En un día nublado y raro, de mucha humedad, Elche y Villena alcanzaron este miércoles las temperaturas máximas de la Comunidad Valenciana, rozando los 35 grados de máxima, con 34,8 y 34,7 grados respectivamente. Fue, «una jornada con temperaturas mínimas bastante elevadas en la costa situadas en torno a los 24 grados», según datos de la Agencia Estatal de Meteorología.

El fin de semana no dará un asueto a los ilicitanos pues está previsto incluso un ligero aumento de las temperaturas que sobrepasarán los 35 grados. El viernes y el sábado es probable que vuelva a estar nublado, ahora bien, no existe posibilidad alguna de lluvia. Durante el mes de agosto no ha caído una sola gota de agua, pero tampoco la hubo en julio. Elche lleva dos meses sin ver una tormenta.

Agencia estatal

Por lo que respecta a las temperaturas registradas en otros municipios de la Comunidad, la localidad de Utiel marcó un registro también elevado con 34,6 grados, así como Novelda, con 34,5 y Ontinyent con 34,4, según datos también de la Agencia Estatal de Meteorología.

Poblaciones

Superaron los 34 grados de máxima otras poblaciones como Xàtiva, Bicorp o el Pinós y en el interior norte de Castellón, por contra, se han marcado valores máximos en torno a los 27 grados.

Durante el mes de agosto el termómetro apenas ha bajado de los 28 grados en Elche en horario diurno, mientras que la mayoría de noches se han superado los 25 grados. Las temperaturas han alcanzado los 42 grados en las olas de calor por la elevada humedad que se ha venido registrando.