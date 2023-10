Elche volvió a protagonizar, desde el cielo, un acontecimiento único e histórico en España y en menos de una semana. Si el pasado sábado fue el lanzamiento del cohete de la empresa PLD Space, desde la base militar de Hermosillo, en Huelva, que ponía al país entre los privilegiados que participan de la carrera espacial, ayer lo fue una militar, María del Carmen Gómez Hurtado, quien se convirtió en la primera mujer en desplegar desde el aire la bandera de España en el desfile del 12 de Octubre.

La ilicitana de 38 años, perteneciente al PAPEA (Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire), tiene el cargo de cabo y fue la encargada de, previo al desfile, realizar el salto en paracaídas con la bandera española, uno de los momentos más especiales porque es previo al inicio de la actividad y de enorme complejidad. Al término del acto, en una entrevista con RTVE, dio algunas pinceladas sobre quién es. No fue elegida al azar porque es las declaraciones afirma que gana en las competiciones de salto de precisión a "hombres y mujeres".

Video del Ejército del Aire

En un vídeo facilitado por el Ejército del Aire y del Espacio, de menos de dos minutos de duración, se observa con un enorme detalle en qué consistió el salto. La militar está aún dentro del avión militar, antes de saltar. En el casco lleva una cámara de grabación desde la cual se podrá seguir los pormenores del salto. Con enorme tranquilidad y desde una altura considerable, desde la cual no se divisa ni dónde tiene que caer, Gómez Hurtado desaparece de la escena mientras que otro paracaidista la filma desde la distancia.

El vídeo es espectacular y se observa a la profesional del Ejército maniobrar para, poco a poco, dirigirse hacia el lugar convenido para el aterrizaje, cerca del lugar donde se encuentran los Reyes. Desde el suelo las cámaras de televisión siguieron el espectacular salto que realizó y cómo pasa a muy poca distancia del tejado del hotel Palace antes de aterrizar. El impulso hace que termine en el suelo. Su cara expresa una enorme felicidad. Un compañero le echa una mano para levantarse porque el salto ha sido perfecto, mientras el público la aplaude. Esa bandera servirá, a continuación, para presidir la celebración.

El problema con los árboles

En declaraciones al término del acto a RTVE, la paracaidista de Elche, que el pasado agosto fue nombrada miembro de la Orden de la Dama de Elche por un meritorio salto anterior, asegura que lo más difícil fue sortear los árboles, que le impedían ver dónde tenía que caer exactamente. "Este año me he dedicado prácticamente a preparar este salto", dijo la militar que entró en la unidad hace siete años y acumula más de 12.000 lanzamientos. Ha ganado competiciones nacionales e internacionales.

En 2006 fue Boina Verde y dos años más tarde estuvo en servicio en Afganistán. En 2010 fue víctima junto a su unidad de un atentado terrorista en dicho país de la que su grupo salió ileso, no así otros compañeros. "La precisión era lo más importante", explica en las declaraciones tremendamente tranquila y satisfecha después de su gesta. En la entrevista explica que la bandera, de la que desconoce el peso, llevaba unos contrapesos de 12 o 13 kilos para que, durante el salto, estuviera completamente abierta. La militar destacó cómo la buena climatología había sido su aliada durante el salto de exhibición y restó importancia a su excelente actuación.

Y una anécdota que confesó al final: tiene vértigo a las alturas desde un balcón, cuando ve el suelo cerca de sí, pero no cuando salta desde miles de pies. "Me impresiona más asomarme a la terraza de un edificio que desde un avión. Al no haber referencias es como que el vértigo desaparece. Me impresiona más cuando estoy cerca (del suelo). Desde el avión es como que no tienes referencias cercanas y no tienes esa sensación de vértigo".

Antecedente el Día de las Fuerzas Armadas

La militar ilicitana ya había tenido el honor de ejecutar un salto impoluto en junio en Granada, durante el Día de las Fuerzas Armadas. Fue la primera mujer en ejecutar este salto, coincidiendo con el 35 aniversario de la entrada de la mujer en las Fuerzas Armadas donde no quedó duda del porqué ha sido seleccionada para dar el salto este Día de la Hispanidad. La paracaidista, en el Ejército del Aire desde 2005, ostenta el rango de cabo, así como la boina verde del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas, una sección en la que acumular 11 años de experiencia.

Al acto también asistió ayer el alcalde de Elche, Pablo Ruz, después de que su antecesor en el cargo no acudiera a la recepción con Sus Majestades, a la que también era invitado. El PSOE aseguró esta semana que Carlos González prefería participar de las actividades de la comunidad aragonesa en Elche.