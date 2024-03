El Hospital General de Elche impulsa un programa de hidroterapia para mejorar la salud mental

Se atribuye al poeta romano Décimo Junio Juvenal la frase: "Orandum est ut sit mens sana in corpore sano" (debemos orar por una mente sana en un cuerpo sano), de la que ha llegado con nitidez hasta nuestros días solo el final, que es mucho más directo: "mens sana in corpore sano". Que recemos o no, no es tan importante como cumplir el mandamiento de que mente y cuerpo están íntimidamente unidos. La actividad física, en definitiva, nos ayuda también a cuidar la mente. A que esté sana, joven. Lo lleva años diciendo la OMS, la Organización Mundial de la Salud. También es un asunto que preocupa y mucho a la Conselleria de Sanidad.

Lo dijo entres los siglos I y II y no ha perdido su vigencia. De hecho, aún tenemos que aprender de los beneficios del deporte como lo demuestra esta nueva iniciativa del Hospital General de Elche que ha informado sobre la puesta en marcha de un programa de hidroterapia y salud mental para pacientes del Hospital de Día de Psiquiatría. En resumidas cuentas, un baño en agua tibia, entre ejercicios, ayuda a reducir algunos de los grandes males de la sociedad: estrés, ansiedad, tristeza... pero que en este caso va dirigido a aquellos que lo sufren de una forma crónica, en su día a día.

Pacientes en la piscina de Fisioterapia del Hospital General Universitario de Elche / HGE

Las sesiones se realizan una vez a la semana. En la primera parte se realizan movimientos y ejercicios dentro del agua con una duración de 30 minutos. El resto de la sesión la desarrollan profesionales de Salud Mental. Siempre dentro de un ambiente animado y distendido ambientado con música.

Funcionalidad y autonomía

La iniciativa parte de las unidades de Salud Mental y Fisioterapia, que lo que han hecho ha sido apoyarse en la hidroterapia. Tiene por objetivo, se explica en una nota, "mejorar la salud física y mental de los pacientes, así como aumentar su funcionalidad y autonomía". Dice el centro sanitario que al mismo tiempo se fomenta la interacción social y cohesión grupal y se facilita la exposición a nuevas experiencias porque comparten piscina los pacientes en el servicio de Rehabilitación dentro del programa ‘Ejercicio acuático y Salud Mental’.

Es intensivo, integral, grupal y de duración limitada. Dirigido a pacientes en tratamiento ambulatorio que se benefician de este dispositivo terapéutico a partir de los 18 años cuando sufren un "trastorno mental grave" pero están en régimen de día.

Entorno social

Nuria Maciá, enfermera de la unidad de Salud Mental del hospital, ha explicado que una de las ventajas es el beneficio que supone para el paciente “el hecho de permanecer en su entorno social habitual mientras sigue el tratamiento indicado, pudiendo integrar los problemas que surjan en su entorno dentro del plan de tratamiento", quien añade que los ejercicios acuático sobre los ejercicios en tierra tienen un plus: son más sencillos y de bajo impacto, junto a la agradable temperatura del agua. "Se han encontrado mejoras en todos los estados mentales; sobre todo, en depresión”, ha asegurado la enfermera.

Hospital General de Elche / Áxel Álvarez

Beneficios de la hidroterapia

La terapia acuática o hidroterapia es un método de tratamiento utilizado en Fisioterapia que brinda innumerables beneficios en distintas patologías del aparato locomotor, entre ellos facilitar el movimiento y reducir el impacto en las articulaciones, disminuir el dolor, y alcanzar una relajación tanto física como psíquica del paciente.

Isabel Pertusa, adjunta del departamento de Fisioterapia del hospital ilicitano, explica que el sistema músculo-esquelético responde ante gran variedad de problemas psíquicos y emocionales (estrés, ansiedad, tristeza crónica, etc.), reflejándolos en tensión muscular y rigidez articular, “por lo que estas sesiones pueden ayudar en gran medida a paliar o reducir estos efectos y, de forma recíproca, tienen un impacto muy positivo sobre el estado de ánimo de estos pacientes. Cuerpo y mente son inseparables”, sentencia.

Flexibilidad y movilidad

Además, cuando el cuerpo está en inmersión el ejercicio es de bajo impacto y las articulaciones trabajan sin sufrimiento. Los beneficios más relevantes del programa para los pacientes a nivel músculo-esquelético son la mejora la flexibilidad y la movilidad, el fortalecimiento de los músculos y las articulaciones, alivio del dolor crónico, promueve la recuperación de lesiones, y mejora la postura y el equilibrio. En cuanto a los beneficios a nivel psíquico y emocional, reduce el estrés y la ansiedad, mejora el estado de ánimo y la autoestima, aumenta la energía y la vitalidad, facilita la relajación y el sueño reparador, y fomenta la conexión mente-cuerpo.

Las sesiones duran treinta minutos en la piscina y son grupales / HGE

Una vez por semana

Las sesiones se realizan una vez a la semana. La terapia tiene una primera parte, llevada a cabo por el área de Fisioterapia, en la cual se realizan movimientos y ejercicios dentro del agua, tanto analíticos como globales, con el objetivo de trabajar tanto la movilidad y la fuerza como el equilibrio, con una duración de 30 minutos.

El resto de la sesión la desarrollan profesionales de Salud Mental quienes preparan alguna actividad lúdica, como juegos en grupo tipo básquet, la búsqueda del tesoro, etc. Estas actividades, además, se realizan siempre dentro de un ambiente animado y distendido ambientado con música.

Pacientes y profesionales

Las sesiones están teniendo muy buena acogida entre pacientes y profesionales por lo que se proyecta a largo plazo que la actividad se realice en un entorno natural y externo al hospital para trabajar otro tipo de capacidades como el manejo de transporte público, habilidades sociales, gestión del dinero, etc. Las profesionales encargadas de llevar a cabo el programa son una fisioterapeuta, una terapeuta ocupacional, una enfermera especialista en Salud Mental y una técnica en cuidados auxiliares de Enfermería.