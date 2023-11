"Este piso se va a vender (o alquilar) esta semana, seguro". "Han venido muchos posibles compradores y tengo que contestar a varias llamadas ya de alguno de ellos". "El primero que me dé una señal se lo queda": ¿Quién no ha oído alguna vez estas frases? La vivienda no solo está mal, también muchos se aprovechan de ciudadanos que creen haber encontrado el piso que necesitas y han entregado parte de sus ahorros sin ir al notario y mucho menos recibir la vivienda.

La Comisaría de Elche ha dado cuenta este miércoles de la detención de dos varones en Elche, ambos de 49 años, a los que se acusa de quedarse dinero de fianzas y alquileres de clientes que suman un valor de 125.000 euros. Lo curioso del caso es que tenían antecedentes por estos mismos hechos y que el propietario de la inmobiliaria fue el que abrió las investigaciones al acusar al trabajador de ello cuando, según el Cuerpo Nacional de Policía, ambos llegaron a participar en estas estafas. Tenía de quién aprender, está claro. Fianza para la vivienda La investigación policial tuvo su inicio tras la denuncia por parte del mismo gerente de dicha inmobiliaria en Elche, que alertó a los agentes sobre una persona que ejercía de autónomo en su inmobiliaria; manifestando que había estado apropiándose del dinero que varios clientes habían aportado como fianza para la adquisición de viviendas, hechos que habían estado perpetrándose durante unos seis meses atrás. Según lo relatado en su denuncia, el presunto autor, habría solicitado fianzas en concepto de reserva para la compra de viviendas a seis clientes, que iban desde los 400 euros hasta los 6.000 euros, incluso llegando a recibir estas fianzas por parte de los clientes tras ofertarle la misma vivienda a varios de ellos. Además, se apropió de las mensualidades pagadas por dos clientes en concepto de alquiler. Inmobiliaria Las investigaciones realizadas por el Grupo de Delitos contra el Patrimonio de Policía Judicial en Elche corroboraron las prácticas ilícitas denunciadas por el gerente, si bien, la investigación policial concluyó que este mismo gerente también había sido partícipe en diversas estafas perpetradas en la inmobiliaria. Las estafas que realizó el gerente consistían en el mismo modus operandi que las realizadas por el trabajador. Solicitaba fianzas y señales económicas de inmuebles que iba a vender o alquilar, para posteriormente no entregar las llaves de la vivienda y tampoco devolver el montante económico; se llegaron a descubrir dos casos en los que los detenidos actuaron juntos, formalizando el contrato uno de ellos y recogiendo el dinero el otro. El montante económico total de lo defraudado asciende a los cerca de 125.000 euros. La investigación policial concluyó que este mismo gerente también había sido partícipe en diversas estafas perpetradas en la inmobiliaria. Juzgado de guardia Los detenidos resultaron ser dos varones, de nacionalidad española, ambos de 49 años de edad, a los que se les imputaron los delitos de estafa y apropiación indebida. Estos presuntos autores ya habían sido detenidos anteriormente por hechos de la misma naturaleza por parte de la Policía Nacional; de todo lo actuado tiene conocimiento el Juzgado de Instrucción de Guardia de Elche. Se recuerda que la Policía Nacional es capaz de actuar en cualquier tipo de hecho contractual, en los que a priori deberían desviarse (en caso de desavenencias) a la jurisdicción civil o administrativa, si se descubre, que ya desde el inicio existía un ánimo de engaño por alguna de las partes para un enriquecimiento ilícito, ya que existe una transgresión clara de nuestra ley penal.