Segunda mascletà de las Fiestas de Agosto de Elche y de nuevo buenas impresiones entre los asistentes en el Paseo de la Estación. Si en la mascletà del domingo, la primera, se consumieron 113 kilos de pólvora, en la de este lunes la cifra se rebajaba hasta los 101 kilos. No obstante, para la Pirotecnia Alpujarreña, responsable de este espectáculo, no era tanto la cantidad como la calidad del espectáculo. Y la apuesta les ha salido bien: era lo que aguardaba el público. 5.42 minutos de disfrute que fue yendo de menos a más, con buen ritmo, colores y luces en el cielo y potencia. No faltó su característico "Martillo de Thor".

Buen sabor de boca tras la primera mascletà de las Fiestas de Elche Lo vivido este lunes pasadas las dos de la tarde al final del Paseo de la Estación fue un espectáculo con tres partes. La primera fue un inicio digital, la segunda fue el cuerpo de la mascletà con su terremoto y, el final, también digital aéreo. Los ilicitanos y visitantes percibieron en un primer momento los diferentes efectos sonoros: silbatos y diferentes tonalidades de trueno, con diferentes potencias, y luego las secuencias en diferentes momentos y con ritmos variados. La combinación de los distintos efectos arrojaba un fresco sonoro y luminoso en el cielo a tener en cuenta. Algunos de los miembros del público acusaba que en algunas pasajes fueran monótonos, pero el conjunto brilló por saber acertar en las distintas combinaciones. Nube en el momento oportuno Afortunadamente las altas temperaturas no eran abrumadoras y, como el domingo, se podía estar al sol contemplando la máscletà con amigos o familia, aunque siempre mejor bajo las escasas sombras que hay en el Paseo de la Estación. Nada más comenzar la mascletà una nube ocultó el sol durante buena parte del espectáculo, lo que hizo más llevadera la contemplación. David Bordes, diseñador del espectáculo, se centraba más bien en el contenido artístico que en el bruto de pólvora a fulminar, "porque es la manera de reivindicar el futuro de la pirotecnia", decía. "Lo importante es que a la gente le guste. Lleve más o lleve menos (pólvora)", agregaba, todo ello horas antes de la cita y junto a la zona acotada. La mascletá trabajó las tonalidades del sonido, los efectos visuales y también el contenido estructural, manteniendo un ritmo constante e in crescendo. La combinación de todo ello, el conjunto en definitiva, arrojó un trabajo aplaudido con ganas por los espectadores. Pirotecnia Zarzoso gana el concurso de mascletás de las Fiestas de Elche Vibra el cuerpo Y junto a ello, con la firma de la Pirotecnia Alpujerreña, no podía faltar el llamado "Martillo de Thor": una secuencia de truenos simultáneos que, en combinación con el silencio, creaba un efecto ensordecedor, que es lo que hace vibrar el cuerpo a la gente. Es lo que llamó la atención al público, siempre con una chispa de innovación. Los de Granada, un equipo de unas siete personas, se levantaban a las 2.30 horas de la madrugada para llegar a Elche a las 7 y poder empezar el montaje de los artefactos pirotécnicos. El vicario episcopal del Baix Vinalopó, José Antonio Valero (Hijo Predilecto Elche), fue el encargado de encender los fuegos, los cuales empezaron antes de que se completara la cuenta atrás (5,4,3...) que el acertado "speaker" de este año anuncia antes del inicio y al que la gente se suma en voz en alto.