La Nit de l’Albà obliga a desplegar a más de 350 efectivos sanitarios y de seguridad esta noche

La Nit de l’Albà, la noche más mágica de las Fiestas de Agosto de Elche, desplegará hoy a un dispositivo de más de 350 efectivos para garantizar la seguridad. La Alborada, como se conoce tradicionalmente esta fiesta popular ligada a los fuegos de artificio, verá arder 2.500 kilos de pólvora sobre el cielo de la ciudad, amén de las carretillas y productos pirotécnicos que los ilicitanos y visitantes están comprando en los puntos de venta autorizados. Tanto manejo de pólvora exige no sólo mucha prudencia sino que el dispositivo, que se montará junto al Parque Municipal, con presencia de responsables de todos los cuerpos implicados: Policía Local y Nacional, Bomberos, Protección Civil y sanitarios, sepan en cada momento a qué atenerse porque estamos ante la noche quizá más complicada porque no solo muchos ilicitanos vuelven de sus lugares de veraneo para ver el espectáculo pirotécnico, sino que habrá en las calles presencia de turistas y hay que contemplar que la noche no acabará a las 12 horas, cuando se lance la Palmera de la Virgen -de 98 kilos de peso y formada por 300 cohetones, que se lanzará desde la torre del campanario de la basílica de Santa María-, sino que habrá que atender las incidencias que se generen en la zona del Hort del Monjo habilitada para las carretillas, donde habrá un puesto de socorro y evacuación, amén de que la barraca municipal y otros puntos de la ciudad se convertirán en el eje de miles de personas. Hasta las seis de la mañana está previsto que se pueda abrir estos negocios de ocio. Es la primera de las dos grandes noches de las Fiestas de Agosto de Elche.

La Policía Local desplegará 180 agentes; la Comisaría de Elche, un centenar; la Policía Autonómica, una docena; Protección Civil contará con cuarenta voluntarios; los bomberos tendrá 20 efectivos distribuidos por diversos puntos para llegar cuanto antes a cualquier incidencia, relacionada principalmente con la caída de cohetes; y los servicios sanitarios despliegan no solo las ambulancias sino también el refuerzo de personal que se realizará por el Hospital General de Elche, con especial atención a Traumatología y Oftalmología; es decir a heridos por impactos o accidentes oculares. No consta que vaya a existir refuerzo alguno en la unidad de Quemados de Alicante, que es la referencia provincial, y que hasta hace pocos años aumentaba la plantilla en previsión de incidencias. Buena señal es de que se ha normalizado las incidencias graves de esta noche festiva. Círculo La Policía tiene previsto ir cerrando el círculo alrededor de la basílica de Santa María a medida que se acerque la 23.15 horas, la hora a la que se lanzará el primero de los cohetes que dan inicio a la Nit de l’Albà, se hará desde el Ayuntamiento, donde ayer la familia Ferrández, responsable del espectáculo pirotécnico, colocaba los cohetes. Desde el día 1 se han ido preparando las terrazas de edificios privados para la Alborada. Ayer estaba previsto la colocación en altura de todo el material pirotécnico y este mismo día, a nivel del suelo, desde aquellos puntos que reforzarán el espectáculo de 2.500 kilos netos de pólvora en 70.000 cohetes de diversos colores que este año han sido elegidos por los propios particulares y empresas que con sus patrocinios engrandecen una noche que siempre forma parte de la historia de la ciudad. Cuarenta personas han trabajado en esta tarea y a última hora de la tarde tenían cubiertos los cohetes con papel de aluminio y, sobre estos, unas lonas ignífugas. La Nit de l’Albà se lanza de forma manual, a diferencia de la mayoría de espectáculos pirotécnicos. El cierre progresivo del centro impedirá el acceso de personas a las zonas afectadas por la caída de cohetes y este comenzará tras la representación del Misteri. Solo podrán pasar en la zona de caída de cohetes los residentes. No se quiere dejar nada al descuido. Alrededor de la basílica de Santa María se construye un círculo de 500 metros de diámetros que será el punto álgido de los controles de acceso. Precisamente, la Palmera de la Virgen que cierra el espectáculo se quiere hacer más grande que nunca este año con una variación de los ángulos de salida de los 300 cohetones, aunque los detalles se guardan con sumo secretismo. El objetivo es que alcance los 300 metros de altura y las lágrimas que formarán este iluminando la ciudad cerca de 30 segundos. El éxito va a depender no solo de la mezcla explosiva sino de las condiciones atmosféricas. La Policía quiere tener una presencia muy activa en todo lo que ocurra esta noche, una de las más complicadas del año porque la afluencia de las barracas será enorme y, al mismo tiempo, también muchos ilicitanos, tras ver la Alborala, cogerán sus coches intentando abandonar la ciudad en el menor tiempo posible. Son dos formas de ver las Fiestas de Agosto tan antagonistas como necesarias.