Denuncian que los problemas de la residencia de Altabix se extienden a otros dos geriátricos de Elche

La Asociación de Residencias Dignas de la Comunidad Valenciana, ReCoVa, ha denunciado no solo el paso atrás que, a su juicio, está dando el gobierno de Carlos Mazón con respecto a lo que establecía un decreto aprobado en los últimos minutos por el anterior ejecutivo autonómico, que básicamente apostaba por humanizar más los geriátricos y mejorar las ratios de personal, entre otras cuestiones y que se va a demorar mucho más tiempo de lo previsto, sino que también ha lamentado que prácticamente todo siga igual en la residencia de Altabix, pendiente aún de una licitación para cambiar de entidad privada que lo gestiona, así como que otras dos residencias en Elche acumulen quejas y disfunciones. Este diario se ha puesto en contacto con la empresa que gestiona esas otras dos residencias para recabar su versión sobre los problemas denunciandos y está a la espera de respuesta.

La entidad asegura que el pasado 5 de marzo se reunieron en València con representantes autonómicos y les manifestaron que ni siquiera tienen un calendario establecido para renovar esas licitaciones.

"A pesar de que en su visita a Elche el secretario autonómico del Sistema Sociosanitario Emilio Argüeso indicó a los medios que la residencia de mayores de Altabix de Elche se sacaría a concurso por vía de urgencia en máximo seis meses, no han hecho nada al respecto. Esta residencia lleva con la licitación vencida cerca de dos años y acumula una cantidad ingente de incumplimientos, habiendo instado incluso el Síndic de Greuges en reiteradas ocasiones a que se intervenga por la Administración autonómica. El gobierno local, liderado por Pablo Ruz y Aurora Rodil, tampoco están haciendo nada para que en València las cosas se aceleren y solucionen con respecto a esta polémica residencia de mayores. Todo lo que prometieron antes de gobernar se ha diluído con la asunción al cargo", señala ReCoVa en una nota de prensa.

Queja

Pero la asociación incide también en problemas que han detectado en otras dos residencias que prestan servicio en Elche. En el caso de Domus VI Aljub, y en la misma nota difundida a los medios de comunicación, se asevera que se acumulan muchos problemas en este centro: "Enviamos una queja a Generalitat en octubre de 2023 de la que también son conocedores los miembros de la Corporación Municipal, pero nadie ha acudido a realizar una inspección y los problemas persisten", indican.

Centro de mayores de Altabix en elche / Antonio Amorós

En este sentido concretan que a nivel asistencial los servicios de médico y enfermería "no ofrecen los cuidados que precisan los residentes", para añadir: "Es casi misión imposible que los familiares obtengan de estos profesionales la información que necesitan conocer de los residentes, y el seguimiento de la salud de cada persona que allí tiene su hogar no se realiza como corresponde. Y así aparecen llagas que nadie sabía que existían ni se estaban tratando y cuadros de enfermedades graves `repentinos` a los que nadie les ha realizado un seguimiento y que terminan en el hospital casi agonizando".

Rotación de personal

ReCoVa denuncia además que la rotación de personal es enorme "porque el ambiente laboral está muy enrarecido" y afirma que son ya al menos cinco las trabajadoras que han dejado esta residencia y se han marchado a otra. "De hecho, hay denuncias interpuestas en Inspección de Trabajo respecto de los incumplimientos que respecto a las contrataciones se realizan en Domus Vi Aljub", indican desde la asociación.

En cuanto a los usuarios, ReCoVa aporta el dato de que serían ya siete los que se han marchado a otra residencia. "Además de los problemas asistenciales, hay muchísimas quejas respecto de la comida. El Consejo de Usuarios, que está formado por mayores de este centro, lleva meses quejándose pero nada cambia. Los alimentos se sirven medio crudos o duros, y la calidad de los alimentos que sirven se ha devaluado", según se indica en la nota de prensa.

"El problema es que no todas las personas pueden marcharse libremente. Sólo aquellas que tienen plaza privada. El trámite cuando tienes plaza pública es más complejo", apuntan desde la citada asociación que insiste en que en este centro "se incumple la normativa del decreto de Tipologías puesto que no han constituido el Consejo de Centro que establece el Decreto de Tipologías del que deben formar parte usuarios, familiares y trabajadores elegidos por votación".

"Dar largas"

A todo esto ReCoVa denuncia que cuando los familiares solicitan hojas de reclamaciones "no se las facilitan, incumpliendo así la normativa vigente. Día tras día, les dan largas y no les entregan los impresos que solicitan, lo que supone una merma de derechos".

La asociación también no escatima en críticas con respecto a una tercera residencia ilicitana, en este caso Domus VI Carrús: "En este otro centro la atención va de mal en peor. Acumulamos quejas por falta de formación del personal que ni siquiera se dirigen como corresponde a los residentes. Por otro lado, la desatención es tremenda. Hay una falta de seguimiento de lo que le ocurre a los residentes descomunal".

La entidad pone como ejemplo que este pasado fin de semana un residente perdió cinco piezas dentales "y nadie en la residencia sabe cómo ha ocurrido. Dirección no se digna a dar explicaciones a la familia y la desesperación es tremenda".

ReCoVa subraya que en esta misma residencia "hay muchos incidentes por falta de supervisión en los salones, puesto que hay períodos de tiempo en los que no hay nadie que supervise a estas personas dependientes que tienen allí su hogar. De hecho, hay dos familias que quieren judicializar los fallecimientos de sus residentes tras caídas con resultado de muerte en Domus Vi Carrús".

Aniversario deslucido

Par ReCoVa, no obstante, el colmo, a nivel de toda la Comunidad Valenciana, es que el pasado 10 de marzo se cumplió un año de la aprobación del decreto de Tipologías por parte del anterior gobierno autonómico. "Ese decreto fue toda una proeza y un gran logro del Botànic, ya que por fin derogaba la obsoleta normativa de 2005, siendo además la primera comunidad autónoma que adaptaba su normativa tratando de dar la vuelta al precario e indigno modelo de residencias de mayores. Si bien es cierto que lo hicieron a punto de acabar la legislatura después de ocho años al frente del gobierno valenciano", apuntan las mismas fuentes.

Sin embargo, "con el nuevo gobierno autonómico liderado por Carlos Mazón, y con Susana Camarero encabezando la Conselleria de Igualdad, Servicios Sociales y Vivienda, hemos retrocedido años luz, ya que prevén retrasar los plazos de implantación de las mejoras más urgentes e inaplazables, especialmente las de mejora de ratios de personal y adaptación de las instalaciones a un modelo más amable y digno, complaciendo así a las empresas gestoras que seguirán engordando sus cuentas de resultados al haberse eximido de implementar los urgentes cambios que pide a gritos el sistema actual".

"Reforma decepcionante"

Esa modificación del decreto de Tipologías agotó el período de información pública en plenas navidades y prevén aprobarlo antes de que acabe este mes." Es una reforma decepcionante y que muestra que este gobierno está ninguneando a los mayores que viven en residencias de mayores valencianas", añade ReCova.

"Han tirado por tierra el gran paso que supuso la aprobación del Acuerdo de Acreditación a nivel nacional y su rápida implementación en la Comunidad Valenciana de la mano del Botànic mediante el decreto de Tipologías. Han sido muchas las reuniones mantenidas, el trabajo de mucha gente lo que han venido a tumbar Mazón y Camarero. Los mayores de residencias de nuestra Comunidad seguirán teniendo unos cuidados deficientes porque el personal seguirá siendo insuficiente en las residencias valencianas. La existencia de personal suficiente para una atención necesaria marca la frontera entre vivir los años en una residencia con calidad y dignidad, o convertirlos en un infierno. Y el actual infierno es lo que quiere mantener el gobierno de Mazón. Observamos un futuro muy pesimista, en vista de los cambios que van a implantar y que muestran la franca connivencia en la que están inmersos las empresas operadoras y este gobierno. El cuidado de las personas mayores debe entenderse como un servicio público, no como un negocio para empoderar a empresas, grupos multinacionales o fondos de inversión que no hacen más que especular con los derechos de las personas mayores dependientes. A quien hay que empoderar es a los mayores, pero ellos no son la prioridad de este gobierno", según defiende ReCoVa.

Inspecciones ni por año

La asociación recuerda además que para hacer cumplir la normativa a las empresas gestoras de las residencias, se requieren medios personales. "Y desde luego que si ni siquiera se realiza una inspección al año por residencia, la falta de cumplimiento y la impunidad son el día a día de estos centros. Ni están creando los Consejos de Centro, ni están cumpliendo la obligación de colgar el resultado de las inspecciones en los tablones de anuncios, y ni siquiera están cumpliendo las escuálidas ratios de 2005", denuncia ReCoVa.

Por último, dicha organización insiste en que hay muchísimas licitaciones de residencias de mayores vencidas en la Comunidad Valenciana, pero para el actual gobierno "tampoco son una prioridad". "Poco les importa que se encuentren en enriquecimiento injusto, que las mejoras en las mismas a todos los niveles estén estancadas por no haberse publicado los concursos y, por ende, tampoco haberse negociado nuevos pliegos. Todo esto les está conduciendo a la precariedad y a una rotación de personal continua porque los trabajadores están huyendo de las mismas", según subraya ReCoVa.