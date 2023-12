Asociaciones de personas con discapacidad se han reunido este fin de semana en la plaza de La Glorieta para visibilizar todo el trabajo que desarrollan al cabo del año. Aprovechando que se acerca la Navidad colectivos como Intégrate, APSA o Sin Límites han puesto su stand en el centro donde mostraban también elementos de artesanía que los usuarios confeccionan, como detalles navideños, para tratar de recaudar fondos para aumentar los recursos de las entidades sin ánimo de lucro, teniendo en cuenta que las terapias y la investigación son claves y muchas de las asociaciones necesitan ese plus de financiación .

Este escaparate es una opción para que personas se sensibilicen sobre múltiples realidades. De ahí que participen colectivos como la ONCE, mostrando todos los materiales interactivos que se desarrollan para que personas invidentes o con dificultades visuales puedan formarse o disfrutar del entretenimiento.

También estaban representadas otras entidades como la asociación de personas sin diagnóstico, para divulgar que "no hay enfermedad más rara que la que no tiene diagnóstico", o la asociación valenciana de displasias óseas, (Avados Alpe) que lucha además de para que se aceleren los diagnósticos, por que no haya clichés hacia personas que sufren acondroplasia.

Actos

Este encuentro, que también se repitió en 2022 está enmarcado en los actos por el Día de la Discapacidad, que se conmemorará este domingo, 3 de diciembre. Está previsto que mañana al mediodía tenga lugar el acto institucional en el Centro de Congresos donde se procederá a la lectura del manifiesto para conmemorar la efeméride.

Al encuentro está prevista la asistencia de Desirée Vila, Campeona de España de Salto de Longitud y diploma paralímpico, que narrará cómo ha sido su camino para poder alzarse con el título. También participará Desirée Segarra, que presentará una actuación de Artes, Cultura y Ocio, colectivo ilicitano que además está de enhorabuena porque celebra dos décadas encima de los escenarios.

El Ayuntamiento optó este año por extender durante una semana los actos para sensibilizar sobre la necesidad de que haya una inclusión plena por parte de las personas con diversidad funcional. Las actividades arrancaron el pasado 27 de noviembre con la exposición ‘¡Menuda Fauna!’ en la sala CAM que exhibió una serie de ilustraciones sobre cuentos relacionados con la discapacidad. Los autores de los dibujos son personas con discapacidad del colegio de la Hoya.

MAHE

El miércoles 29 las puertas del MAHE se abrieron de forma inclusiva con talleres didácticos con una intérprete de lengua de signos para que las personas con dificultades de audición pudiean disfrutar del museo. Por otro lado, las personas con discapacidad visual contaron con figuras que pudieron tocar y descripciones en Braille.