Con profunda emoción comparto con vds estas palabras que brotan de lo más profundo de mi corazón.

La primera vez que pisaba este estrado lo hacía con 9 años. Era 6 de agosto de 1993 y tenía, como tantos otros niños de Elche han tenido, el inmenso honor de poner voz al Ángel major de nuestro Misteri. Tras darme Manolo Ramos el tono y mirando hacia el final de este Salón de Plenos comenzaba a entonar los versos que acompañan el descenso de la mangrana. El mismo motete que nos recuerda cada noche y medio día el carrillón del reloj de nuestro Ayuntamiento...

Recuerdo frente a mi, como hoy, como ayer y como siempre, la mirada cariñosa de mis padres y de mi hermana Anita y también, el orgullo de mi abuelita Encarna.

Finalizada la prova de veus, Manuel Rodríguez, que presidía esta Corporación, nos obsequiaba a mis compañeros de la escolanía y a mi con una bolsa de caramelos. Esa era la primera vez que saludaba a un alcalde de Elche.

Quién nos iba a decir a mi familia y a un servidor, que justo 30 años después de aquella tarde iba a ser yo quien ocupara el sitio de aquel buen hombre.

Quién nos podía haber dicho que iba a tener el inmenso honor de ser el Alcalde del lugar más bonito del mundo.

Qué sentiría hoy mi abuelo Miguel cuando en 1954 llegó desde Guadix para hacer de Elche y en Elche su proyecto de vida y sacar adelante su familia, al saber que uno de sus nietos iba a ser el Alcalde de la ciudad en la que puso sus esperanzas como hizo tanta gente en aquella época. La mía es vivo ejemplo de tantas familias que lo abandonaron todo para llegar a una tierra desconocida, cargados de sueños y esperanzas…

Se entenderá, por tanto señoras y señores, con cuánta emoción y gratitud dirijo hoy mis primeras palabras como Alcalde ante todos ustedes.

● Compañeros de Corporación Municipal

● Ex alcaldes de Elche

● Representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

● Rector Magnífico de la Universidad Miguel Hernández

● Presidentes y Decanos de los Colegios Profesionales

● Autoridades

● Presidentes de las entidades económicas, empresariales

sociales, religiosas, culturales y festeras

● Familiares de los miembros de la Corporación Municipal

● Trabajadores del Ayuntamiento

● Sindicatos

● Ilicitanos

● Señoras y señores...

Son incontables las ocasiones en mi vida en las que he soñado con ser Alcalde. Y es un anhelo personal, un sueño personal que, probablemente a vds no les suponga nada. Pero es un sueño que aspira a ser un sueño de todos. Porque quiero ser un buen alcalde; un buen alcalde. El primer servidor de todos vds. El alcalde de todos.

Amo a Elche: Por su belleza, por su rica historia, su tradición, su cultura, nuestra forma de entender la vida,sus parajes y la singularidad que tienen los bosques de palmeras que dan sombra a los sueños a los hombres y mujeres de la tierra.

Siento un gran cariño, fruto del agradecimiento, por esta ciudad. Por cada rincón de este bendito pueblo. Siento un orgullo tremendo por toda esa buena gente que hacen de su sacrificio en el campo una ofrenda viva de la que nos sentimos partícipes todos los ilicitanos.

Siento una admiración profunda por quienes con ingenio, talento y un gusto exquisito sacan adelante cientos de colecciones de nuestra industria zapatera.

Es inagotable la capacidad que tenemos de emprender. Somos envidiados por reinventarnos una y mil veces hasta tener éxito.

Pero además de ser un pueblo trabajador es éste un pueblo que hace fiesta y nadie como nosotros para celebrar y conservar nuestras tradiciones y para compartirlas al mundo.

Lo sé y lo creo: Ser Alcalde de Elche es ser el guardián de todo ello y mucho más. Pero también, ser Alcalde de Elche desde hoy es fijar el rumbo y hacer del horizonte una travesía compartida en la que estamos inmersos desde este momento: las manos en el volante, los pies en el suelo y…la mirada puesta en el cielo.

Tengo desde ahora un enorme compromiso con todos ilicitanos que se acuestan cada noche pensando en cómo mejorar sus vidas al día siguiente. De verdad que siento una gran responsabilidad para estar a la altura de su silencioso esfuerzo diario.

Es una enorme responsabilidad que desde hoy contraigo tanto con quienes no me votaron; para ganarme su confianza, como con quienes sí lo hicieron y, por tanto, para no traicionarles.

Así anuncio que nuestros compromisos son los siguientes.

La persona será el centro de toda nuestra labor diaria. La persona, sus preocupaciones, sus necesidades y sus anhelos. La persona que ama, que escucha, que sufre, que siente…pero la persona en todas sus dimensiones. Así entendemos a la persona: en toda su integridad, en su yo que es individual y no parte de colectividades.

Y sobre todo, en el centro de nuestra labor, estarán las personas más necesitadas de la administración, de su ayuntamiento. Y aquí nos comprometemos con las personas que necesitan atenciones más intensas por parte de todos: las que están en riesgo de exclusión, las personas con capacidades especiales y con discapacidad, las personas inmigrantes.

Y también aquí hoy nos comprometemos con las mujeres que han sufrido violencia por ser mujeres como también con los niños que sufren acoso en sus colegios. La violencia se combate con todo el peso de la ley y de las instituciones. Sin fisuras y sin complejos. Por eso nos manifestamos y lucharemos contra toda forma de violencia contra la mujer: como lacra repugnante que nos exige a todos.

Nos comprometemos con la infancia, y con las mujeres que quieren ser madres y necesitan recursos, porque creemos que el derecho a vivir es el más sagrado de todos los derechos. No les vamos a fallar.

Nos comprometemos con nuestros mayores que son los que nos han hecho ser. Una sociedad que pretende ser justa no puede olvidar a quienes la han construido. A Ellos nos debemos. Su bienestar, su cuidado será primordial en nuestra labor.

Y nos comprometemos con las personas que no encuentran empleo…y lo desean: porque nos vamos a dedicar con toda la fuerza en generar oportunidades laborales para todos, con una formación nueva en los oficios del calzado, porque el empleo de calidad es la mejor política social; el mejor ascensor social. Y lo haremos de la mano de los empresarios que, con responsabilidad social, generan oportunidades de futuro y esperanza para todos.

Nos comprometemos con la familia que es el hogar, el lugar donde nacemos, el lugar donde encontramos amparo, el lugar donde somos felices…y donde terminamos nuestras vidas y morimos.

Nos comprometemos con el BIEN común, que no es lo mismo que el interés general. Porque el bien y la Verdad existen y los buenos gobernantes han de ir a buscarlos.

Nos comprometemos con la educación pública de calidad, con el modelo dual que es el que determina la libertad de los padres a elegir el modo de educar a sus hijos. La educación pública de calidad y el modelo dual es la mejor herramienta para procurar una sociedad más justa, más culta, más humanista y más próspera. No creemos en la asignación de centro determinada por un código postal. Creemos en el distrito único pues han de ser los padres quienes puedan elegir el centro público o concertado que deseen. El Arrels, la ampliación del Rodolfo Tomás y culminar tantos espacios que están en marcha será prioridad.

Y el nuevo conservatorio en Candalix como espacio para la música y la belleza y la música será primordial, homenaje a Alfredo Javaloyes como gran músico.

Y nos comprometemos con la mejor sanidad pública como eje vertebral de nuestro sistema social. Con una solución rápida para la residencia de Altabix y desbloquear las inmorales listas de espera. Lucharemos por el centro de salud de Travalón y el de Torrellano. No hay tiempo que perder.

El diólogo y la Lucha conjunta con nuestras tres universidades va a ser eje central en este mandato. Elche tiene que ser universitaria y que esta condición capilarice en cada ámbito de nuestro municipio.

Nos comprometemos con el diálogo social: con un diálogo fluido entre los trabajadores, nosotros y las entidades sindicales que velan por el bien común y la justicia social. Y estaremos para todos.

Mi despacho no va a ser una fortaleza. Es más, mi despacho va a ser la calle: no sólo de la ciudad sino de todo el municipio. Y saldremos a escuchar, como hemos hecho, a pedir opinión, a pulsar la realidad de este Elche bendito a través de vosotros, sus vecinos, los ilicitanos, los que hacéis tan grande a Elche.

Nos comprometemos con la industria del calzado consumando la ampliación del Parque Empresarial y buscando nuevos espacios para la incardinación de nuevas empresas. Y también nos comprometemos con las nuevas industrias, y con el comercio y con la industria aeroespacial y todo el sector de la distribución del sector primario: veréis en nosotros aliados para haceros las cosas más fáciles. Por eso recuperamos las licencias rápidas con declaración de responsabilidad para agilizar al máximo la tramitación. Estamos con los autónomos y los hosteleros.

Nos comprometemos con el patrimonio cultural, tradicional y natural. Una ciudad con tres patrimonios Unesco tiene que tener las herramientas adecuadas de gestión. Por eso vamos a poner en marcha el Patronato de Patrimonio Cultural para hacer un buen diagnóstico, buscar soluciones y financiación. Santa María, Congreso Eucarístico, Torre de Vaillos, Curtidores, Resemblanch, destapado de acequias históricas, Porta Morera, Pusol en els Pontos, restauración de Clarisas…

Pondremos en marcha los distritos para desconcentrar la gestión: con estructura, con presupuesto, con capacidad para hacer y decidir. El modelo es Murcia

Nos comprometemos con el campo, la agricultura y con las pedanías. El campo de Elche (se ha dirigido en valenciano) es único y sus paisajes son un bien patrimonio de todos. Por eso creemos en las nuevas formas de energía, pero con orden. No podemos hacer del Campo de Elche un caos de placas solares. Energías alternativas sí,pero con orden y con respeto por la herencia que hemos recibido. Y con la lucha por justicia por el agua. Exigiremos la derogación del decreto que aboca el Tajo a su desaparición. Que nadie lo dude. Nos pondremos delante de los ilicitanos para luchar por lo que es justo y es nuestro.

Nos comprometemos con el turismo, desarrollando el Plan Director de Turismo, con nuestros huertos de palmeras como espacios agrarios en el centro junto con nuestra oferta gastronómica que es única en el mundo. Nos comprometemos con el medio ambiente ayudando a entender nuestra trama de riegos históricos, a usar las aguas depuradas para regar los huertos y enriquecer la calidad del agua de las acequias. Y nos comprometemos con el turismo promoviendo suelo hotelero en Arenales, negocios allí,y playas vivas en nuestro litoral que generen oportunidades pero blindando nuestros espacios naturales que jamás podrán ser degradados por ningún tipo de especulación. Y vamos a intentar regenerar las playas con auto-dragado, restaurar el Pinet y su torre y proteger el legado cultural y arquitectónico que es nuestra forma tradicional de pasar el veraneo.

Vamos a remodelar nuestros barrios y pedanías: en jayton oficinas municipales y espacio para la cultura, reformaremos José García Ferrández e intentaremos llegar a la reforma de la fachada este de Carrús apostando por la accesibilidad. Construiremos los centros culturales que necesita el Altet y Torrellano y culminaremos el Pabellón adaptado del Aljub. Y nos comprometemos con los placeros del mercado central: asumiremos la actual licitación y con la adjudicataria pactaremos su adecuación como mercado y espacio para la gastronomía con la reforma de todo el entorno para hacerlo bello, atractivo. Y llevaremos el bus modernizado a las pedanías que lo reclaman. Es su derecho y es nuestro deber hacerlo. Vamos a concluir lo poco que queda por conluir de La Ronda Sur: con determinación y sin titubeos.

Vamos a inundar Elche de árboles. Pondremos en marcha Elx Natura que será una revolución en el urbanismo de una ciudad demasiado dura. Se acabaron las plazas duras grises y de hormigón. Queremos un Elche verde, confortable y más bello. Y ahí la Ronda Sur será la arteria junta con el eje del cauce Del Río.

Nosotros creemos en la movilidad sostenible…pero responsable. Porque respetamos la decision del ilicitano que quiera hacer uso del vehículo particular. Por eso pondremos en marcha el plan Elche Aparca. El primer parking a promover será el de José María Buck y luego vendrán más como el de plaza de las Flores y más en el PLA. Haremos nuevos carriles bici que se adentren en nuestros huertos, pero no tenemos más remedio que desmantelar el de Juan Carlos I y Mariano Soler Olmos: ustedes saben que son un problema, se han convertido en un peligro y han trastocado TODA la movilidad urbana de nuestra ciudad. Y no puede ser.

Y aquí es necesario recordar nuestro compromiso con nuestra Policía Local: estamos con vosotros. Sois nuestros ángeles custodios. No os vamos a fallar. Y también reseñar nuestro compromiso con todos los trabajadores públicos de esta casa, que es cosa de todos. La semana próxima mantendré personalmente un encuentro con todos los que quieran asistir al Gran Teatro para exponerme a sus dudas y solventar cuestiones. Sin filtros. .,

Exigiremos mucho a Carlos Mazón: el nuevo presidente de todos los valencianos conoce bien Elche, sabe qué necesitamos. Por eso le pediremos el tranvía desde Carrús al Parque empresarial, para promover una movilidad sostenible y vertebrar la trama urbana reformando la avenida desde San Fermín al puente. Contamos con él y él cuenta con nosotros. Qué suerte hemos tenido.

Hagamos que Elche brille. Procuremos una ciudad más bella, más culta, más alegre, más social, más próspera, más justa, más solidaria; lugar de oportunidades para todos.

En este lado del Salón de Plenos nadie es más que nadie, cada uno de nosotros tiene el mismo valor que cualquier otro ilicitano y ese es un pilar fundamental de esta Corporación Municipal. Como decía Bono, tampoco “el carné de un partido añade nada a quien lo tiene, es la conducta de la persona la que honra o deshonra el carné que posee”.

Queridos compañeros de Corporación:

Me dirijo, en primer lugar, al que ha sido mi predecesor, D. Carlos González. Sé que no ha sido una legislatura fácil, sé que ha hecho lo que has podido…espero que encuentre en mi un colaborador en lo que necesite y yo deseo encontrar en vd un consejero cuando lo precise. Le doy las gracias por todo y también las gracias de antemano. Y me dirijo al Sr. Diez. Desde nuestras diferencias pero nuestro amor compartido por Elche comienza un nuevo tiempo. Debéis ser oposición fiscalizadora pero queremos ofreceros acuerdos y consensos para pactar y trazar líneas de futuro que nos sirvan y nos guíen a los 240 mil ilicitanos que conformamos esta comunidad viva. Hemos promovido un reparto equitativo de los recursos de todos, por justicia y por reconocimiento. No nos veáis como enemigos, sino como compañeros que ahora tienen la potestad de tomar decisiones y gobernar…porque, probablemente, dentro de un tiempo, volveréis y queremos y necesitamos encontraros a vosotros como vosotros nos habéis encontrado a nosotros. Gracias. De corazón.

Y lo mismo le ofrezco a la señora Diez: valoramos el trabajo de estos años. Le ofrecemos colaboración y comprensión. Ofrecemos lealtad y deseamos encontrar la misma. Lealtad no es adhesion. Lealtad es actitud y es voluntad. No son tantas las cosas que nos separan. Hagamos que sean las menos posibles.

Querida Aurora: GRACIAS por tu capacidad de diálogo. Gracias por hacer fácil lo que siempre debe ser fácil. Gracias por tu ejemplo de vida y gracias por tu sensatez. Estoy convencido de que ambas formaciones, en esa búsqueda noble e incesante del bien común, pero desde nuestros ideales y posicionamientos diferentes a veces, seremos capaces de forjar el mejor gobierno para afrontar los retos de los próximos años y transformar este municipio. Cuento contigo. Contamos contigo. Con vosotros. Y vosotros debéis ver en mi al primer servidor y colaborador en este proyecto.

Muchos de vosotros ya habéis tenido el honor de ser Concejal o miembro del Gobierno Local. Sabéis perfectamente que se puede hacer más por un ilicitano en un día dentro del Ayuntamiento que toda tu vida fuera de Él. Esto es un honor.

Desde este momento y hasta las próximas elecciones municipales tenemos 1436 días; y ese es un tiempo valioso y precioso para mejorar la vida de nuestros ilicitanos y transformar nuestra ciudad.

Desde nuestra perspectiva y con todos nuestros ideales más nobles hagamos un Elche mejor. Abandonemos cualquier vanidad y sintamos los 27 el orgullo por cada miembro de esta Corporación.

Solo importa que los ilicitanos avancen en todos los sentidos y facetas de la vida, por eso aplaudamos el trabajo bien hecho de cualquier concejal por cualquier política o medida que sea verdaderamente buena. Que cuando alguien traiga una propuesta a este pleno, tengamos la tranquilidad y sintamos ese orgullo, que antes mencionaba, de que si eso no se me ha ocurrido a mí, al menos, no se le ha escapado a este compañero.

Siento un gran respeto y admiración por todos los que han tenido el inmenso honor de ser Alcaldes de Elche. Esta mañana están aquí reunidos todos los alcaldes de la Democracia: Manuel Rodríguez, Diego Maciá, Alejandro Soler, Mercedes Alonso, Carlos González y además nos acompañan las hijas de Ramón Pastor y de Vicente Quiles. Ellos son dos referentes para todos que supieron leer los tiempos y transformar, en la medida de sus posibilidades, una ciudad que casi renacía. A los dos nuestra gratitud. A todos nuestra gratitud. Y por ellos invocamos aquello que hicieron vivo con su propia vida: la CONCORDIA.

Cada uno de ellos, de vosotros nos entregaron sus anhelos, ganas, sus ideas, sus aciertos…y también sus errores. Con su mirada, nos fueron moldeando está ciudad que ahora disfrutamos. Todos ellos constituyen un rico patrimonio de sabiduría y experiencia sobre Elche. De todos ellos sé que puedo ir a tocar su puerta si necesito consejo. Me siento honrado de ser sucesor de todos y cada uno de vosotros y de ellos. Espero estar a la altura de tan grandísima responsabilidad. Gracias por amar tanto a Elche.

(Final)

Señoras y Señores:

Empleo, Ejemplo, Emprender, Emoción, Esfuerzo y Éxito se escriben con E de Elche.

Bien sabemos que a los ilicitanos nadie nos regala nada. Que todo es fruto del trabajo, trabajo y trabajo.

En cuanto estén formadas todas las administraciones públicas iré a reivindicar lo que Elche necesita y lo que a Elche se le debe. Con firmeza y constancia. Que no quepa la menor duda.

Es un gran honor ser Alcalde y constituye un enorme orgullo para mí serlo desde hoy, pero no por sentirme importante sino para sentirme y saberme útil. Para ser vuestro primer servidor, el primer servidor. Porque a la cosa pública sólo se puede venir a servir.

Ser alcalde implica procurar el bien con rectitud, gobernar para todos, ser constante, ser benévolo y administrar con alegría; ser austero pero también generoso. Ser un buen alcalde implica pedir perdón ( porque cometeré errores) y levantarse, porque caeré. Y seguir. Ser alcalde implica ir acompañado de los mejores: confiar en ellos, fiarse de ellos y no permitir la desunión ni la vanidad estéril. Ser un buen alcalde implica ser firme y también saber ceder; no engañar, decir la verdad y buscar consejo. Ser alcalde implica ser humilde, saber escuchar, ser paciente y ecuánime, implica pararse, abrazar, mirar…y confiar, confiar mucho, confiar todo. Ser alcalde, como ser hombre o ser mujer, trata de procurar ser buena persona y empatizar siempre con el prójimo sin distinciones.

Y permítanme, que para finalizar, comparta un sentimiento precioso.

Antes de entrar esta mañana al Ayuntamiento, he mirado al cielo.

Como saben ustedes Elche es la mejor escuela de mirar al cielo y desde el pasado mes de agosto miro cada día con más cariño al cielo.

Allí, en el cielo, tengo, tenemos a un fiel asesor. Un asesor, un amigo que me guía, me aconseja y me interpela. Este bonito día, es también de él y por ello -y porque no es nada fácil para ella- quiero dar las gracias por su presencia en este Salón de Plenos a Encarna, la madre de mi querido, nuestro querido amigo Sergio.

Gracias Enrcarna a tí y a toda tu familia por el esfuerzo que siempre habéis hecho y porque vuestra generosidad en todos estos años ha sido necesaria para llegar a esta meta que tanta ilusión le hacía y le hace a Sergio. Para que comience todo.

Ni a él ni a ustedes voy a defraudar. Tienen mi palabra. Me comprometo. Este es mi proyecto de vida.

Y que la Mare de Deu, nuestra Patrona, nos ayude.