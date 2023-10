El pleno extraordinario celebrado este martes en el Ayuntamiento de Elche ha aprobado con carácter inicial, no definitivo aún, la nueva y obligatoria ordenanza que define la denominada Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para la movilidad en el municipio. Para el equipo de gobierno, de PP y Vox, se cumple con los mínimos exigidos por el Gobierno de España y la Unión Europea, a la vez que se posibilita la "libertad" y el "derecho" a circular de todos los ilicitanos, además de no perder fondos Edusi europeos. El PSOE y Compromís han votado en contra, consideran que es un fraude, avisan de que se está hipotecando la salud de los ilicitanos, sobre todo de las nuevas generaciones, y apuntan a que aunque con los actuales parámetros de la UE la calidad del aire en Elche es buena o muy buena, esos parámetros es posible que pasen a ser más exigentes en un futuro y por tanto la nueva ordenanza podría quedarse corta.

La ordenanza más adelante se aprobará definitivamente y tendrá un plazo antes de su puesta en marcha. Elche cumple así con dotarse de una normativa con la que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones. Para la oposición, esta normativa es a todas luces insuficiente. Para el ejecutivo local supone cumplir con la legalidad sin perjudicar a los ciudadanos.

Claudio Guilabert, edil popular responsable de la movilidad en Elche, defendía que la ZBE (que el Gobierno central estableció que se pusiera en marcha en 2022 y que muy pocos municipios cumplieron con el plazo) fomenta la "libertad" y la "responsabilidad individual" frente al modelo "punitivo" y "restrictivo" del anterior equipo de gobierno que ponía, dijo, "en peligro el sustento de los pequeños autónomos" que, por ejemplo, necesitan su furgoneta para trabajar.

El concejal aseguraba que la ordenanza de PP y Vox abría en realidad "caminos hacia una transición ecológica más justa, responsable", al tiempo que criticaba que las políticas de movilidad del anterior ejecutivo, conformado por PSOE y Compromís, pretendían "crear ciudadanos de primera y segunda".

"Junto al derecho a respirar un aire libro también está el derecho a los ilicitanos a moverse libremente", agregaba para finalizar su primera intervención.

Abrazar el negacionismo

Esther Díez, de Compromís, indicó entonces que PP y Vox estaban abanderando una propuesta "que abraza el negacionismo del cambio climático", perpetuando la contaminación e hipotecando la salud de los ilicitanos.

Díez indicó que el actual ejecutivo de PP y Vox estaban "del lado del derecho a contaminar. Nos traen una propuesta insólita que además está en contra del proyecto técnico que lo acompaña. El proyecto técnico dice que las partículas de nitrógeno están por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y ustedes hacen todo lo contrario. Se limitan a una ZBE limitada al centro y no a otros barrios; no especifican medidas; no ponen fechas... Son un gobierno del meme por su falta de seriedad. Nosotros no restringíamos, sino que proponíamos infraestructuras. Nos estamos jugando la salud y, si eso no les vale, también la economía", defendía la edil de Compromís.

Desde Vox, Aurora Rodil apeló a que en Elche los últimos datos de calidad del aire indican que la contaminación existente no ofrece riesgo para la salud y defendió que habían redactado una ordenanza "que sea técnicamente impecable, que no se pierdan los fondos europeos y no vamos más allá de lo que lo que se pide. Creemos en dos conceptos: igualdad de los ciudadanos ante la ley y la libertad. Aseguramos con esta ordenanza el libre tránsito, el derecho a circular de todos, los que tienen un Tesla y los que tienen un vehículo de 15 años".

Rodil manifestó a su vez: "Vamos a seguir apoyando a las familias, a las empresas hacia la transición ecológica, no dejándolas de lado con medidas imposibles de aplicar".

También tuvo tiempo para cuestionar que las medidas de la ex alcaldesa Manuela Carmena en Madrid contribuyeran a la mejora del aire ya que, llegó incluso a apuntar, los coches diésel habían mejorado mucho la combustión y en la última década se ha mejorado el aire.

Valores europeos

Desde el PSOE, Héctor Díez dijo que su partido quiere que Elche sea un referente en los valores europeos, "esos que tanto detesta Vox", y que sin embargo el actual ejecutivo lleva al municipio "a un camino de retroceso", además de calificar la ordenanza como un auténtico fraude del dictamen europeo.

"En estos cuatro meses hemos brillado como nunca en ser los primeros en destruir carriles bicis, negar plantas solares en nuestro municipio, quitando el programa "Valientes" de sexología en los institutos...", introdujo de paso Díez en el debate sobre la ordenanza.

"La señora Rodil, la originaria, no la que tenemos aquí, no hubiera aprobado esto", llegó a afirmar el portavoz municipal socialista, quien además hizo una proyección: "¿Saben cuándo el alcalde va a exigir el distintivo ambiental (en los coches) y que ya tienen muchas ciudades? Cuando celebre su 77 cumpleaños".

Los socialistas llegaron a reconocer, distanciándose de Compromís, que si hubieran seguido gobernando no hubieran puesto en marcha las restricciones más severas, "porque es verdad que Elche no tiene episodios de contaminación como Madrid", para acto seguido insistir: "Esta ordenanza es una absoluta tomadura de pelo y no hacía falta traerla aquí, bordea la legalidad y es una auténtica trampa. Sus políticas de fomento de transporte público, ampliación del servicio de Bicielx, anillo ciclista, peatonalización... son los proyectos del alcalde Carlos González, porque no conocemos los de Pablo Ruz. Menos pensar en Isabel Católica y más pensar en el porvenir de nuestros hijos y nietos", concluyó en su primer turno de palabra el socialista.

Guilabert respondía entonces a la oposición asegurando que estaban velando "por las personas que no pueden comprarse un vehículo eléctrico o moderno" y entraba casi en lo personal cuando le recriminó a la anterior edil de Movilidad, Esther Díez, que hubiera cogido su coche "para irse a los Pirineos contaminando toda la costa Mediterránea". El edil trataba de argumentar así que casi todos los que pregonan en la oposición que no se contamine cuentan con un vehículo contaminante.

Parque móvil

Y decía más: "Han sido incapaces de que este Ayuntamiento dé ejemplo de renovar el parque móvil, con coches con más de 20 años, la furgoneta de los palmereros que no cumple las medidas de seguridad... Elche cumple los parámetros establecidos en cuanto a la calidad del aire, tanto españoles como europeos, la calidad del aire es buena o excelente", defendía una vez más. Luego Héctor Díez le respondería acerca de que no se olvidara de que con el anterior ejecutivo el 80% de los vehículos de la limpieza son ECO y que los autobuses cada vez son mayoría en esta línea. Guilabert le aclararía después que se refería no a concesiones, sino a vehículos municipales.

Esther Díez replicaba por último que no negaba los datos de que la calidad del aire en Elche es buena, pero que la OMS "nos dice que hay mucho margen para la mejora, y qué hay de malo en que yo quiera eso para los ciudadanos". Y avisaba: "En unos años, esos umbrales de la UE van a bajar a los de la OMS".

"Perro y gato"

Aurora Rodil insistó por su parte en que habían alumbrado una ordenanza para no perder fondos europeos "y que por supuesto que esta ordenanza tiene el sello de Rodil. Seguimos a rajatabla las indicaciones de Vox Madrid, somos fieles. Nos hemos encontrado con un PP con el que se puede dialogar y no como ustedes, PSOE y Compromís, que se llevaban como perro y gato y que en el último pleno repudiaron a la edil Esther Díez. Creemos que el clima cambia desde el principio de los tiempos y es muy importante cuidar de nuestra tierra, pero los catastrofismos ideológicos, esos sí no los queremos", llegó a afirmar en el pleno.

Héctor Díez insistía finalmente en que esta ordenanza era una vergüenza y un fraude, "porque ese informe técnico que lo avala apenas tiene medio folio que es un copia y pega" y que "apenas tiene dos líneas originales (de dos técnicos municipales) y eso evidencia que no se toman en serio esta cuestión".

El debate concluía antes de la votación insistiendo Guilabert en que próximamente habrá ayudas en Elche a la renovación en favor de vehículos eléctricos y que continuarán por la senda de la transición ecológica.