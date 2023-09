"Elche tiene que dar pasos decididos hacia la capitalidad verde europea en 2030 no solo con palabras y eslóganes sino también con hechos que lo corroboren", así lo ha asevera hoy Contigo, la formación municipalista sin representación en el Ayuntamiento de Elche. "La sostenibilidad y la salud deben ser objetivos prioritarios para cualquier administración preocupada por los ciudadanos y nuestro municipio no puede quedarse atrás".

Al respecto recuerda que "la sierra ilicitana no ha tenido un plan de reforestación desde el siglo pasado, ni hay dotaciones ni servicios ni rutas senderistas ni un buen aprovechamiento del entorno". El partido, por todo ello, "pide al Ayuntamiento ilicitano que haga un estudio técnico de las zonas más adecuadas para acometer una plantación de arbolado autóctono en la sierra que pueda avanzar hacia un municipio más verde y sostenible a la par que más agradable para el disfrute de los ilicitanos".

Una sierra abandonada

El presidente de Contigo Elche, Carlos San José, insistía en la necesidad de acometer dicho plan porque “la sierra ilicitana está absolutamente abandonada, sigue exactamente igual que hace 50 años, no hay ni más dotaciones, ni servicios ni actividades programadas ni siquiera un aula de la naturaleza para escolares… Los diferentes equipos de gobierno han dado la espalda a la sierra local y a los ilicitanos no les resulta atractivo porque no hay infraestructuras que lo hagan apetecible"

En ese mismo sentido San José pidió un Plan de reforestación que “pueda generar un espacio natural más verde, con más superficie arbórea, con senderos bien trazados y promocionados y la creación de un espacio natural atractivo para todos”