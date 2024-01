El PSOE ha mostrado su preocupación por el riesgo de que el nuevo Conservatorio de Elche se quede sin la financiación prometida por el Consell. El presupuesto municipal de este año contempla 5,6 millones para la construcción de la reivindicada infraestructura con los fondos autonómicos. Sin embargo, los socialistas, de la mano del portavoz de Educación en las Cortes, José Luis Lorenz, han advertido de que en las cuentas de la Generalitat, en el apartado de infraestructuras educativas, no aparece ninguna partida con nombre y apellidos para el anteproyecto del conservatorio, como dijo hace unas semanas el secretario autonómico de Educación en Elche.

En cambio, sí que aparece consignado presupuesto para el Conservatorio de Danza Ciudad de les Arts de Valencia, el Conservatorio Guitarrista José Tomás de Alicante y Conservatorio de Castellón, concurso de proyectos, en genérico.

“Existe un alto grado de preocupación por este proyecto y, después de la paralización del proyecto de centro integrado en Guardamar, una vez estaba ya aprobado, y al no tener información de los recortes del Edificant, puesto que no nos la dan, nos tememos que no vaya adelante”, ha señalado Lorenz en Elche tras mantener una reunión de trabajo con el grupo municipal socialista y con la FAPA Enric Valor para tratar las inquietudes de esta federación. En materia de infraestructuras, el foco se ha puesto en los nuevos proyectos que se enviaron el pasado mandato a la Generalitat y, sobre todo, en el nuevo Conservatorio.

Educación sexual

“Hay opacidad con el Edificant. Han recortado 122 millones, pero no nos dan información sobre esos recortes”, ha indicado Lorenz. Otra de las preocupaciones de los padres y madres es la puesta en marcha del distrito único “que genera desigualdades entre colegios y ciudadanía”. También la eliminación de las ayudas de apoyo al inicio del curso escolar, “que PP y Vox las quitaron” y los programas de educación sexual de los centros escolares. “Es una cuestión preocupante entre el alumnado de institutos la educación sexual, así como el consumo de pornografía en menores. La receta no pasa por eliminar el programa D-Valientes, como ha hecho este gobierno, sino poner en marcha programas en este sentido de forma obligatoria”, ha indicado el portavoz socialista Héctor Díez.

José Luis Lorenz, junto con los concejales y diputado socialistas, han visitado las obras del colegio La Paz de Torrellano que se pusieron en marcha con el anterior equipo de gobierno de PSOE y Compromís, un colegio muy demandado por la comunidad educativa de Torrellano.