¿Qué le gustaría aportar en el pregón?

Siempre se ha hecho desde el punto de vista ilicitano y me gustaría hacerlo más especial, más emocionante, sería la primera vez que va un niño y podría hablar en primera persona al participar en el Misteri como María Mayor, que efectivamente es por lo que estoy unido a Elche. El teatro La Latina sí lo he visto lleno pero no visualizo así aún la Plaça de Baix.

¿Tiene la sensación de que a los adolescentes no se les escucha demasiado?

Esta es una oportunidad y pensaba que este tipo de cosas solo podían hacerlas personas con experiencia, nunca pensé en niños, sabía que lo hizo Blanca Paloma que es joven y la admiro.

¿Habrá alguna sorpresa musical como la de ella?

Prefiero no desvelar, es posible que haya sorpresas.

¿Qué valora más de las fiestas?

El Misteri, sobre todo por el ambiente que se genera, el antes y después, tengo muy presente terminar, salir con la gente, cogerme el Aquarius y ver la segunda parte. Luego la Nit de l’Albà siempre la suelo ver con mi tía, y acudir a las barracas y a los Moros y Cristianos porque tengo familia que participa.

¿Seguirá todos los actos en primera línea?

Sí, además hacer el pregón me va a ayudar a culturizarme más porque no sabía de la cantidad de fiestas y ahora que tengo que hablar sobre ello me toca preguntar por todo para aprender. Todavía queda un mes para el pregón y mucho por poner.

¿Qué haría falta para acercar más la Festa a los jóvenes?

Que en los institutos y escuelas se impartan más clases de la historia de la ciudad, en Historia vemos lo que pasaba hace millones de años pero no sabemos del todo la cultura y el patrimonio que tenemos. Sería útil dar conocimientos actuales que nos sirvan en la vida actual, así habría gente que se animaría a presentase a la Escolanía y al Misteri.

¿Cómo entró en la Escolanía?

Durante semanas me insistió mi profesora de música y yo pensaba que eso era perder el tiempo. Un día mi madre me dijo de probar, que podría ir bien, y recuerdo hablar con el conserje de allí y decirle que del cielo no iba a salir que estaba muy alto: tres años más tarde estaba colgado de la Magrana.

Como María Mayor he estado desde los nueve años, unas nueve veces y en el papel de Ángel, contando la ‘prova’, unas cuatro aproximadamente. ¿Qué papel prefiere?

Me gusta más la María, es uno de los papeles más largos junto a los ángeles del Cortejo, me da tiempo a quitarme los nervios porque cuando las actuaciones son más cortas me pone tenso el bullicio.

¿Volverá a ser María este agosto?

De momento estoy ensayando el papel porque la voz me ha cambiado pero a la hora de cantar la coloco y no se nota, sigo controlando muy bien gracias a la técnica. Puede ser que este sea el último año y tengo la suerte de estar con mi profe José Manuel Guinot con quien tengo una relación muy estrecha. También agradezco lo que han hecho por mi Javier Gonzálvez, Javier Piñol y Pepe Galiana.

¿Qué le ha enseñado el drama asuncionista?

Cuando empecé no tenia ni idea de música ni del solfeo, la música no estaba en mi vida, ahí me enamoré y cogí el valor cuando me dijeron que tenía voz de solista, después ya fui a Prodigios de TVE y al musical Los Chicos del Coro.

¿Qué le ha aportado su participación a la familia?

Nuestros abuelos sabían de la cultura de Elche, pero mis padres no habían ido nunca a ver las representaciones y ahora pasan horas y horas con la mano cansada con el abanico.

En su presentación como pregonero destacó la importancia de los jóvenes para hacerse hueco en la música...

En Elche los jóvenes artistas, al no tener gran proyección, no tenemos las mismas oportunidades y estamos como estancados, y como no estés bien económicamente te quedas así.

¿Cuál es su sueño musical?

Dedicarme profesionalmente a la música, ojalá que sea en Elche o si no me tocará irme fuera a Madrid.

¿Qué lección ha aprendido en el musical ‘Los chicos del coro’?

Interpretación. Llegué con un casting de canto y en anteriores representaciones del Misteri decían que era una María que interpretaba. El 17 de agosto, justo después del Misteri, hacen la gira del musical por todos lados y acaban en 2024 en La Latina. Me gustaría ir pero todo depende de las condiciones.