Ustedes destacaron que de un millón previsto para Turismo el Ayuntamiento sólo destinó 100.000 euros en promoción. ¿Elche tiene una falta de notoriedad como destino turístico?

Nos falta una promoción importante, esa es nuestra primera reclamación en Diputación, Generalitat y Ayuntamiento porque creemos que la ciudad de Elche se lo merece y pese a ser la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana, por delante de Castellón, hay otras que tienen más promoción. Tenemos el título de ciudad turística y se acaba de firmar un convenio con la Conselleria de Turismo de unos 300.000 euros para promoción en ferias, y las partidas se tienen que ir incrementando porque nos tenemos que poner a la altura de las otras marcas de turismo, llegar a la marca Benidorm no creo pero sí deberíamos acercarnos a la de Alicante, y estamos a un abismo.

¿No se han hecho los deberes?

El pasado ya pasó y hay que buscar el futuro. La conciencia de turismo se inició en la ciudad en la última década, los hoteles en Elche se construyeron con un fin industrial para dar servicio a los visitantes que venían a la industria, nadie pensó en crear hoteles vacacionales y pongo el ejemplo de que solo hay tres con piscina, si hay alguno más lo desconozco. El que diseñó el hotel no pensaba en este concepto, es lógico porque hace 10-15 años la gente daba acogida a la industria que es muy potente, y seguimos viviendo gracias a los visitantes industriales, pero para que una ciudad sea turística necesita visitantes. Poco a poco se ha ido implementando este turismo, y ya tenemos la semilla, vamos a ver si germina y le salen los tallos y flores.

Entonces el que viene a Elche ¿lo hace de pasada?

Elche está empezando a funcionar turísticamente porque la gente va a cualquier otro destino y vienen de excursión a Elche, queremos que sea al revés, que pernocte y no sólo por trabajo, o que incluso combine trabajo con turismo y hagan excursiones.

¿Cómo se puede rearmar una programación turística sólida?

Tanto la anterior corporación y sobre todo la actual lo tienen muy claro: hay que fomentar los atractivos que tiene Elche, el tema de museos es fundamental, cualquier ciudad con buenos museos genera un atractivo pero por ejemplo tenemos el de Pusol, que es muy chulo pero le falta invitación y acercarlo a la ciudad. Tenemos la suerte de tener patrimonios de la humanidad, hay que hacerlos amigables con rutas guiadas, teatralizadas como hacen algunos sitios. Luego no se trata de mandar a los visitantes a un palmeral, si no que esa ruta se haga atractiva. El jardín Huerto del Cura creo que es el mayor punto de atracción de visitantes pero Elche tiene mucho más a nivel turístico como para que en una jornada no se termine de ver. Nos interesan también los negocios, lo deportivo y hay bastantes campeonatos que funcionan muy bien. Luego hay unas playas maravillosas aunque la gente piense que son del vecino.

¿Se puede cambiar esa conciencia?

El problema es que el que viene a El Altet, Arenales o La Marina no sabe si es Elche, Alicante... y tiene que haber un gran mapa de indicación de dónde estamos. Elche da más de lo que el visitante se espera porque no hay suficiente comunicación y vienen y se sorprenden, ese es el problema. Hay buena gastronomía, playas impresionantes. Almería vende sus playas, aquí vienen y dicen que no se lo esperaban.

Falta un gran canal...

La gente que llega al aeropuerto ve más anuncios de Benidorm que de Elche. Tenemos un escaparate pero es probable que el 80% de los que aterrizan no saben que tienen una ciudad con tres patrimonios de la humanidad a 15 minutos. Nos tenemos que creer que el turismo hace ciudad y que es bueno.

Se cumple medio año desde que la Generalitat concedió la marca turística propia a Elche. ¿Se ha notado en algo?

Una de las reclamaciones es sacarle provecho a la marca, no solo en Fitur si no que en la ciudad aparezca, que se note que es una ciudad turística porque tiene una industria potente, agricultura, viveristas de primer nivel, por ejemplo, y una parte lúdica suficientemente potente, tenemos las cuatro patas.

¿Qué es lo primero que le piden al nuevo gobierno?

Publicidad y valentía, que nos ayuden a identificarnos. Hay muchas peticiones, pero no hay que volverse locos. Hay que empezar por los destinos más propicios para nosotros que son las grandes ciudades españolas como Madrid y València. Siempre tenemos el debe de que perteneciendo a la Comunidad Valenciana no somos un destino de la Comunidad. La gente piensa en ir a Jávea, Morella…y a Elche viene alguno pero no en masa.

¿Qué otro turista es el que no viene?

Echo de menos el mercado asiático que quizá por dificultad de idiomas viene a la industria, pasa unos días y se va. La industria nos los ha traído y no hemos sido capaces de promocionar una parte turística otras ciudades como València que han pegado un salto.