibe el nombre de Miura en honor a la conocida ganadería de toros española, puede alcanzar una velocidad de 2.700 kilómetros por hora.

Microlanzador

El Miura 1 es el primer cohete privado europeo que se lanzará al espacio, un microlanzador de 12,5 metros de longitud y 2.500 kilos de peso, al despegue, que será el banco de pruebas para poner en órbita pequeños satélites.

Es lo que se denomina un demostrador de tecnología, con el que la firma ilicitana quiere testar hasta el 70% de la tecnología que, posteriormente, aplicará al Miura 5, el cohete con el que realmente empezará a realizar misiones comerciales de carga y cuya puesta en marcha se prevé a lo largo de 2025. Su fase de desarrollo ya ha dado comienzo recientemente en las instalaciones que la compañía está ampliando en la actualidad dentro del recinto del aeropuerto de Teruel.

El Miura 1 realizará un vuelo suborbital, sin llegar a circunvalar por completo la Tierra. El microlanzador demostrador transportará un experimento del Centro Alemán de Tecnología Aplicada y Microgravedad (ZARM), perteneciente a la Universidad de Bremen, con el objetivo de verificar en condiciones de microgravedad algunas de las tecnologías que esta institución científica ha creado para la industria espacial. Está diseñado para elevar cargas útiles de 100 kilos a 150 kilómetros de altura.

Secuencia

La secuencia de preparación y de operaciones empezó ayer, 24 horas antes del lanzamiento. Era importante tener toda la tecnología lista, pero también garantizar la seguridad y, por ello, se había cerrado la carretera del entorno y se había restringido el tráfico aéreo y marítimo en la zona del despegue. También se habían acotado varias playas de la costa de Huelva. Sólo se podía seguir presencialmente en una de las playas, que se había llenado con decenas de personas que prismáticos estaban pendientes del lanzamiento, algunos aprovechando para cenar a esas altas horas de la noche.

Era también muy importante la meteorología, que esta vez había respetado. De hecho, la compañía ha agotado las ventanas de vuelo, que tenía varias durante el mes de mayo, a la espera de que se diesen las condiciones perfectas.

Miles de personas han seguido en directo, por streaming, el que iba a ser el histórico lanzamiento, retransmitido por la compañía a través de la plataforma de Youtube, en la dirección https://www.youtube.com/@PLDSPACE/streams. La retransmisión fue presentada por Sara Poveda, primera empleada de PLD Space, y Roberto Palacios, ingeniero de sistemas de Miura 5.

Tras una explicación de la misión, se ha pasado a ver un vídeo que grabó PLD el pasado 31 de mayo. «Anunciar que hemos llegado al final de la cronología y hemos abortado por vientos en altura me parece un éxito». Son las últimas palabras que uno de los CEO de la empresa, Raúl Torres, dedicó a su equipo desplazado desde marzo al Centro de Experimentación de El Arenosillo, en Moguer (Huelva), instantes antes de dar la orden de abortar el primer lanzamiento del Miura 1 el 31 de mayo. Los presentadores después explicaron la historia y las sedes que tiene PLD Space actualmente en Elche, Teruel y Huelva.

Después se ha dado paso a un vídeo de cómo se ha diseñado y realizado el Miura 1 y de la carga que lleva del Centro Alemán de Tecnología Aplicada y Microgravedad (ZARM). Y a otras imágenes para conocer al equipo que conforma la empresa ilicitana.

Ellos han sido los encargados de dar las malas noticias. El Miura 1 tendrá que esperar a unas mejores condiciones para convertirse en historia espacial de este país.

Datos

La misión de este primer vuelo experimental tiene como objetivo recabar el mayor volumen de información posible para la validación del diseño, tecnología y procesos que posteriormente se transferirán e integrarán en el lanzador orbital Miura 5.

Tras superar el ensayo estático llamado «hot test» (el encendido a pleno rendimiento durante cinco segundos para comprobar el perfecto funcionamiento de diferentes parámetros y sistemas como el arranque, la temperatura y la presión) y obtener todas las calificaciones favorables del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), la astronave fabricada en Elche estaba preparada para su lanzamiento.

El Miura 1 se desarrolló en las instalaciones de PLD Space en Elche, las primeras pruebas se realizaron en Teruel, pero desde marzo se trasladó a las instalaciones del Cedea en El Arenosillo, donde se ha realizado el control de vuelo, ya que el despegue se producirá desde Médano del Loro.

Instalaciones

Además de en Elche, PLD Space cuenta con instalaciones en Teruel, donde la empresa tiene su banco de ensayos, y que también ampliará. El pasado 3 de mayo, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Elche, la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital (SPTD) y PLD Space firmaron el acuerdo de intenciones para que la compañía ubique su sede central destinada a la fabricación de cohetes en unos terrenos anexos a IFA de unos 140.000 metros cuadrados, de los que la empresa aeroespacial dispondrá de un tercio de ellos.

Está previsto que PLD Space haga efectiva la compra de los terrenos anexos a IFA a finales de este año, tras su reurbanización. La intención de la compañía es operar desde sus nuevas instalaciones en unos dos años.

Así, la empresa aeroespacial construirá una nave de más de 40.000 metros cuadrados en esos terrenos donde tendrá su nueva planta de fabricación de vehículos espaciales reutilizables, además del laboratorio de ensayos y sus oficinas centrales. La inversión en los terrenos y en la nave, explicó Raúl Verdú, será de más de 30 millones de euros y la intención de la compañía es alcanzar los entre 300 y 350 empleados, actualmente tiene 140.

El crecimiento de la mercantil aeroespacial no es solo en su tecnología y en la expansión de las instalaciones, también lo es en la creación de empleo. De hecho, tiene un ratio de contratación de 4 a 6 trabajadores nuevos al mes. La empresa nacida en la Universidad Miguel Hernández (UMH) ha captado ya más de 65 millones de euros de financiación de distintos planes.

Recientemente, PLD Space ha firmado un Memorando de Entendimiento con el operador europeo de transporte espacial, Arianespace. Con esta alianza, ambas compañías se comprometen a desarrollar ofertas comerciales conjuntas para aumentar la capacidad comercial de acceso al espacio a través de la oferta de servicios de microlanzadores desarrollada por PLD Space. En este sentido, el acuerdo permite a PLD Space ofrecer su servicio premium y personalizable de lanzamiento de pequeños satélites a los clientes de Arianespace, mejorando así el acceso europeo al espacio.