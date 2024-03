El ejecutivo vende que sembrará Elche de parkings y la oposición lamenta que se desaprovechen dos "solares estratégicos"

El pleno monotemático de este lunes sobre la falta de plazas de aparcamiento en Elche, a petición del PSOE, terminaba por convertirse, una vez más, en un ring de reproches sobre lo que no ha hecho o ha dejado de hacer el anterior equipo de gobierno y el actual sobre este asunto. El PP, además, aprovechaba la ocasión para dejar caer que sembrará de aparcamientos, muchos de ellos subterráneos, la ciudad, en concreto en Jayton, José María Buck y en el Mercado de San José. También en la estación de autobuses se hará otro parking, aunque no quedó claro si será soterrado. El caso es que al final la moción del PSOE de crear parkings subterráneos en Jayton (que el PP dice que sí se hará) y en Candalix no salió adelante y, así las cosas, el ejecutivo local seguirá con su propio plan de aparcamientos que dice tener. Curiosamente durante todo el pleno el PP no despejó la duda a Compromís de si el antiguo Mercado Central tendrá aparcamiento subterráneo o no.

Batalla dialéctica

Un atípico pleno extraordinario este lunes, más que nada por la hora de inicio, las 13.30 horas, permitió escuchar más o menos nuevas iniciativas para crear más plazas de aparcamiento en Elche. A petición del grupo municipal socialista, un debate específico sobre este asunto se abrió, pero rápidamente se transformó en una nueva batalla dialéctica de reproches de lo que hicieron unos, prometieron otros, anunciaron unos y dejaron sin hacer otros.

Héctor Díez, del PSOE / Áxel Álvarez

Un debate serio sobre el aparcamiento es lo que pedía inicialmente el portavoz socialista Héctor Díez como proponente de la moción. "La dificultad a la hora de aparcar es un problema y Elche no es una excepción", afirmaba, para continuar: "Hablar de aparcamiento es hablar de diseño urbano, de los barrios que queremos, que el espacio peatonal gane y que haya menos coches a la vista".

En esta línea Díez defendía que el aparcamiento en general es una infraestructura de ciudad para las próximas décadas, para a continuación reconocer: "No hicimos todo lo que nos hubiera gustado, pero hicimos todo lo que pudimos a pesar de las circunstancias".

Mercedes Alonso

El socialista recordó que cuando llegaron al gobierno después de la etapa de Mercedes Alonso aún coleaba la crisis económica de 2008 y pese a ello, aseguró, hicieron aparcamientos como el de Lucrecia Pérez, multiplicaron por cuatro los aparcamientos específicos para motocicletas, pasando de una decena a un centenar, y generaron más de mil plazas, además de reordenar estacionamientos en barrios, polígonos industriales, pasando de en línea a batería. Eso sí, también reconoció que no pudieron hacer nuevos aparcamientos subterráneos pese a intentarlo.

A juicio de los socialistas, el equipo de gobierno de PP y Vox "condenan las posibilidades de dos grandes solares", que no contemplan el aparcamiento subterráneo, como es el de Jayton, donde está previsto un centro social (y que luego en este pleno el PP anunciaría que sí se va a dotar de parking subterráneo), y el de Candalix, donde está anunciado el nuevo Conservatorio. A juicio del PSOE no hacer estos aparcamientos supone "dejarse llevar por las prisas" y no aprovechar "los dos grandes solares estratégicos que quedan en el casco urbano".

En primer término, Claudio Guilabert y Pablo Ruz / Áxel Álvarez

A renglón seguido Héctor Díez recordó, entre otros ejemplos, cómo el edil José Claudio Guilabert anunció que revertiría la eliminación de 30 plazas en la calle Teniente Ruiz y que al final no ha cumplido con eso que dijo, además de sostener que no ha promovido "ningún trámite para promocionar aparcamiento subterráneo cuando fue el eje central de su campaña".

"Más fácil el día a día de los ilicitanos"

El PSOE presentaba en este pleno extraordinario en cualquier caso una propuesta para que Jayton y Candalix acojan aparcamientos en el subsuelo, además de continuar impulsando aparcamientos públicos en los barrios: como por ejemplo en un solar de la avenida de la Unesco, en la calle Rocío en Carrús Este, en la plaza de Granada de Carrús Oeste y en la calle Vicente Antón Selva, en Puertas Coloradas, todo ello "para hacer más fácil el día a día de los ilicitanos, pero también de cara al mañana", según Díez.

El PP presentaba entonces una enmienda de sustitución del primero de los puntos de la moción, pero el PSOE no aceptó.

Llegado el turno de Compromís esta formación criticó de entrada que PP y Vox hubieran hecho de este municipio "un símbolo internacional de eliminar carriles bici". Se les acusó de recular, ser erráticos y dar bandazos en el tema de aparcamiento y les recordaba, en este caso la edil Esther Díez, que se rasgaban las vestimentas por eliminar plazas cuando estaban en la oposición.

Campaña electoral

"Esto es un bluf similar al de mayo de 2023 cuando en campaña electoral el PP indicaba a los vecinos que iban a poder aparcar casi a la puerta de su casa", continuaba Esther Díez, quien también le recordó el "caballo de batalla" del aparcamiento subterráneo en el Mercado Central. "No han creado ni una sola plaza nueva a iniciativa del PP y tampoco hay presupuesto para ello este año", señalaba la concejala de Compromís.

Vox

Desde Vox, el edil Samuel Ruiz tachó de "ejercicio de cinismo" las quejas y críticas lanzadas desde los grupos de la izquierda. "La necesidad de aparcamiento es una de las primeras exigencias ciudadanas, así como su libertad de desplazamiento", apuntaba el Samuel Ruiz quien utilizaba términos como "globalismo fanático" para hablar de las políticas verdes de fomento de coches eléctricos y del uso de la bicicleta.

Ediles de Vox y PP, en el pleno de este lunes / Áxel Álvarez

"La causa de problema de la falta de aparcamiento se debe a las obras para favorecer a peatones y ciclistas", insistía, para a continuación recordar una moción de este partido en 2022 que se aprobó por una unanimidad a fin de crear un plan de aparcamiento a corto, medio y largo plazo, algo que el anterior equipo de gobierno soslayó.

"Ficticias"

En esta línea Samuel Ruiz tachó de "ficticias" las más de mil plazas creadas por el anterior equipo de gobierno, puesto que eran "solares donde ya se aparcaba", y que lo único que se había hecho era asfaltarlos y pintarlos. También recordó que el anterior ejecutivo se comprometió a construir cuatro aparcamientos subterráneos, por ejemplo en El Raval, Candalix o Carrús, con unas 1.500 plazas, algo que nunca se materializaría.

Llegado el turno del PP, el edil José Claudio Guilabert arrancó diciendo que estaban ante uno de los "mayores ejercicios de hipocresía socialista" y, acompañado de fotos y de artículos periodísticos, relató cómo en 2019 el PSOE ya anunciaba dos parkings subterráneos, que en 2020 pasaban a ser cuatro aparcamientos y que en 2023 se llegó a vender por parte de los socialistas la creación de más de 3.700 plazas. José Guilabert incluso afirmó que con el anterior equipo su plan de movilidad sostenible recogía la eliminación de 1.900 plazas de aparcamiento. "Durante ocho años lo que han hecho es eliminar plazas de aparcamiento", agregó.

"Este gobierno está trabajando ya en crear nuevas plazas de aparcamiento, en Jayton, en José María Buck, en El Pla del Mercado de San José, y estamos terminando otras en Antonio Machado, Josefina Manresa...", anunciaba Guilabert.

Plan Edificant

Con respecto al parking bajo el Conservatorio, el PP, en contra de lo que sostiene el PSOE, insistía este lunes en que el Plan Edificant dice que no se puede hacer un sótano bajo un centro educativo y también "porque es la propia comunidad educativa la que no quiere un aparcamiento".

"A problemas damos soluciones, estamos trabajando ya en un parking en la estación de autobuses. Cuando acabe este mandato podremos hacer un Excel con las plazas de aparcamiento que crearon ustedes y nosotros. Nosotros ya vamos ganando porque ustedes crearon cero", cerraba Guilabert su primera intervención en el pleno extraordinario.

En su segunda respuesta Héctor Díez quiso en primer lugar recordar a Vox que el parking subterráneo de Lucrecia Pérez lo promovió el gobierno de Alejandro Soler con Compromís dentro del Plan Confianza y que las obras comenzaron el 12 de junio de 2011, justo después de las elecciones municipales, por lo que es imposible atribuir estas obras a una Mercedes Alonso recién llegada a la Alcaldía.

"Va pasado de rosca de soberbia", le espetaba a continuación a Guilabert, para tirar él también de hemeroteca, como cuando en diciembre de 2018 Pablo Ruz dijo que crearía 4.000 plazas de aparcamiento si llegaba a la Alcaldía en 2019; e incluso avanzó que crearía siete parkings subterráneos, y también que eliminaría 500 plazas de aparcamiento, según expuso Héctor Díez.

Asfaltado y pintura

"Nosotros utilizamos este pleno para hablar de hechos", seguía contestando al equipo de gobierno el edil socialista, mostrando fotos para defender la valía de las actuaciones en los aparcamientos del Hospital del Vinalopó, Jardín del Covid, de la calle Rocío o de la calle Costa Rica, indicando que tras el asfaltado y la pintura aparcan más vehículos.

"En nueves meses no han creado ninguna plaza, han eliminado y van a eliminar plazas. ¿Están a favor o no de que se hagan parkings en dos solares estratégicos? Ahora hay 150 coches en Jayton, y 20 en una calle adyacente, y van a dejarlo solo en 120. En Candalix hay unas 280 plazas y va a dejarlas en cien", denunciaban desde el PSOE,

Compromís, en este pleno monotemático, intentó hurgar en la herida al interpelar al ejecutivo sobre cuántas plazas de aparcamiento eliminaron los distintos carriles bici. A partir de ahí lamentó "la falta de rigor para hablar con propiedad", también señaló que si no han revertido actuaciones por algo será, como el hecho de que no se hiciera en la sesión ninguna referencia al Mercado Central por parte del PP.

En la réplica, Vox dijo que lo que propone el PSOE no se lo cree ni el propio partido, insistió en que el PSOE no creó ninguna plaza nueva sino que incluso eliminó un millar, al tiempo que defendió que su ejecutivo sí tiene "un plan de aparcamiento real gratis, subterráneo o en altura que en estos ccuatroaños será una realidad para los ilicitanos".

El PP, en su segunda intervención, se comprometió a buscar fondos para estos aparcamientos antes de reprochar al anterior equipo de gobierno que no lo hiciera y rechazara por tanto un aparcamiento subterráneo bajo el futuro pabellón adaptado inclusivo.

"Aquí tienen un gobierno comprometido con la búsqueda de aparcamiento", defendía por último el PP mientras la oposición lamentaba que no tuviera un proyecto de ciudad y sí ocurrencias para tapar sus carencias.