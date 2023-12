En un pozo sin salida. Así es la situación en la que se encuentran las trabajadoras de Limpiezas Córdoba que este martes volvieron a pronunciarse por las calles de Elche para denunciar que llevan tres meses de retrasos para percibir la nómina, y que no hay perspectivas en el horizonte de que vayan a cobrar a tiempo.

Decenas de empleadas se movilizaron desde la plaza dels Algeps al Ayuntamiento esta tarde para tratar de visibilizar un conflicto laboral que llevan arrastrando desde la Navidad de 2021, cuando por primera vez la mercantil, modélica hasta ese momento, no abonó la paga extraordinaria. Desde entonces se han desencadenado continuos impagos que han llevado a la mercantil de Rocco Arena a la Inspección de Trabajo en varias ocasiones con más de 200 denuncias de las propias empleadas que han visto vulnerado su dererecho a cobrar, según desvelaron hoy representantes sindicales de Comisiones Obreras.

Sin relación

Explicaron a INFORMACIÓN que la situación se ha agravado porque no hay ninguna relación entre el comité y la empresa desde hace meses y cuando los empleados, más del 90% a media jornada, han acudido a pedir ayuda a los asistentes sociales no la reciben «porque tienen nómina». Refirieron desde el sindicato que las trabajadoras «están agotadas» porque no ven salida para que puedan cobrar el pago directo.

Según CC OO, despidos no se están produciendo «pero la empresa no quiere dar ni la baja voluntaria, por no mandar no mandan ni la nómina ni la documentación». También refirieron que no se están concediendo las vacaciones correspondientes a invierno porque las trabajadoras no tienen opción de hablar con representantes de la empresa para elegir el periodo de descanso.

Demanda

Denuncian desde el sindicato que las afectadas no pueden realizar ninguna demanda de reclamación por cantidad porque no tienen de forma íntegra las nóminas desde septiembre, y no se les ha abonado la subida de salario de enero a mayo, según la versión de la delegación sindical. Sostienen que hay trabajadoras de baja voluntaria por estrés laboral y que hay quienes no pueden acudir al puesto de trabajo porque no tienen medios para desplazarse, por lo que están pidiendo a la empresa que les aporte el transporte. Trascendió que hay municipios como Villena en los que, de los 80 trabajadores aproximados, sólo una veintena están acudiendo a trabajar.