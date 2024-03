El PP vota con la oposición a favor de la candidatura de Elche a Capital Verde Europea y Vox se abstiene

El Ayuntamiento de Elche presentará su candidatura a Capital Verde Europea en 2030. El Partido Popular, PSOE y Compromís han votado a favor de una moción de la formación valencianista en la que Vox ha optado por desmarcarse con su abstención.

¿Tiene derecho la ciudadanía a vivir en una ciudad sana? Es la pregunta que ha lanzado la portavoz de Compromís per Elx, Esther Díez, para defender una propuesta que había generado dudas en la oposición sobre si saldría o no adelante por las discrepancias existentes en las políticas ambientales y de movilidad. Y más después de la estrategia que ha empleado el Ejecutivo de Pablo Ruz en esta sesión plenaria de no querer entrar en los debates de las mociones que han presentado sus rivales. La exedil de Movilidad y de Medio Ambiente ha puesto el foco en que "tenemos en nuestras manos volver a construir un hito colectivo como lo fueron las candidaturas del Palmeral y Misteri al Patrimonio de la Humanidad" y ha pedido al equipo de gobierno empezar a redactar la candidatura que acaba de conseguir la ciudad de València.

Díez ha enumerado las acciones que el anterior equipo de gobierno progresista emprendieron durante los últimos ocho años para preparar a Elche para ese reconocimiento internacional. Desde la nueva contrata de basura, la nueva depuradora de Algorós, control del picudo, nueva ley del Palmeral, sendero río Vinalopó y el nuevo , peatonalización de la Corredora y de la Plaça de Baix, los huertos urbanos de El Raval y Travalón, más de 12 millones de euros para modernizar paradas, plataformas únicas, las zonas de bajas emisiones, la ampliación de las estaciones Bicielx, así como los 10 kilómetros de carril bici, el Campus Tecnológico y la tramitación para ampliar el Parque Empresarial, entre otros ejemplos.

Seguidamente, el PSOE ha salido en defensa de renovar "un compromiso crucial con el futuro de Elche", ha dicho la edil Ana Arabid, quien ha recordado que los trabajos para luchar por este propósito se iniciaron en el 2016 con el plan estratégico de Elche y que se elaboró una declaración institucional. "Lo consigamos o no Elche ya habrá ganado, por eso merece la pena continuar", ha afirmado.

La portavoz de Compromís, Esther Díez / Áxel Álvarez

Hasta el último momento, PP y Vox han mantenido la incógnita sobre su voto, lo que ha desatado una ristra de críticas de Compromís que les ha acusado de no tener capacidad de confrontar debates con la oposición al no haber intervenido en ninguna de las dos mociones que se estaban debatiendo hasta ese momento, ni sobre vivienda ni sobre la Capitalidad Verde Europea. Díez les ha exigido intervenir para explicar sus posturas y confrontar los modelos que existen apretándoles sobre el "destrozo" de los carriles bici. "Hablar de políticas verdes es mucho más que plantar árboles, necesita de un plan transversal", ha advertido Esther. En esta línea, más tarde el PSOE ha lamentado la estrategia del equipo de gobierno: "parece que se han ido de vacaciones" y el "pleno lo estamos haciendo PSOE y Compromís", afeado el portavoz socialista Héctor Díez.

La contestación de los populares ha sido concisa, mientras Vox ha declinado pronunciarse. El portavoz del PP, Claudio Guilabert, ha respondido a Compromís que llega tarde porque "ya estamos trabajando en ello". Le ha pedido a la formación valencianista, de hecho, que se trabaje más las mociones poniendo en valor la gestión municipal, la renaturalización del casco urbano así como sus políticas ambientales y de movilidad.

En contra de la moción de las familias y de la ayuda al pueblo palestino

Sí que ha habido consonancia entre los socios del equipo de gobierno para tumbar la petición del PSOE para dotar de ayudas a todas las familias y no solo a las tradicionales. El principal partido de la oposición ha planteado a PP y Vox reconocer a las familias monomarentales y monoparentales, LGTBI, familias reconstituidas, adoptivas o acogedoras, familias migrantes, transnacionales e interculturales a la hora de conceder prestaciones municipales.

En este caso, los de Pablo Ruz y los de Aurora Rodil han optado por lo mismo: silencio en todo el debate e intervención solo para explicar su voto.

"Votamos no porque no se puede votar en base a una ley que no está aprobada, porque viene de Pedro Sánchez y nos esperamos lo peor, no hay concreciones. Está en curso la licitación de ayuda integral a la familia con ayuda psicólgica para familias en conflicto, ya hemos iniciado ayudas a embarazadas que están solas, con un plan integral de apoyo a este colectivo y soluciones habitacionales para las gestantes y con niños a su cargo que estén solas. Ayudaremos a todas sin discriminación, sin etiquetado, sin listado", ha defendido la portavoz de Vox.

La corporación municipal de Elche, en el pleno de este lunes / Áxel Álvarez

Seguidamente, el portavoz popular José Navarro ha pedido el turno para justificar que votaban en contra "porque el PP es un grupo serio, es un debate estrictamente ideológico que roza la extravagancia porque la ley no ha sido aprobada y se desconocen los términos de la misma. Este grupo ha aumentado un 20% el gasto social en su primer presupuesto, que ha aumentado las ayudas al IBI y apoyamos a todas las familias e individuos".

También han votado en contra PP y Vox de la propuesta de Compromís de enviar ayuda humanitaria a Gaza, lo que ha generado duras críticas de la oposición por la "falta de humanidad" ante un conflicto internacional de este calibre.

Unanimidad en vivienda

El PSOE ha defendido promover vivienda pública y asequible en Elche para trabajar en paralelo a la Generalitat y el Gobierno central que se han comprometido en trabajar por este objetivo en esta legislatura. Entre otras cosas, los socialistas han pedido al equipo de gobierno que participe en el programa de fondos europeos Estrategias Territoriales Integradas (ETI) para lograr una subvención con la que financiar el proyecto de 76 viviendas de protección pública impulsado por la empresa municipal PIMESA en Travalón que promovieron en el mandato pasado.

Compromís ha reiterado la necesidad de la intervención directa de la Administración pública en esta cuestión ante los precios salvajes y ha recordado el voto en contra de PP y Vox al inicio del mandato para declarar en Elche zonas tensionadas del alquiler.

El PP ha asentado al ver esta moción "positiva y constructiva" y ha justificado su negativa a debatir el plan para evitar "entrar en otras discusiones políticas" y por estar trabajando ya en esa propuesta.