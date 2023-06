«No venimos a adoctrinar con nuestras ideas o nuestra fe, sino a devolver a los padres la libertad»

El pacto de PP-Vox en Elche fue el primero de un gran municipio a nivel nacional, ¿se sienten orgullosos?

Tanto en las negociaciones como en la confección del mismo hubo capacidad de diálogo por ambas partes, buscando las coincidencias y también buscamos ser fieles a nuestro electorado. Cada uno al suyo y que por otra parte se parecen tanto. Pero nosotros hemos prometido a nuestros votantes, no traicionar las promesas que habíamos hecho en la campaña electoral. Hubo mucha discreción y conversación. No fue difícil. Como en la campaña habíamos manifestado cuáles eran nuestras mayores preocupaciones no fue difícil que Pablo Ruz haya aceptado las concejalías que vamos a ocupar. Pero porque conoce que somos idóneos para esas áreas y porque coincidimos en la defensa de determinados valores, aunque con las diferencia propias de cada partido. Nosotros cogimos la Concejalía de Familia, que se encargará de la infancia, de la familia en sí misma, de la protección de la mujer embarazada y también de los mayores. También cogimos Promoción Económica y Formación y Pedanías. Todas estas áreas son muy sensibles a nuestros valores y a nuestros votantes y son lugares en los que obtuvimos el apoyo de la ciudadanía.

Cuando dice que no renunciará a sus principios, ¿a cuáles se refiere?

Nosotros defendemos a la familia, a la vida, al trabajador, a la empresa ilicitana, a nuestro campo, al medio rural, a su paisaje, su forma de vida, al agua. Venimos de cara abierta, no tenemos discurso por detrás, ni mucho menos, venimos a hacer política pensando en el ánimo común. No somos un partido que viene a destruir, sino a construir, o a reconstruir, lo que quieren todos los españoles, la gente común. Nuestra visión es a favor del servicio en la política y no de una profesionalización, consideramos que los protagonistas tienen que tener experiencia en su vida laboral, como es el caso de nuestros concejales de Vox, que tenemos una vida hecha, que hemos dado a la sociedad lo que sabemos y hemos aprendido, y que ahora simplemente, algunos por amor a la tierra, otros por agradecimiento, pero siempre por amor a los ilicitanos y a España, queremos dar nuestro tiempo en favor de todos.

¿Renunciarán a sus principios cuando la próxima semana el Ayuntamiento celebre el Día del Orgullo LGTBI?

Nosotros hemos sido claros, lo que no queremos es colectivizar a ningún grupo de personas. Creemos en la igualdad de los seres humanos, tanto de hombres como mujeres, en las distintas religiones, en las distintas concepciones de la vida personal. Pero creemos que colectivizar a la gente hace daño. No le preguntamos a las personas qué hacen su intimidad, ni cómo lo hacen. Pero no queremos la manipulación de los grupos humanos en colectivos que, en el fondo, los estigmatizan y a veces hasta los ridiculizan y también los usan para mantener como fundación, chiringuitos, para beneficios de una problemática que en realidad cada día está más superada. Siempre en la sociedad está esa discriminación porque el ser humano tiene esa cuestión de naturaleza caída, que no siempre es noble, pero la discriminación de cualquier persona se combate con comprensión, con educación en el amor, en el respecto al prójimo y no colectivizando a la gente.

Con lo cual no van a participar en los actos que se ha negado a cuestionar el PP...

No vamos a participar porque la celebración está organizada por un lobby que colectiviza a un grupo humano. Eso nos lo dicen personas homosexuales, que no se ven identificadas con ese tipo de manifestaciones que parecen como un pequeño circo que no les hace ningún favor. No vamos a participar pero el gobierno municipal nos lo respeta y porque tenemos decisiones propias.

¿Harán lo mismo cuando llegue el Día de la Mujer o el Día contra la Violencia de Género?

Es obvio que en Vox estamos en contra de la violencia que se genere contra las mujeres, de cualquier tipo psicológica o física, así como la violencia contra los niños y los ancianos. Lo que nosotros llamamos violencia en el ámbito familiar y lo combatiremos absolutamente. Estamos a favor de penas severísimas a los violentos y violadores. Ahora, bien, no sé cómo se va a instrumentalizar y si se quiere llevar a cabo de forma política y colectivizada. Nosotros mantenemos este principio de no colectivizar la gente y por supuesto, el de protegerla de verdad, porque si primero decimos que protegemos y después, legislamos en contra de la mujer, como es la ley del «Sí es Sí» es todo hipocresía. Todo eso hay que cambiarlo a través de la educación y de penas severas. Hasta ahora las soluciones que se han dado no han tenido resultados, lamentablemente tuvimos demasiados minutos de silencio en los que participar. Y el objetivo de una política es tener resultado.

¿Cuál va a ser la primera medida que va a poner como edil de Familia?

Queremos concretarlo la próxima semana cuando las abordemos con el resto del gobierno municipal. Hace falta un diagnóstico de niños vulnerables reales, saber si hay niños a los que les falta comida, escolarización y salud. No puede haber ningún niño que tenga deficiencias en estos tres aspectos. Voy a intentar propiciar que a los que no cubra la salud pública podamos cubrirlo desde el Ayuntamiento, pensemos en la ortodoncia, en los audífonos, en las gafas... Me preocupa también el acoso en la infancia y el oculto suicidio de los jóvenes, tenemos que abordarlo sin ocultar las cifras. Yo soy provida y sueño con poder dar solución a las mujeres embarazadas que están en situación de riesgo porque tienen el rechazo de su pareja, de su familia o problemas económicos, o problemas psicológicos porque se encuentran solas. Tenemos que promover que Elche sea atractiva para las familias numerosas, dar medios y bonificaciones.

Qué piensan cuando les llaman ultras, antiabortistas o negacionistas del cambio climático?

Estamos acostumbrados a unos epítetos que los recibimos desde que creamos Vox. No nos avergonzamos de estar a favor de la vida, yo soy médico e hice un juramento de nunca dañar a nadie y para mí el aborto es un fracaso de la sociedad actual porque es la muerte de un inocente. Cuando dicen que soy antiabortista es verdad. Pero de ultras no tenemos nada. Venimos a construir y reconstruir. ¿Qué tiene de malo que yo diga que quiero ayudar a una mujer embarazada? Somos muy extremos en decir que a los asesinos y los violadores tienen que estar en la cárcel de por vida. Y eso creo que no nos puede catalogar como extremos, sino para defender a los inocentes.

Ha dicho que quiere acabar con el adoctrinamiento de la izquierda, ¿no adoctrinan ustedes con la religión, la familia o la educación?

Yo hablo de fe, pero de mi fe. A mí no me ofende la fe de los demás o la falta de fe de otros, eso se llama libertad. Con respecto al adoctrinamiento, nosotros queremos que en las aulas se enseñen a los las capacidades necesarias para desarrollarse en el futuro y que sean las familias las que elijan cómo educar a sus hijos y no lo que diga el Estado. Pero, justamente, no venimos a adoctrinar con nuestras ideas personales o con nuestra fe personal, sino a devolverle a los padres la libertad.

¿Por qué eligieron la ermita de Santa Ana y la pedanía de Valverde para firmar el pacto de gobierno con el PP?

Fue mensaje claro a la ciudadanía porque hay algunas pedanías que no se sienten ilicitanos por culpa de los gobiernos. Es un sello de compromiso de que esta vez no va a suceder. Sé que había una cruz detrás y tanto el PP como nosotros defendimos la presencia de la cruz como un símbolo de identidad. Fue un lugar bonito, emotivo y significativo.

En campaña dijeron que eliminarán subvenciones «supérfluas» a colectivos, ¿cuáles son?

Nosotros tenemos una responsabilidad en nuestras concejalías y daremos una opinión general. Nosotros pensamos que hay que buscar prioridades, porque los presupuestos son los que son y gran parte se van en mantenimiento, en sueldos, limpieza, etc. Entonces, de lo que queda a los presupuestos hay que administrarlos los muy bien. Si yo quiero ayudar a los niños que necesitan ortodoncia, tengo que ponerlos a ellos como prioridad antes que una fiesta... Y no me refiero a los festejos populares, que son tradición. Estamos en contra de ayudar a las asociaciones que hacen apología de las cosas, tampoco vería bien que a mí me pagaran por llevar la Virgen por las casas, que me encanta. Pero igual no concibo que se pague a asociaciones con ideologías determinadas por propagar sus ideas, pero no porque no sean las mías. El Ayuntamiento tienen que cubrir primero todas las necesidades esenciales y luego se verá en qué se gasta el resto y nunca hay resto, siempre falta.

¿Van a recortar los asesores en el Ayuntamiento?¿Cuántos va a tener Vox?

Estamos viendo, el trabajo de un concejal es enorme. Tendremos los menos posible, pero más de uno cada uno no tendremos si es que tenemos. No está mal tener asesores, pero deben de aportar conocimiento y que no estén por enchufar al que tenía en la lista o al que me apoyó políticamente. Pasará en todas las concejalías del gobierno municipal, al final el número de asesores bajará o nosotros haremos el aporte para ello.

¿Qué piensan de que el alcalde haya ofrecido más retribuciones al PSOE para estar en la oposición?

El espíritu es bueno. En el mandato anterior nosotros no fuimos perjudicados porque éramos dos pero tuvimos la posibilidad de tener una dedicación entera, una media y una persona de confianza. Mientras que el PP siendo nueve tenía uno más que nosotros. Eso fue una pequeña vendetita que perjudicó a la oposición mayoritaria. Y eso no es un espíritu lógico porque la oposición tienen que trabajar también y es lógico que haya una justicia en cuanto al tiempo utilizado. Yo lo hice diferente por elección personal y renuncié, porque trabajaba y era portavoz, aunque eso no es lo deseable. La verdad que Pablo Ruz es demasiado generoso, pero su espíritu es correctísimo porque tuvo altura de miras y no tuvo venganza. Eso auspicia un mandato mucho mejor.