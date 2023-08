El alcalde de elche, Pablo Ruz, junto a la edil de Festividades, Inma Mora, y el jefe de la Policía Local, César Zaragoza, ha comparecido este miércoles para hacer un balance más que satisfactorio de cómo han ido las Fiestas de Agosto, que se cerraron este martes con el Misteri y el castillo de fuegos artificales. Más de 550.000 personas han participado en los actos y se han registrado más de 20.000 turistas, la mayoría de ellos nacionales, aunque también franceses, ingleses y alemanes. Ruz ha dicho que estas han sido las primeras Fiestas de Elche contra el botellón y han quedado tan satisfechos de los resultados que son sólo un comienzo. "Lo ha hecho Murcia, Alicante, València y aquí, aunque llega algo tarde, también lo vamos a hacer", ha dicho el regidor lanzando una puya sin citar al anterior gobierno de PSOE y Compromís.

La barraca municipal ha registrado cerca de 200.000 personas, lo que ha sido posible controlar con una serie de puertas de entrada y salida a modo de exclusas por las que el regidor felicitó al jefe de la Policía Local. También ha habido diez mil asistentes al Hort de Baix, unas 70.000 personas al FestiElx y por el Racó Gastronómico han pasado más de 55.000 personas. Evidentemente, la mayor concentración de público, ha dicho ha sido en el "pico de la trilogía del 13, 14 y 15 de agosto", aunque realmente hayan sido los dos primeros días los que han generado tamaño dato de personas disfrutando de las fiestas. Ruz no ha encontrado peros a la gestión, aunque ha admitido que habrá que buscar soluciones, que ha dicho que no será fáciles, para los vecinos que han soportado la noche de la Roà los decibelios de tantas barracas a poca distancia de sus casas, en las que se mezclaban los sonidos unas de otras. Al respecto a apuntado a que la solución podría pasar por una reducción del volumen a determinadas horas. Como se recordará, las fiestas han tenido un horario de cierre de cinco de la madrugada que se amplió a las seis en los días más importantes. Ruz ha dicho que habrá cambios y mejoras porque, por ejemplo, "la noche del día 14 el centro no se puede convertir en una macrobarraca".

"La noche del día 14 el centro de Elche no se puede convertir en una macrobarraca". Pablo Ruz - Alcalde de Elche

Limpieza y servicios policiales

Limpieza y principalmente Policía Local -aunque Zaragoza también ha tenido una mención directa hacia la Comisaría de Elche- han sido dos servicios que a juicio del alcalde han estado a un altísimo nivel. "Han sido unas fiestas extraordinarias y bellísimas, de mucha normalidad y tranquilidad. Nuestras primeras fiestas y estamos muy satisfechos y agradecidos a nuestros operarios y cuerpos de seguridad". Como se recordará, ha habido más de 3.000 policías estos días en las calles. "No solo ha sido el orden que la Policía ha causado en las calles, sino la responsabilidad de los agentes. Ha sido un gran éxito, no sé si será la mejor Policía de España, pero de las mejores. Todo ha sido muy complejo pero tenemos un equipo extraordinario".

El alcohol, un tema estrella

Pero el tema estrella iba a ser el botellón y cómo ha funcionado. El regidor se mostró convencido que con este equipo no habrá marcha atrás. "Hemos llegado tarde, pero hemos llegado. La decisión significa cumplir la ley. Hemos visto una reducción de basuras, de incidentes, de comas etílicos..." y todo eso lo vino a relacionar con el hecho de que no se haya permitido el consumo de alcohol en la vía pública. Zaragoza apostilló que ha habido un millar de intervenciones por este motivo. El cierre del jardín de Jaime I -que el día 14 amaneció cubierto de carteles hechos a manos de desaprobación por la decisión municipal- ha sido fundamental para reducir la conflictividad que según los responsables municipales genera el consumo de alcohol sin medida. Durante las fiestas se han requisado 200 botellas de alcohol e inmovilizado otras 600 en los establecimientos sancionados por la venta a menores. "Hemos terminado con la dantesca imagen de basura en el Parque Jaime I y pese a la controversia que se ha generado en las redes sociales", dijo Ruz, quien bien sabía que ha sido blanco de muchas críticas.

El jefe de la Policía Local dio algunos datos sobre los hechos delictivos más importantes minimizándolos para el conjunto de personas que habían pasado por la ciudad. Explicó que las peleas que habitualmente tenían que resolver en zonas como el Parque de Jaime I había desaparecido, evidentemente, y otras en los alrededores de lugares como las barracas se había podido actuar con tanta rapidez que habían quedado prácticamente en nada. Nadie lo dijo pero la noche del 14 de agosto solo hubo una intoxicación etílica en el Hospital General de Elche. Zarazgoa y Ruz están en la misma sintonía sobre el tema del alcohol, y ambos dijeron que ha sido una decisión acertada el "control para los más vulnerables, que son los menores" y quedaron para afrontar el año próximo en una serie de reuniones cómo mejorar todo este espinoso asunto. A preguntas de los periodistas, el alcalde avanzó que pretenden crear una barranca para menores y jóvenes mayores que consiga atraerlos sin bebidas alcohólicas y precios más que populares. De momento es una propuesta. "hay que ver qué podemos hacer asesorados por la Policía Local", dijo el regidor.

Conflicto con las barracas

La edil de Festejos salió a defender de nuevo, con apoyo del alcalde, la decisión del cierre de Maestro Albéniz, donde consideran que fue un acierto. "Cuando se trasladó -dijo el alcalde- la mascletá de Traspalacio a la avenida de la Libertad se cortó una vía de tráfico importantísima en la ciudad y había que abrir una que la sustituyera. Hasta que eso se produjo era factible tener abierto Maestro Albeniz porque se podía circular por la avenida de la Libertad. Quienes nos critican deben saber que no es una decisión política sino técnica, no se podía permitir una estrangulación del tráfico", dijo el regidor. Aunque nadie lo comentó está claro que el jefe de la Policía Local estaba de acuerdo porque el año pasado ya sufrieron este colapso por el cierre al tráfico tanto de Maestro Albéniz, por las barracas; como de la avenida del Ferrocarril, por las mascletás. "Es una absoluta irresponsabilidad cerrar al tráfico esa calle que por las noches sí lo ha estado, y dos días más que antes. En fiestas hay que hacer equilibrios, también hay mucha gente que nos ha dicho que se ha tomado una decisión que era la correcta".

Video promocional

Los veinte mil turistas que el Ayuntamiento de Elche asegura que ha registrado en fiestas son una cifra que no valoró el regidor, que recordó que la Glorieta ha tenido un punto de información más en las Fiestas de Agosto. Ahora bien, explicó que espera una progresión y para ello se volcarán en una promoción en redes sociales a partir de la primavera de 2024 en zonas con Murcia, Comunidad Valenciana y Madrid, de donde dicen las estadísticas que proceden la mayoría de nuestros visitantes.