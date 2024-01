Un centenar de personas, entre invitados y familiares, ha asistido este domingo al acto en recuerdo del arquitecto Juan Antonio Alberdi Garrido, quien fuera concejal de Vox desde 2020 hasta el 27 de enero de 2023, cuando falleció en un hospital de Madrid donde fue ingresado en plena Navidad por una repentina insuficiencia respiratoria que se fue complicando. El acto ha tenido lugar en el Parque Municipal, junto al templete de música, donde una palmera de más de diez metros, rodeada de flores y palomas, tal y como lo ha expresado la edil Aurora Rodil, lleva desde hoy su nombre.

Con música barroca y en una mañana soleada, el alcalde Pablo Ruz ha abierto el acto para recordar que un concejal es un "privilegiado, un honor el servir al municipio. También desde la fiscalización en la dura y fría oposición", en clara referencia a Alberdi, quien el pasado mandato fue un "dardo" en asuntos de contratación y urbanismo contra el equipo de gobierno que formaban PSOE y Compromís. Los concejales de estas formaciones no acudieron al acto. Ruz recordó el deber que todos tenemos de dejar un legado que perdure y no hay mejor forma que a uno también lo recuerden con una palmera, la planta que siempre mira al cielo. ""El horizonte está puesto en el cielo, en lo eterno. Juan Antonio Alberdi sigue vivo. pero no lo podemos ver".

"Una persona especial"

Ha tomado la palabra a continuación la portavoz de Vox, Aurora Rodil, de cuyo grupo partió la idea del homenaje cuando precisamente ayer se cumplió año del fallecimiento. Ayer, precisamente, la familia celebró una misa en su recuerdo y el acto de hoy ha venido a cerrar su recuerdo. La concejala ha expresado la injusticia de su muerte, el dolor que supuso y dijo que el lugar elegido no era casual. "Era una persona especial. No pasaba desapercibido. Tenía buen humor. Por eso lo recuerdan todos, incluso los que formaban entonces el gobierno (PSOE y Compromís). Él era el poli bueno de nuestro dúo. Se fue en un momento de plenitud". También recordó el profundo amor que tenía por sus hijos. y en su faceta pública su "lucha contra la corrupción, así fue como concejal de Vox, una persona férrea. Dirigía al gobierno muchas preguntas diarias. Los hacía trabajar mucho. Preocupado por limpiar la política. Defender sus valores. Era un quijote contra molinos de viento".

Dejar huella

Marcos Alberdi, hijo del edil fallecido, y el alcalde han entregado a un palmerero una placa para que la colocara en la palmera elegida días atrás con su nombre. El acto ha sido cerrado por su viuda, Andrea Blanco, quien ha agradecido el homenaje que permite "dejar una huella en el Patrimonio de la Humanidad. Es inigualable". Recordó una parte más íntima de él, la de pareja y familia. "Nació en Madrid, pero tejió su legado en las calles de Elche que amó. Quería una ciudad ideal en sus pensamientos. Era honorable y recto. Creía en una sociedad transparente y justa. En la familia y en la patria. En el amor incondicional. Siempre nos alentó a volar alto en la búsqueda de nuestra felicidad". También recordó su obsesión por una política limpia, por la fiscalización de quien mandaba y cómo llegó a presentar hasta 500 escritos al Ayuntamiento de Elche con preguntas y requerimientos de información.

Apasionado

"Era un apasionado por la vida. Amaba el océano y el buceo. Era sereno y apasionado. De espíritu aventurero. Juan deja una impronta en la vida y una familia maravillosa que es la mía. Este es su legado. Ahora podría llenar volúmenes con su recuerdo. Atesoro la experiencia de su vida. Que su espíritu nos guíe". Un trio de cuerda ha interpretado música barroca antes, durante y después del acto.