«Muchos periodistas no firmamos los artículos para protegernos»

Cuénteme su historia antes de llegar a España.

Salí de Cuba en 2019. Fui a estudiar un doctorado a México. Entre 2021 y 2022 volví a ejercer como periodista en un medio independiente; un medio de comunicación que no está vinculado al gobierno. Respecto a mi trayectoria profesional, estuve trabajando en ADN Cuba y actualmente estoy en elTOQUE. Cubro temas a nivel general de demografía y migración. Después de eso no pude regresar a mi país porque entró en vigor un código penal, donde se penaliza el ejercicio de la prensa independiente. Cualquier persona que emita criterios en redes sociales en contra del gobierno cubano puede ser acusado de mercenarismo.

¿La libertad de prensa en su país se trata como un delito?

Sí. Esto indica que las personas no tienen libertad de expresión y que pueden ir a la cárcel. Hay personas que a raíz de todas las protestas antigubernamentales han llegado a ser condenadas a 30 años de prisión. Yo decidí abandonar la posibilidad de regresar al país para no verme expuesta a la posibilidad de un encarcelamiento por ejercer mi trabajo como periodista.

¿Cuándo decidió enviar la solicitud para participar en el proyecto de «Elche, Espacio Seguro para la Libertad de Prensa»?

Una vez en México vi la convocatoria del programa y mandé mi síntesis curricular con varias propuestas de talleres, con el fin de dialogar con los estudiantes sobre el contexto mediático y político en Cuba. Quería hablar también de cómo dar cobertura a comunidades vulnerables frente al cambio climático o cómo hacer periodismo de migraciones. Y finalmente, me seleccionaron y me quedaré en Elche hasta diciembre.

«Decidí ejercer como periodista fuera de mi país para no correr el riesgo de ser encarcelada por ello»

¿Y en México cómo está la situación?

México es un país muy rico culturalmente pero tiene serios problemas sociales, tanto de desigualdad como de seguridad. Los índices de violencia son muy altos. Escuchas los tiroteos y no sabes diferenciar si están tirando pólvora o es un balazo. Son situaciones muy inestables. En el medio en el trabajo y escribo sobre Cuba, elTOQUE, todos los periodistas estamos en el exilio. Muchos publican de manera anónima.

Usted sí que firma con su nombre.

Yo sí, porque ya no estoy en Cuba y no me pueden hacer nada al estar en otro país.

Amenaza

Aun así, ¿ha recibido algún tipo de amenaza estando en México?

Una vez en un congreso, la comitiva de investigadores cubanos supieron que yo también era cubana y uno de ellos se empeñó en saber todos mis datos personales. Tras acabar, me persiguió por las escaleras. Mi esposo tuvo que ponerse en medio de la puerta para que no me alcanzara. Me gritó que sabía dónde vivía y a qué colegio iba. Fue una manera de decir “te tengo”. Son cosas que parecen muy peliculeras, pero en Latinoamérica nada es imposible.