Elche contiene el paro por debajo de 20.000 personas, pero el 42 % carece de ayuda social

Elche salvó el último mes con cifras por debajo de los 20.000 desempleados, un objetivo que se marcan desde todas las administraciones como señal de que hay «brotes verdes». Según los últimos datos oficiales facilitados por el sindicato Comisiones Obreras en la ciudad de las palmeras hay en estos momentos 19.433 demandantes de empleo, lo que ha sido posible porque en el último mes solo se hayan perdido 182 trabajos. La cifra de población activa se sitúa en 86.028 personas. De ellas, 67.732 cotizan en el Régimen General, 15.877 son autónomos, 1.561 pertenecen al Régimen Agrario y hay 844 empleados de hogar. Hace un año la cifra era de 85.104; es decir, hay un 1,09 % más de trabajadores.

Pero las cifras de empleo, si se miran al revés, es decir, hablando de desempleo, ofrecen datos preocupantes, pues solo el 57,47 % (11.168) recibe algún tipo de ayuda económica. Este porcentaje, es cierto, es mejor que el de hace un año, que se situaba en el 53,08 %. En su mayoría los beneficiarios son un sector de población que por edad, principalmente, y a partir de los 45 años, encuentra problemas para volver al mercado laboral.

Cobertura social

La tasa de cobertura social en Elche es entre dos y diez puntos más baja que la de otras comarcas colindantes.En el Alto Vinalopó se sitúa en el 64,7 %, en el Medio Vinalopó alcanza el 67 % y en la Vega Baja, el 59,55 %. De hecho, el dato de Elche, sumando al de Crevillent que es peor, del 52,5 % (1.431 beneficiarios por 1.291 sin cobertura), hace que el porcentaje final comarcal apenas mejore (se sitúa en un 58,1 %), pese a que Santa Pola arroja un 64 % de cobertura (1.641 beneficiarios entre 2.557 parados). Si lo vemos en relación con los datos provinciales, Elche y el Baix Vinalopó tampoco salen bien parados.

En el cómputo provincial, hay un 58,82 % de trabajadores con algún tipo de prestación (82.001) por el 42,18 % (59.814) que no la tiene. La cifra de cobertura, con respecto a la Comunidad, es aún mejor, pues roza el 60 % de parados con prestación (203.637, un 59,3 %) con respecto a los que no la tienen (139.750 y un 40,7 %). Pero si vemos la media estatal estamos aún más lejos de esos porcentajes, pues un 64,03 % percibe ayuda (1.863.952 parados sobre un total de 2.911.015), mientras no la tienen un 35,97 % (1.047.063 personas). Es decir, Elche está ocho puntos por debajo de la media estatal de desempleados con ayudas, casi dos con respecto al porcentaje autonómico y 1,4 en relación con el dato provincial. El Gobierno ha aumentado en los últimos meses la oferta pública de empleo.

Tipo de ayudas

¿Qué tipo de ayudas perciben los ilicitanos sin trabajo?. Este tampoco es un dato baladí porque solo uno de cada cuatro es beneficiario de una contributiva; es decir, la correspondiente a los rendimientos de su trabajo. Es lo que comúnmente conocemos como «paro». De los 19.433 demandantes en las oficinas de empleo de Elche se encuentran en esta situación 4.820.

Las otras dos ayudas que da la administración llegan a algo más de 6.300 ilicitanos. Se trata del subsidio por desempleo, que alcanza a 5.519 personas que no tienen acceso a la prestación contributiva porque han cotizado menos de un año. Perciben si reúnen los requisitos (carecer de rentas de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional o acreditar responsabilidades familiares) 570 euros durante seis meses. Esta cifra ha subido en 2024 desde los 480 euros en que estaba establecido el pasado año al aumentar del 80 al 95 % la cuantía que perciben por el IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples).

Demandantes de empleo

Otros 829 demandantes de empleo en Elche perciben la renta activa de inserción, que es una ayuda económica que se reconoce a las personas desempleadas incluidas en el Programa de Renta Activa de Inserción, a través del cual se llevan a cabo actuaciones encaminadas a incrementar las oportunidades de inserción en el mercado de trabajo. Supone 480 euros al mes, es decir, el 80 % del IPREM, cuantía que no se ha actualizado este año. Este martes, precisamente, el Gobierno ha anunciado que habrá mejoras en los subsidios visto que apenas resuelven problemas por su baja cuantía.

Hay otros 8.265 demandantes de empleo que no perciben ningún tipo de ayuda social en Elche porque no reúnen las condiciones para ningún tipo de prestación y esto es algo más que una situación coyuntural. Son el 42,53 % del total. Si miramos atrás, hace un año, había en Elche 20.714 parados y un porcentaje de personas que percibían ayudas del 53.08 % (10.996) por un 46,92 % sin cobertura social (9.718). Es decir, son cifras mejores porque hay más porcentaje de personas con ayudas y cerca de un millar menos de desempleados.