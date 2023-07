"¿Qué edad tiene que tener un pregonero?¿Por qué no puede llamar a las fiestas un niño, un joven?" Con esta pregunta retórica el alcalde, Pablo Ruz, ha anunciado este miércoles seguramente lo que nadie se esperaba: que un adolescente de 15 años será el pregonero de las fiestas de Elche. Pues sí, David Agulló Cruz pasará a la historia de los pregoneros como el más joven, y no sólo eso, si no que será también el primer cantor del Misteri en subirse al balcón del Ayuntamiento.

Este ilicitano ha ejercido desde 2015 el papel de María Mayor, Coronación y Ángel Mayor en las representaciones de La Festa y en la actualidad es el intérprete del musical "Los Chicos del Coro" que acaba de culminar la temporada. De ángel a estrella "Nunca me hubiera imaginado esta opción" El propio afortunado ha reconocido que para nada se imaginaba este cargo de honor y ha asegurado que cuando se lo propuso el regidor hace algo más de una semana pensaba nunca hubiera imaginado esta opción. Ruz ha justificado la decisión en que había que darle voz a los jóvenes, y ha destacado que su gobierno "piensa en todos sin distinciones ni discriminaciones, no importa la edad que se tenga porque en esta ciudad tenemos en cuenta a todos". La sorpresa ha sido máxima ya que el Ayuntamiento hasta el último momento no ha soltado prenda a los medios e incluso se ha preparado una convocatoria que se salía de lo habitual, ya que en otras ediciones primero se daba a conocer al representante y días después se le presentaba en una comparecencia. Esta vez la expectación era máxima y se ha habilitado la sala del Consell con focos y sillas para que tanto sus padres como miembros de la familia del Misteri y entes festeros tomaran asiento. Y la ubicación también estaba medida al detalle, ya que el pregonero se ha presentado justo delante del balcón por el que el próximo 5 de agosto a las 22.15 horas dará el pistoletazo de entrada a las celebraciones locales, e incluso las seguirá muy de cerca porque hay probabilidades de que vuelve a ejercer como María Mayor, tal y como ha apuntado él mismo. Del Misteri a un gran musical en Madrid Francisco Borja, presidente del Patronato, ha resaltado la buena noticia por el talento del joven, y todos se han fundido en un abrazo con el joven, que se mostraba nervioso tras el gran recibimiento. "Soy más de cantar que de discursos", ha señalado entre las risas y aplausos del público destacando ese "aire fresco" que da la adolescencia. Y es que Agulló ha adelantado que su lectura pondrá de relieve al Misteri del que ha aprendido tanto durante estos años y cree que tiene una herramienta muy útil "para tener otra manera de dar visibilidad a los jóvenes, en particular a los artistas que lo tenemos tan difícil en este mundo".