Mazón en Elche: "La deuda histórica tiene forma de tranvía y Ronda Sur, no de papel mojado" El jefe del Consell confirma que habrá más inversiones para la ciudad en el mandato: "No me voy a parar en 43 millones porque Elche no se va a parar" El presidente asegura que la Generalitat será la tercera pata del Palacio de Congresos aportando "fórmulas de gestión y promoción" y no cierra la puerta a cofinanciar el proyecto