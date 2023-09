El informe anual del calzado en España, elaborado por la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) saca músculo de producción, empleo, exportaciones y consumo. Especialmente del consumo por las cifras de venta, que crecieron un 12,1%. "las exportaciones batieron un nuevo récord rebasando por primera vez la barrera de los 3.000 millones de euros en ventas al exterior", explica el documento elaborado por Modaes a partir de información recogida de varias fuentes estadísticas: Instituto Nacional de Estadística (INE), Seguridad Social, Icex España Exportación e Inversiones, World Foodwear Yearbook, Kantar, Euromonitor International o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Todo ello le lleva a FICE a asegurar que el sector es "uno de los segmentos con mejor desempeño en el negocio de la moda. Las subidas llegaron al 6,6% en la producción, el 4,7% en el número de trabajadores y al 12,1% en las ventas, mientras que las exportaciones batieron un nuevo récord rebasando por primera vez la barrera de los 3.000 millones de euros en ventas al exterior".

Economía

El estudio impulsado por FICE y patrocinado por Bigcommerce, pretende crear una herramienta útil para conocer el negocio del calzado y su evolución y para contribuir a poner en valor la contribución económica de esta industria. "En un contexto internacional marcado por el crecimiento de la producción, la demanda y las exportaciones, las ventas minoristas de calzado en España cerraron 2022 con un crecimiento del 12,1%, según Euromonitor International. La subida, hasta 6.000 millones de euros, duplica la registrada por las ventas minoristas a escala internacional, que escalaron un 6,8% y alcanzaron 342.100 millones de euros".

2.000 millones de euros

Con un alza del 13,2%, hasta 2.000 millones de euros, "el calzado masculino tiró en 2022 del crecimiento de las ventas de calzado en España". Por su parte, el calzado femenino alcanzó 3.200 millones en ventas minoristas, con un alza del 12,1%, y el infantil llegó a 800 millones de euros, un 9,7% más que en 2021.

Por su parte, Kantar estima que el valor del mercado del calzado en España escaló un 6,9% en 2022 en relación al año anterior, frente a un alza del 7,7% en el conjunto del sector de la moda. Pese al alza, el calzado continúa un 5,9% por debajo del valor de mercado alcanzado en 2019, antes del estallido de la pandemia, mientras que las ventas del conjunto del sector de la moda son todavía un 7,8% menores que en 2019.

Alza de ventas

El alza en las ventas del sector en el mercado local estuvo acompañada de un nuevo impulso en los mercados internacionales. Las ventas de calzado de España al extranjero crecieron un 20,3% en 2022 y alcanzaron un nuevo máximo histórico, situado en 3.058 millones de euros. Las exportaciones crecieron además en prácticamente todos los mercados relevantes para el calzado español, como Francia, Italia, Alemania y Portugal, mientras que falló en China, con una caída de ventas del 38,4%.

Otro revulsivo para las ventas del sector en 2022 fue el ecommerce. Mientras en el conjunto del sector de la moda el peso de las ventas online frena su crecimiento dos años después del estallido de la pandemia (que actuó como dinamizador del ecommerce), en el calzado sigue al alza. Las ventas online coparon en 2022 el 27,8% de la facturación del sector en España, frente al 21,1% de cuota en el conjunto del sector de la moda, según datos de Kantar recogidos en el estudio.

Menos empresas, pero más empleo

Por otro lado, según los últimos datos disponibles, la industria española de fabricación de calzado contaba a 1 de enero de 2022 con 2.975 sociedades, el valor mínimo desde inicio de la serie estadística del INE, en 2008. La caída respecto al año anterior se situó en el 2,2%. Sin embargo, el sector ha elevado el número de grandes empresas: las compañías de 250 a mil trabajadores pasaron de una en 2013 a cuatro en 2022.

Además, a pesar del descenso en el número de empresas el sector ha creado empleo con fuerza en los dos últimos años. A cierre de 2022, las empresas de fabricación de cuero y calzado sumaron 41.136 afiliados a la Seguridad Social, lo que supone un incremento del 4,7% en comparación con el ejercicio anterior y un alza acumulada del 18% en los dos últimos años.

En los últimos diez años, el sector ha reducido el peso de los autónomos en la fuerza laboral, que han pasado del 15% del total de afiliados a la Seguridad Social en 2009 al 10,8% en 2022. Asimismo, el sector avanza hacia la paridad: las mujeres sumaban a cierre de 2022 el 47,2% de los puestos de trabajo en esta industria, mientras que hasta 2011 estaban por debajo del 40% del total.

Producción de más valor

La actividad de la industria española del calzado ha ido al alza en los últimos años, pero en 2022 todavía no había alcanzado los valores prepandemia. Frente a los cerca de 95 millones de pares que se produjeron en España en 2019 o los más de 100 millones de pares de 2015 y 2016, el sector fabricó en España 82,9 millones de pares en 2022.

Aunque el volumen no se ha recuperado del todo, la producción del sector acumula un alza del 11,7% en comparación con 2020, cuando tocó suelo con sólo 74,2 millones de unidades. Además, la recuperación del sector va aparejada a una producción de mayor valor: el valor de los pares producidos por el sector del calzado (excluyendo los componentes de piezas no terminadas) se situó en 2022 en 1.835 millones de euros, lo que supone un aumento del 18,5% en comparación con el año precedente y del 26,9% en relación al atípico 2020. El sector no ha recuperado así la cota de los 2.000 millones de euros que había superado en 2016, 2017 y 2018, pero sí ha logrado elevar el valor medio de los pares producidos.

En particular, el par (incluyendo todo tipo de calzado, como sandalias o pantuflas) producido en España tuvo en 2022 un valor a salida de fábrica de 22,13 euros, el más alto de la serie histórica

Precios contenidos

La contención de los precios en un entorno de elevada inflación es otro rasgo del sector del calzado en los últimos años tras el estallido de la pandemia. En 2021, mientras el Indice de Precios al Consumo (IPC) general se disparaba en España hasta el 6,5%, el calzado moderaba incluso su inflación, con una subida de sólo el 0,7%. En 2022 el calzado continuó contribuyendo a la moderación de la inflación con una subida del 3,4%, frente al alza general de precios al consumo del 5,7%.

Lo mismo ocurrió con los precios de la industria. Frente a un Índice de Precios Industriales (Ipri) disparado hasta un histórico 35,2% en 2021, el sector de la fabricación de calzado sólo marcó un alza del 1%. En 2022, el calzado elevó sus precios un 4,5%, todavía muy lejos del alza general de los precios industriales, que llegó al 14,9%.

Rosana Perán, presidenta de Fice, ha señalado, con motivo de la presentación del informe, que el sector del calzado “se enfrenta a grandes retos, pero al mismo tiempo es reconocido a nivel internacional por varios valores distintivos que le confieren una identidad propia, como la calidad o la larga tradición”.